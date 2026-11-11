Keresztes Ildikó elkezdett félni a haláltól: „Ez holnap akár velem is megtörténhet"

A Maradnék még címet ­viselő szerzemény nem véletlenül talált utat a rock­dívához: mélyen azonosulni tud a mondanivalójával, hisz Keresztes Ildikó anyukája is eszébe jut a dal hallatán.

Nekem ennek a dalnak minden egyes sora sokat jelent. Sokszor elérzékenyültem, miközben hallgattam, mert eszembe jutott az édesapám és az édesanyám, akik már nincsenek köztünk. Nyilván az elmúlással húsz-harminc évesen még nem foglalkozik az ember, ám óhatatlan, hogy egy bizonyos idő után ez megváltozik.

Egy ilyen fájdalmas időszak után könnyen megrendülhet az ember hite, a népszerű énekesnő azonban a végső percekben is hű maradt a fentről jövő segít­séghez.

„Minden nehézség ellenére úgy érzem, hogy engem szeret a Jóisten. Nem hiszem, hogy létezik a világon olyasmi, ami meg tudná ingatni a hitemet” – mondta határozottan.

Ildikó egy éve veszítette el szeretett édesanyját (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Keresztes Ildikó daganatáról: „Egyáltalán nem éltem meg szenvedésként ezt az időszakot”

Lapunk arra is kíváncsi volt, hogyan ­képes az énekesnő ép ésszel és lélekkel túlélni a veszteségeket, és miként próbálja megemészteni a közelmúlt megrázó tragédiáit.

„Hullámvölgyeim azért vannak, mert nem tudok könnyen túllépni a történteken, de az élet megy ­tovább… Nekem segít a feldol­gozásban az, ha beszélgethetek a szeretteimmel. Fontos, hogy mindig mindenkit meghallgassak, mert soha nem tudhatom, hogy ki mond valamit, ami támpont lehet, amibe bele lehet kapaszkodni.”