Ez a legtrükkösebb autós csapda: ha ilyet látsz a szélvédőn, azonnal hívj rendőrt

Vannak olyan szokatlan jelek és tárgyak, amelyek látszólag jelentéktelennek tűnnek, mégis érdemes odafigyelni rájuk. Egyes esetekben ugyanis a tolvajok autós csalás céljából használhatják ezeket, hogy felmérjék az autótulajdonosok szokásait, vagy előkészítsenek egy későbbi lopást. Ha valami szokatlant tapasztalsz a járműveden, légy résen.
Egy aprópénz az ajtókilincsnél, egy bankjegy a szélvédőn, vagy egy műanyag palack a kerék közelében: elsőre hétköznapi dolgoknak tűnhetnek, de bizonyos helyzetekben figyelemelterelésre is alkalmasak lehetnek.
Az egyik módszer, hogy egy érmét helyeznek az autó ajtajának kilincse mögé. Ez bizonyos járműveknél akadályozhatja az ajtó megfelelő záródását, így a tulajdonos könnyen abban a hitben hagyhatja ott az autót, hogy az biztonságban van. Különösen parkolókban érdemes ellenőrizni, hogy valóban megfelelően bezáródott-e a jármű.
Ha egy cetlit, reklámanyagot vagy zacskót találsz a szélvédőn, az szintén legyen gyanús. Az ilyesmi figyelemelterelésként is szolgálhat. Amikor kiszállsz, hogy eltávolítsd, kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetsz, különösen akkor, ha járó motorral hagyod a járművet.
Az ilyen tárgyak más szempontból is érdekesek lehetnek: ha valaki hosszabb időn keresztül változatlanul hagyja azokat a járművön, az arra utalhat, hogy az autót ritkán használják. Ez felkeltheti a tolvajok figyelmét.
Egy másik emlegetett trükk, amikor műanyag palackot vagy más könnyű tárgyat helyeznek az autó kerekéhez, esetleg a kerék és a karosszéria közé. Elinduláskor a tárgy szokatlan, hangos zajt okozhat, ami arra késztetheti a sofőrt, hogy megálljon és ellenőrizze a járművet.
Egy váratlanul megjelenő törlőkendő vagy bankjegy szintén gyanút kelthet, különösen akkor, ha biztos vagy benne, hogy korábban nem volt ott. Az ilyen tárgyak felkelthetik a kíváncsiságod, és arra ösztönözhetnek, hogy kiszállj és közelebbről megvizsgáld azokat.
Ha pénzt vagy más értéket találsz az autón, ne feltételezd automatikusan, hogy jóindulatú figyelmességről van szó. Először győződj meg arról, hogy biztonságos környezetben vagy, és ne hagyd őrizetlenül a járművet.
A legfontosabb a megelőzés! Ha szokatlan tárgyat találsz az autódon, ellenőrizd a zárakat. Közvetlen veszély vagy bűncselekmény gyanúja esetén hívd a 112-es segélyhívót, és szükség esetén tegyél rendőrségi feljelentést!
A figyelemelterelés veszélye abban rejlik, hogy a vezető ilyenkor megfeledkezik az alapvető óvintézkedésekről. Ha kiszállsz az autóból,
Videónkban 13 féle autós csalást tekinthetsz meg:
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