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Ez a legtrükkösebb autós csapda: ha ilyet látsz a szélvédőn, azonnal hívj rendőrt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors csalási kísérlet
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 11. 12:30
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Az utóbbi időben egyre több kreatív módszerrel próbálják átverni az autótulajdonosokat a tolvajok. Az autós csalás céljából használt különböző eszközök és tárgyak talán fel sem tűnnek neked, mégis komoly veszélyt jelenthetnek. Cikkünkben bemutatjuk, milyen gyanús jelekre érdemes odafigyelned, és mikor kell rendőrt hívnod.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Az autókon megjelenő furcsa jelek gyakran nem véletlenek, hanem a bűnözők különböző módszereiről árulkodhatnak.
  • A legapróbb ilyen jel figyelmen kívül hagyásának is súlyos következménye lehet.
  • Ha bármelyik gyanús jelet észleled, legyél résen, és ha kell, hívd a rendőrséget!

Vannak olyan szokatlan jelek és tárgyak, amelyek látszólag jelentéktelennek tűnnek, mégis érdemes odafigyelni rájuk. Egyes esetekben ugyanis a tolvajok autós csalás céljából használhatják ezeket, hogy felmérjék az autótulajdonosok szokásait, vagy előkészítsenek egy későbbi lopást. Ha valami szokatlant tapasztalsz a járműveden, légy résen.

Autós csalás kérdőjelet ábrázoló piros cetlivel a szélvédőn
Az egyik autós csalás, hogy az elkövetők egy cetlit vagy egy húszezer forintosnak tűnő bankjegyet tesznek a hátsó szélvédőre vagy az ablaktörlő alá. Úgy helyezik el, hogy a vezetőülésből nehezen lehessen elérni, ki kelljen szállni. Fotó: 123RF

Gyanús dolgot találtál a szélvédőn? Autós csalás áldozata lehetsz

Egy aprópénz az ajtókilincsnél, egy bankjegy a szélvédőn, vagy egy műanyag palack a kerék közelében: elsőre hétköznapi dolgoknak tűnhetnek, de bizonyos helyzetekben figyelemelterelésre is alkalmasak lehetnek.

1. Érme az ajtókilincs mögött

Az egyik módszer, hogy egy érmét helyeznek az autó ajtajának kilincse mögé. Ez bizonyos járműveknél akadályozhatja az ajtó megfelelő záródását, így a tulajdonos könnyen abban a hitben hagyhatja ott az autót, hogy az biztonságban van. Különösen parkolókban érdemes ellenőrizni, hogy valóban megfelelően bezáródott-e a jármű.

2. Papírlap, zacskó vagy szórólap a szélvédőn

Ha egy cetlit, reklámanyagot vagy zacskót találsz a szélvédőn, az szintén legyen gyanús. Az ilyesmi figyelemelterelésként is szolgálhat. Amikor kiszállsz, hogy eltávolítsd, kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetsz, különösen akkor, ha járó motorral hagyod a járművet. 

Kocsiból kiszálló idős férfi egy parkolóban
Arra várnak, hogy kiszállj a kocsiból. Forrás: 123RF

Az ilyen tárgyak más szempontból is érdekesek lehetnek: ha valaki hosszabb időn keresztül változatlanul hagyja azokat a járművön, az arra utalhat, hogy az autót ritkán használják. Ez felkeltheti a tolvajok figyelmét.

3. Műanyag palack a kerekek közelében

Egy másik emlegetett trükk, amikor műanyag palackot vagy más könnyű tárgyat helyeznek az autó kerekéhez, esetleg a kerék és a karosszéria közé. Elinduláskor a tárgy szokatlan, hangos zajt okozhat, ami arra késztetheti a sofőrt, hogy megálljon és ellenőrizze a járművet.

4. Törlőkendő vagy készpénz az autón

Egy váratlanul megjelenő törlőkendő vagy bankjegy szintén gyanút kelthet, különösen akkor, ha biztos vagy benne, hogy korábban nem volt ott. Az ilyen tárgyak felkelthetik a kíváncsiságod, és arra ösztönözhetnek, hogy kiszállj és közelebbről megvizsgáld azokat.

Ha pénzt vagy más értéket találsz az autón, ne feltételezd automatikusan, hogy jóindulatú figyelmességről van szó. Először győződj meg arról, hogy biztonságos környezetben vagy, és ne hagyd őrizetlenül a járművet.

A legfontosabb a megelőzés! Ha szokatlan tárgyat találsz az autódon, ellenőrizd a zárakat. Közvetlen veszély vagy bűncselekmény gyanúja esetén hívd a 112-es segélyhívót, és szükség esetén tegyél rendőrségi feljelentést!

Ha gyanús tárgyat találsz az autódon, az alábbi óvintézkedéseket érdemes megtenned

A figyelemelterelés veszélye abban rejlik, hogy a vezető ilyenkor megfeledkezik az alapvető óvintézkedésekről. Ha kiszállsz az autóból, 

  • mindig állítsd le a motort, vedd magadhoz a kulcsot, és zárd be az ajtókat!
  • Ha elhagyatott, sötét helyen állsz, inkább menj át egy jól kivilágított, forgalmas pontig, és csak ott ellenőrizd a szélvédőt.
  • Ha úgy érzed, hogy figyelnek, vagy gyanús személyek környékezik meg a járművedet, a 112-es segélyhívón keresztül azonnal kérhetsz rendőri segítséget.

Videónkban 13 féle autós csalást tekinthetsz meg:

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