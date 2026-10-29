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Mesébe illő karácsonyi vásárok: ezért az 5 helyért valóban érdemes útra kelni

Mesébe illő karácsonyi vásárok: ezért az 5 helyért valóban érdemes útra kelni

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 29. 12:00
külföldi utazáskarácsonyi vásáreurópai városlátogatás
Gyere velünk Európa legszebb ünnepi forgatagaiba, ahol fénybe öltözött terek és feldíszített faházak várnak! Találd meg, melyik karácsonyi vásár legyen a következő úti célod, és hangolódj az ünnepekre egy adventi kiruccanással!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Öt látványos karácsonyi vásár vár Európa történelmi városaiban.
  • Helyi finomságok, kézműves ajándékok és ünnepi programok csábítanak.
  • Mutatjuk a helyszíneket és az időpontokat az adventi kiruccanáshoz.

Egy mesebeli karácsonyi vásár remek apropót ad arra, hogy még az év végi hajrá előtt útra keljünk néhány napra. Ilyenkor az ismerős városok is új arcukat mutatják: fényfüzérek kerülnek a homlokzatokra, a tereket árusok népesítik be, a levegőben pedig forralt bor és sült finomságok illata keveredik.

A tallni karácsonyi vásár légifelvételről behavazott térrel, templommal, karácsonyfával.
A tallini rendezvény az egyik legvarázslatosabb karácsonyi vásár egész Európában.
Fotó: Shutterstock

Melyik karácsonyi vásár legyen az idei adventi úti célod?

Van, ahol színes, favázas házak között válogathatunk a kézműves portékákból, máshol egy impozáns városháza vagy középkori templom adja a hátteret. A vásározást érdemes összekötni egy kiadós sétával, közben pedig betérni a helyi kávézókba és megkóstolni a környék jellegzetes ételeit. Összegyűjtöttünk öt európai helyszínt, amelyet jó szívvel ajánlunk egy adventi utazáshoz. Nézd meg, melyik áll legközelebb az elképzeléseidhez, és kezdd el tervezni a karácsonyra hangoló kiruccanást!

Íme a legszebb karácsonyi vásárok

Erfurt, Németország

A monumentális erfurti dóm és a Szent Severus-templom lábánál elterülő erfurti karácsonyi vásár Németország egyik legvarázslatosabb és leginkább ünnepi hangulatú adventi forgataga. Az Erfurt történelmi óvárosában felállított mesés faházak között sétálva igazi thüringiai bratwurstot kóstolhatunk, miközben a lenyűgöző, 12 méter magas karácsonyi piramis fényei ragyogják be a teret. Engedd szabadjára a képzeletedet a hangulatos Meseerdőben, és tapasztald meg a hamisítatlan, tradicionális német karácsonyi csodát!
Időpont: 2026. november 24. és december 22. között
Helyszín: Domplatz (katedrális tér), valamint további helyszínek mint a Fischmarkt, Anger, Krämerbrücke és Wenigemarkt.

Rijeka, Horvátország

A rijekai adventi forgatag a tengerparti mediterrán báj és a varázslatos karácsonyi hangulat tökéletes, hamisítatlan ötvözete. Miközben a nyüzsgő Korzo sétány ünnepi fényben úszó faházai között gőzölgő forralt bort és édes fritulét kóstolunk, az Adria sós szellője és a városban közlekedő Mikulás-vonat teszi teljessé az élményt. A látogatás fénypontja a város felett magasodó Trsat vára, amely kilométernyi tündöklő fényfüzérrel és a kivilágított Fiumei-öbölre nyíló, pazar panorámával várja az utazókat.
Időpont: 2026. november 28. és 2027. január 10. között 
Helyszín: Korzo és a belvárosi terek, illetve további helyszínek, mint a Trsat vára, Export Ice Box (fedett jégpálya).

Tallinn, Észtország

A gótikus Városháza téren megrendezett tallinni karácsonyi vásár büszkesége a tér közepén álló monumentális fenyőfa, amely Európa legelső köztéri karácsonyfájának 1441-es hagyományát viszi tovább. A november végétől január elejéig nyitva tartó, környezettudatos ünnepi forgatagban a látogatók betétdíjas rendszerű, újrahasználható bögrékből kortyolgathatják a híres Vana Tallinn likőrrel megbolondított forró glögit. A gazdagon díszített fa standoknál az észt gasztronómia olyan téli különlegességeit kóstolhatjuk meg, mint a tradicionális véres hurka savanyú káposztával, miközben hétvégenként élő néptáncbemutatók és kórusok szórakoztatják a közönséget.
Időpont: 2026. november 20. és 2027. január 6. között 
Helyszín: Raekoja plats (Városháza tér), Harju utcai jégpálya (Uisuväli), Szent Miklós-templom (Niguliste kirik), illetve a Rotermann negyed (Rotermanni kvartal). 

Salzburg, Ausztria

A fenséges barokk óváros szívében, a monumentális dóm lábánál elterülő salzburgi karácsonyi vásár a világ egyik legrégebbi és legpatinásabb adventi rendezvénye. A felette magasodó, kivilágított Hohensalzburg várának kulisszái előtt felállított faházakból fűszeres Haunsberger zsemle, tradicionális alpesi forralt bor és finom mézeskalács illata száll a magasba. Az ünnepi élményt a Residenzplatz épületeinek tornyaiból felhangzó, meghitt élő fúvószene, valamint a lenyűgöző krampuszfelvonulások látványos osztrák népszokásai teszik igazán felejthetetlenné.
Időpont: 2026. november 19. és 2027. január 1. között 
Helyszín: Domplatz és Residenzplatz, Kapitelplatz, Mozartplatz (Eiszauber – szabadtéri jégpálya), Mirabellplatz, valamint a  Hellbrunni Adventi Varázs (Hellbrunner Adventzauber) 

Colmar, Franciaország

Az elzászi csodavilág szívében megrendezett colmari karácsonyi vásár egyenesen egy megelevenedett, fényárban úszó mesekönyvbe repíti az utazókat. A történelmi óváros hat különböző tematikus helyszínén sétálva kézműves kincsekre bukkanhatunk, miközben a levegőt a hagyományos elzászi flammekueche és a fűszeres forralt bor csalogató illata járja át. A látogatás legmeghittebb pillanatait a „Kis Velence” negyed csatornáin úszó, kivilágított csónakokból felhangzó ünnepi gyermekkarok koncertjei nyújtják.
Időpont: 2026. november 23. és december 29. között 
Helyszín: Place des Dominicains, Place de l'Ancienne Douane, Koïfhus (Beltéri kézműves vásár), La Petite Venise (Place des Six Montagnes Noires), Place Jeanne d'Arc, Place de la Cathédrale (Gourmet Market)

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