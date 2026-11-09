Ezeket soha ne vedd meg egy nőnek karácsonyra, ha jót akarsz magadnak

A legrosszabb karácsonyi ajándékok gyakran nem az áruk, hanem a mögöttük rejlő üzenet miatt kellemetlenek.

Egy személyesnek szánt meglepetés is sértő lehet, ha rosszul választjuk meg.

Nem kell vagyonokat költeni: egy apró, figyelmes ajándék sokszor többet ér a drága, de használhatatlan holmiknál.

Közeleg a karácsony, és vele együtt az örök kérdés: mit vegyünk a szeretteinknek? A boltok polcai roskadoznak az ünnepi ajánlatoktól, az interneten pedig egymást érik az ajándékötletek. Csakhogy nem minden meglepetés olyan jó ötlet, mint amilyennek elsőre tűnik. Biztosan sokan ismerik azt a helyzetet, amikor valaki kibontja a gondosan becsomagolt karácsonyi ajándékot, majd néhány másodpercig csak zavartan nézi. Ezután következik a kötelező mosoly és a jól ismert mondat: „Jaj, igazán nem kellett volna!” Pedig lehet, hogy ezt most tényleg komolyan gondolja.

Egy rosszul megválasztott karácsonyi ajándék akár az egész ünnepet elronthatja.

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Ezekkel a karácsonyi ajándékokkal garantáltan kínos pillanatokat szerezhetsz

Egy rosszul megválasztott karácsonyi ajándék ugyanis nemcsak felesleges pénzkidobás lehet, hanem akaratlanul is megbánthatjuk vele azt, akinek örömet szeretnénk szerezni. Mutatjuk, melyek azok a meglepetések, amelyekkel érdemes különösen óvatosnak lenni.

Ciki karácsonyi ajándékötletek nőknek

1. Fogyókúrás könyv vagy edzőtermi bérlet – biztosan ezt akarod üzenni?

Kevés kellemetlenebb meglepetés létezik annál, mint amikor valaki karácsonykor fogyókúrás könyvet, zsírégető edzésprogramot vagy alakformáló eszközt talál a csomagjában. Még ha a megajándékozó jó szándékkal választotta is, a másik fél könnyen úgy értelmezheti: ideje lenne lefogynod!

Természetesen egészen más a helyzet, ha valaki kifejezetten ilyen ajándékot kért. Kéretlenül azonban jobb elkerülni mindent, ami a másik ember testsúlyára vagy külsejére tesz burkolt megjegyzést.

2. Ránctalanító krém és öregedésgátló készítmények

Egy drága arckrém elsőre elegáns ajándéknak tűnhet, de nem mindegy, milyen terméket választunk. Ha valaki egy hatalmas „ránctalanító” feliratú dobozt bont ki a karácsonyfa alatt, könnyen felmerülhet benne a kérdés: vajon ennyire öregnek nézek ki?