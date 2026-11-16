Régi magyar szavak kvíz: te tudod, mit jelent a tikmony és a pruszlik?

A régi magyar szavak között számos olyan kifejezés akad, amely egykor a mindennapi beszéd része volt, ma viszont ritkán halljuk.

A kvízben hét különleges szó jelentését kell felismerned, köztük a tikmonyét, a pruszlikét és a facsanakét.

A retró nyelvi kvíz nemcsak a szókincsedet teszi próbára, hanem a régi falusi élet és használati tárgyak világát is felidézi.

A magyar nyelv tele van olyan különleges szavakkal, amelyeket nagyszüleink vagy dédszüleink még jól ismerhettek, a fiatalabb generációk számára azonban már szinte idegenül csengenek. A régi viseletek, háztartási eszközök, ételek és hétköznapi szokások nevei közül sok fokozatosan kikopott az általános szóhasználatból. Pedig ezek a régi magyar kifejezések izgalmas történeteket őriznek. Egy-egy szó felidézheti a régi paraszti háztartások világát, a hagyományos öltözködést vagy azt, hogyan beszéltek egymással az emberek évtizedekkel, akár évszázadokkal ezelőtt. Ezért hoztunk egy kvízt, amellyel próbára teheted a tudásod.

Kvízünkben tesztelheted, mennyire ismered a régi magyar szavakat.

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Kvíz: felismered ezeket az elfeledett magyar kifejezéseket?

Tudod például, mi volt a pruszlik? És vajon a tikmony egy állatot, egy ételt vagy valami egészen mást jelentett? A facsanak és a kübli szavak is könnyen megtréfálhatják azt, aki nem találkozott velük korábban.

Hét kérdésből álló régi magyar szavak kvízünkben minden feladatnál három válaszlehetőség közül választhatsz. Némelyik régi szó jelentését talán elsőre felismered, másoknál viszont még a rutinos kvízrajongóknak is gondolkodniuk kell.

Vajon mind a hét kérdésre tudod a helyes választ, vagy akad köztük olyan régies kifejezés, amely kifog rajtad?