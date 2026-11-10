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Mielőtt kigyúlnak a karácsonyi fények: ilyen gyönyörű Zágráb ősszel – galéria

Mielőtt kigyúlnak a karácsonyi fények: ilyen gyönyörű Zágráb ősszel – galéria

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 10. 12:00
városlátogatásőszi hangulatZágráb
Novemberben színes őszi avar borítja a zágrábi parkok útjait, miközben a belváros már az adventi forgatagra készül. Nézd meg a galériánkban, milyen Zágráb ősszel, és meríts ötletet egy hétvégi sétához!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • A Jelačić bán tértől pár perc alatt elérjük a Zrinjevac parkot, ahol az avarral borított platánsor a kovácsoltvas zenepavilonhoz vezet.
  • A Felsővárosba siklóval is feljuthatunk, ahonnan a Szent Márk-templomhoz és a város háztetőire néző Strossmayer sétányhoz is érdemes elsétálni.
  • A zágrábi advent ráhangoló programjai november 25-én kezdődnek, a hivatalos nyitónap november 28.

Zágráb ősszel is kellemes úti cél, különösen, ha gyalog szeretnénk bejárni a belvárost. A Jelačić bán téren kék villamosok futnak át, pár perc sétára pedig már a Zrinjevac platánjai alatt járhatunk. A park kovácsoltvas zenepavilonja ilyenkor a ritkuló lombok között is jól látszik. Ha kisüt a nap, érdemes itt kezdeni a délutáni sétát, amikor a fény még eléri a tér körüli házak homlokzatát. Borús időben a közeli kávézók valamelyikében melegedhetünk át, de akár a híres horvát édességet, a fritulét is megkóstolhatjuk, mielőtt elindulnánk a Felsővárosba.

Zágráb ősszel is festői úti cél, amikor színes lombok díszítik a város köztereit.
Zágráb ősszel is hangulatos úti cél, amikor még nincs akkora tömeg a horvát fővárosban, mint advent idején. 
Fotó: Etédi Alexa

Zágráb ősszel – mit érdemes megnézni egy hétvégén?

A Felsővárosba az Ilica felől siklóval is feljuthatunk. Az út alig több mint egy perc, a felső állomástól pedig rövid sétára van a Szent Márk-templom, amelynek színes, címerekkel kirakott teteje szürke ég alatt is messziről feltűnik. Innen érdemes a Strossmayer sétány felé fordulni. A korlát mellől jól látni, milyen közel vannak egymáshoz a Felsőváros szűk utcái és az alsóvárosi háztetők. Ezt a szakaszt időzítsük világosra, a múzeumlátogatást pedig hagyhatjuk későbbre. Ha elered az eső, a közelben ott a Megszakadt Kapcsolatok Múzeuma, ahol hétköznapi tárgyak mellé a hozzájuk fűződő személyes történeteket is elolvashatjuk.

Őszi utcarészlet a zágrábi Felsővárosban.
Színes lombok borítják a zágrábi Felsőváros utcáit, köztereit. 
Fotó: Etédi Alexa

Amikor már az adventre készül a belváros

Horvátországi utazásunk során november végén érdemes még egyszer végigsétálni az Alsóvároson, ezúttal alkonyatkor. A Zrinjevac fái alatt délután még az avar vonja magára a figyelmet, sötétedés után már a kivilágított ablakok és a park körüli lámpák. Innen a Strossmayer téren át a főpályaudvar előtti Tomiszláv király térig folytathatjuk a sétát. A három egymás után következő tér akkor is szép útvonal, ha az ünnepi programok előtt érkezünk. Ha már az első adventi hétvégét is elcsípnénk, idén november 28-ra időzítsük a látogatást. A ráhangoló programok november 25-én kezdődnek, az adventi rendezvénysorozat pedig január 7-ig tart. 

A horvát főváros egyik legszebb közparkja a Zrinjevac, a Zrinyi Miklósról elnevezett alsóvárosi park. (Fotó: Etédi Alexa)
Kilátás a Felsővárosból a zágrábi dómra és a város vörös tetőire. (Fotó: Etédi Alexa)
A híres Kőkapu (Kamenita vrata) szentélye a zágrábi Felsővárosban. (Fotó: Etédi Alexa)
A világ egyik legrövidebb, menetrend szerint közlekedő városi siklója. A pálya teljes hossza mindössze 66 méter.
A zágrábi Kőkapunál (Kamenita vrata) a hívők, a helyiek és a turisták elsősorban hálából, kéréseik meghallgatásáért, valamint a Szűz Mária iránti tiszteletből gyújtanak gyertyát. (Fotó: Etédi Alexa)
Zágrábi utcakép az őszi Felsővárosban. (Fotó: Etédi Alexa)
Sárkányölő Szent György szobra a történelmi Felsővárosban, Zágráb egyik legszebb részén. (Fotó: Etédi Alexa)
A zágrábi Európa tér szomszédságában található Stara Vlaska sétálóutca öreg házai. (Fotó: Eédi Alexa)
A Zrinjevac területén advent idején hangulatos vásárt találhatunk (Fotó: Etédi Alexa)
A kora barokk stílusú Szent Katalin-templom a zágábi Felsővárosban, amelyet a jezsuiták építtettek 1620-1632 között. (Fotó: Etédi Alexa)
Galéria: Mielőtt kigyúlnak a karácsonyi fények: ilyen gyönyörű Zágráb – galéria
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A horvát főváros egyik legszebb közparkja a Zrinjevac, a Zrinyi Miklósról elnevezett alsóvárosi park. (Fotó: Etédi Alexa)

Nézd meg a videót is az őszi Zágrábról:

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