Ez a legtrükkösebb autós csapda: ha ilyet látsz a szélvédőn, azonnal hívj rendőrt

Az autókon megjelenő furcsa jelek gyakran nem véletlenek, hanem a bűnözők különböző módszereiről árulkodhatnak.

A legapróbb ilyen jel figyelmen kívül hagyásának is súlyos következménye lehet.

Ha bármelyik gyanús jelet észleled, legyél résen, és ha kell, hívd a rendőrséget!

Vannak olyan szokatlan jelek és tárgyak, amelyek látszólag jelentéktelennek tűnnek, mégis érdemes odafigyelni rájuk. Egyes esetekben ugyanis a tolvajok autós csalás céljából használhatják ezeket, hogy felmérjék az autótulajdonosok szokásait, vagy előkészítsenek egy későbbi lopást. Ha valami szokatlant tapasztalsz a járműveden, légy résen.

Az egyik autós csalás, hogy az elkövetők egy cetlit vagy egy húszezer forintosnak tűnő bankjegyet tesznek a hátsó szélvédőre vagy az ablaktörlő alá. Úgy helyezik el, hogy a vezetőülésből nehezen lehessen elérni, ki kelljen szállni. Fotó: 123RF

Gyanús dolgot találtál a szélvédőn? Autós csalás áldozata lehetsz

Egy aprópénz az ajtókilincsnél, egy bankjegy a szélvédőn, vagy egy műanyag palack a kerék közelében: elsőre hétköznapi dolgoknak tűnhetnek, de bizonyos helyzetekben figyelemelterelésre is alkalmasak lehetnek.

1. Érme az ajtókilincs mögött

Az egyik módszer, hogy egy érmét helyeznek az autó ajtajának kilincse mögé. Ez bizonyos járműveknél akadályozhatja az ajtó megfelelő záródását, így a tulajdonos könnyen abban a hitben hagyhatja ott az autót, hogy az biztonságban van. Különösen parkolókban érdemes ellenőrizni, hogy valóban megfelelően bezáródott-e a jármű.

2. Papírlap, zacskó vagy szórólap a szélvédőn

Ha egy cetlit, reklámanyagot vagy zacskót találsz a szélvédőn, az szintén legyen gyanús. Az ilyesmi figyelemelterelésként is szolgálhat. Amikor kiszállsz, hogy eltávolítsd, kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetsz, különösen akkor, ha járó motorral hagyod a járművet.

Arra várnak, hogy kiszállj a kocsiból. Forrás: 123RF

Az ilyen tárgyak más szempontból is érdekesek lehetnek: ha valaki hosszabb időn keresztül változatlanul hagyja azokat a járművön, az arra utalhat, hogy az autót ritkán használják. Ez felkeltheti a tolvajok figyelmét.

3. Műanyag palack a kerekek közelében

Egy másik emlegetett trükk, amikor műanyag palackot vagy más könnyű tárgyat helyeznek az autó kerekéhez, esetleg a kerék és a karosszéria közé. Elinduláskor a tárgy szokatlan, hangos zajt okozhat, ami arra késztetheti a sofőrt, hogy megálljon és ellenőrizze a járművet.