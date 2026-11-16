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Less be velünk az amerikai világsztár otthonába: Rob Lowe igaz luxusban él

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors otthon
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 16. 13:00
Rob Loweluxus
A 911 sztárja betekintést engedett családi birtokára. Az biztos, Rob Lowe nem úgy él, ahogy elképzelted...

Az amerikai világsztárok körében 2026-ban a meleg, személyes maximalizmus és az organikus luxus váltotta fel a korábbi évek steril, hűvös minimalizmusát. Ezt mutatja Rob Lowe otthona is.

Rob Low nappalijában kandalló is helyet kapott.
Rob Lowe nappalijában minden a kényelmet szolgálja
(Fotó: hot! magazin/ Profimedia)

Rob Lowe nappaliját a kandalló uralja

Egyértelműen ez a ház központi tere. A Rob Lowe, aki a 80-as évek szívtiprója volt, imádja a gazdag faburkolatot, az elegáns kandalló klasszikus, úri hangulatot teremt, amit a világos kanapék és fotelek tesznek némileg könnyedebbé.

hot feltöltés Otthon: Ilyen luxusban él Rob Lowe
Mediterán álom Kaliforniában 
(Fotó: hot! magazin/ Profimedia)

Homlokzat

A vakolt homlokzatú, spanyol gyarmati stílusú villát íves árkádok és buja zöld növényzet öleli körbe. Az emeleti, fakorlátos erkély igazi mediterrán hangulatot kölcsönöz az épületnek, mely az alkonyati narancsos égbolt alatt mutatja a legszebb arcát. A halláskárosodástól szenvedő Rob Lowe maga találta ki az arculatot - számolt be róla a hot! magazin.

hot feltöltés Otthon: Ilyen luxusban él Rob Lowe
Letisztul és elegáns otthonban él Rob Lowe
(Fotó: hot! magazin/ Profimedia)

Hálószoba

A nyugalom szigete. A grandiózus, sötétkék kárpitozott ágy kontrasztot alkot a világos falakkal. A kék szín a szőnyegen is visszaköszön. A kandalló a hűvösebb estéken is gondoskodik az otthonosság érzéséről. A színész, aki nemrég elárulta, melyik színésznő kollégával volt legjobb csókolózni, imád ide visszavonulni feleségével, Sheryl Berkoffal. 

Játékszoba

Ez a helyiség egy igazi férfibirodalom. Az asztalon klasszikus sakktábla várja a következő játszmát – a kényelmes, világos székeken ülve órákra el lehet merülni egy-egy partiban.

Előszoba

Már a bejáratnál egyértelmű, hogy otthonos hangulat uralkodik az ingatlanban. A mennyezetet rusztikus fagerendák díszítik, a padlót terrakotta csempe borítja. Ezek, az antik fabútorok és a gondosan válogatott kiegészítők egyedi karaktert adnak a térnek.


 

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(Fotó: hot! magazin)

 

 

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