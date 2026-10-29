Mesébe illő karácsonyi vásárok: ezért az 5 helyért valóban érdemes útra kelni

Öt látványos karácsonyi vásár vár Európa történelmi városaiban.

Helyi finomságok, kézműves ajándékok és ünnepi programok csábítanak.

Mutatjuk a helyszíneket és az időpontokat az adventi kiruccanáshoz.

Egy mesebeli karácsonyi vásár remek apropót ad arra, hogy még az év végi hajrá előtt útra keljünk néhány napra. Ilyenkor az ismerős városok is új arcukat mutatják: fényfüzérek kerülnek a homlokzatokra, a tereket árusok népesítik be, a levegőben pedig forralt bor és sült finomságok illata keveredik.

A tallini rendezvény az egyik legvarázslatosabb karácsonyi vásár egész Európában.

Fotó: Shutterstock

Melyik karácsonyi vásár legyen az idei adventi úti célod?

Van, ahol színes, favázas házak között válogathatunk a kézműves portékákból, máshol egy impozáns városháza vagy középkori templom adja a hátteret. A vásározást érdemes összekötni egy kiadós sétával, közben pedig betérni a helyi kávézókba és megkóstolni a környék jellegzetes ételeit. Összegyűjtöttünk öt európai helyszínt, amelyet jó szívvel ajánlunk egy adventi utazáshoz. Nézd meg, melyik áll legközelebb az elképzeléseidhez, és kezdd el tervezni a karácsonyra hangoló kiruccanást!

Íme a legszebb karácsonyi vásárok

Erfurt, Németország

A monumentális erfurti dóm és a Szent Severus-templom lábánál elterülő erfurti karácsonyi vásár Németország egyik legvarázslatosabb és leginkább ünnepi hangulatú adventi forgataga. Az Erfurt történelmi óvárosában felállított mesés faházak között sétálva igazi thüringiai bratwurstot kóstolhatunk, miközben a lenyűgöző, 12 méter magas karácsonyi piramis fényei ragyogják be a teret. Engedd szabadjára a képzeletedet a hangulatos Meseerdőben, és tapasztald meg a hamisítatlan, tradicionális német karácsonyi csodát!

Időpont: 2026. november 24. és december 22. között

Helyszín: Domplatz (katedrális tér), valamint további helyszínek mint a Fischmarkt, Anger, Krämerbrücke és Wenigemarkt.

Rijeka, Horvátország

A rijekai adventi forgatag a tengerparti mediterrán báj és a varázslatos karácsonyi hangulat tökéletes, hamisítatlan ötvözete. Miközben a nyüzsgő Korzo sétány ünnepi fényben úszó faházai között gőzölgő forralt bort és édes fritulét kóstolunk, az Adria sós szellője és a városban közlekedő Mikulás-vonat teszi teljessé az élményt. A látogatás fénypontja a város felett magasodó Trsat vára, amely kilométernyi tündöklő fényfüzérrel és a kivilágított Fiumei-öbölre nyíló, pazar panorámával várja az utazókat.

Időpont: 2026. november 28. és 2027. január 10. között

Helyszín: Korzo és a belvárosi terek, illetve további helyszínek, mint a Trsat vára, Export Ice Box (fedett jégpálya).