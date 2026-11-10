Mielőtt kigyúlnak a karácsonyi fények: ilyen gyönyörű Zágráb ősszel – galéria

Zágráb ősszel is kellemes úti cél, különösen, ha gyalog szeretnénk bejárni a belvárost. A Jelačić bán téren kék villamosok futnak át, pár perc sétára pedig már a Zrinjevac platánjai alatt járhatunk. A park kovácsoltvas zenepavilonja ilyenkor a ritkuló lombok között is jól látszik. Ha kisüt a nap, érdemes itt kezdeni a délutáni sétát, amikor a fény még eléri a tér körüli házak homlokzatát. Borús időben a közeli kávézók valamelyikében melegedhetünk át, de akár a híres horvát édességet, a fritulét is megkóstolhatjuk, mielőtt elindulnánk a Felsővárosba.
A Felsővárosba az Ilica felől siklóval is feljuthatunk. Az út alig több mint egy perc, a felső állomástól pedig rövid sétára van a Szent Márk-templom, amelynek színes, címerekkel kirakott teteje szürke ég alatt is messziről feltűnik. Innen érdemes a Strossmayer sétány felé fordulni. A korlát mellől jól látni, milyen közel vannak egymáshoz a Felsőváros szűk utcái és az alsóvárosi háztetők. Ezt a szakaszt időzítsük világosra, a múzeumlátogatást pedig hagyhatjuk későbbre. Ha elered az eső, a közelben ott a Megszakadt Kapcsolatok Múzeuma, ahol hétköznapi tárgyak mellé a hozzájuk fűződő személyes történeteket is elolvashatjuk.
Horvátországi utazásunk során november végén érdemes még egyszer végigsétálni az Alsóvároson, ezúttal alkonyatkor. A Zrinjevac fái alatt délután még az avar vonja magára a figyelmet, sötétedés után már a kivilágított ablakok és a park körüli lámpák. Innen a Strossmayer téren át a főpályaudvar előtti Tomiszláv király térig folytathatjuk a sétát. A három egymás után következő tér akkor is szép útvonal, ha az ünnepi programok előtt érkezünk. Ha már az első adventi hétvégét is elcsípnénk, idén november 28-ra időzítsük a látogatást. A ráhangoló programok november 25-én kezdődnek, az adventi rendezvénysorozat pedig január 7-ig tart.
Nézd meg a videót is az őszi Zágrábról:
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