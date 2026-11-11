Keresztes Ildikó elkezdett félni a haláltól: „Ez holnap akár velem is megtörténhet"

Keresztes Ildikóra a közelmúlt fájdalmas tragédiái komoly lelki terhet róttak, alaposan megtépázva a lelkivilágát.
Nemrég jöttem haza Üzbegisztánból. Nyáron olyan sok koncertünk van a zenekarral, hogy nem tudok elmenni sehova, de most végigjártam a Selyemút közép-ázsiai szakaszát, és hát fantasztikus volt, nagyon jól éreztem magam! Eljött az a pont, amikor égető szükségem volt arra, hogy teljesen kikapcsolhassam az agyam, és ott végre sikerült. Egy nagyon nehéz időszakot tudhatok magam mögött… Szinte felfoghatatlan, hogy mennyi veszteséget hozott az elmúlt időszak a környezetemben, korra és nemre való tekintet nélkül. Elveszítettem az édesanyámat és egy csomó barátot, művésztársat, de úgy érzem, hogy Deák Bill Gyula halála tette fel az i-re a pontot, akivel hamarosan turnéra indultam volna. Ezek a tragédiák befészkelték magukat a gondolataimba, és azt vettem észre, hogy elkezdtem félni a haláltól. Tulajdonképpen bepánikoltam, hogy ez holnap akár velem is megtörténhet. Nagyon megviselt, és úgy éreztem, hogy muszáj elmennem valahova nagyon messzire, annyira távol, hogy ideiglenesen ki tudjak szakadni a hétköznapokból
– kezdte a hot!-nak az énekesnő.
A fájdalmas hónapok közepette Ildit egy felemelő zenei felkérés is megtalálta Szabó Tibitől, aminek köszönhetően új lendületet kapott.
„A Magna Cum Laude zenekart persze korábban is ismertem, tudtam, kik ők, és ők is tudták, én ki vagyok, de Tibivel soha nem találkoztunk azelőtt. Egyszer csak felhívott, és azt mondta, hogy írt nekem egy dalt. Elmesélte, annyira szeret és tisztel, hogy úgy gondolta, én tudnám a legjobban tolmácsolni a szám üzenetét. Ez hatalmas öröm és megtiszteltetés volt számomra! Elmentem hozzá Gyulára, ahol él, és amikor beléptem a stúdióba, az olyan érzés volt, mintha mindig is ismertük volna egymást. Tibi egy nagy, mackótestbe bújtatott, csupa lélek és szív ember, nagyon megszerettük egymást. Úgy dolgoztunk együtt, hogy arról csak szuperlatívuszokban tudok beszélni! Vannak találkozások, amelyeket nem lehet leírni, mert a szavak túl szegényesek magához a történethez képest – na, a miénk pont ilyen volt. A dal mind szövegileg, mind felépítésileg egyedülálló, amikor elkészült, az jutott eszembe, hogy megszületett az új kor Szomorú vasárnapja. Rengeteg pozitív visszajelzést kapok az emberektől, eddig bárki, aki hallotta, azt mondta, hogy a lelke mélyéig megrendítette. Úgy érzem, sikerült valami maradandót alkotnunk!”
A Maradnék még címet viselő szerzemény nem véletlenül talált utat a rockdívához: mélyen azonosulni tud a mondanivalójával, hisz Keresztes Ildikó anyukája is eszébe jut a dal hallatán.
Nekem ennek a dalnak minden egyes sora sokat jelent. Sokszor elérzékenyültem, miközben hallgattam, mert eszembe jutott az édesapám és az édesanyám, akik már nincsenek köztünk. Nyilván az elmúlással húsz-harminc évesen még nem foglalkozik az ember, ám óhatatlan, hogy egy bizonyos idő után ez megváltozik.
Egy ilyen fájdalmas időszak után könnyen megrendülhet az ember hite, a népszerű énekesnő azonban a végső percekben is hű maradt a fentről jövő segítséghez.
„Minden nehézség ellenére úgy érzem, hogy engem szeret a Jóisten. Nem hiszem, hogy létezik a világon olyasmi, ami meg tudná ingatni a hitemet” – mondta határozottan.
Lapunk arra is kíváncsi volt, hogyan képes az énekesnő ép ésszel és lélekkel túlélni a veszteségeket, és miként próbálja megemészteni a közelmúlt megrázó tragédiáit.
„Hullámvölgyeim azért vannak, mert nem tudok könnyen túllépni a történteken, de az élet megy tovább… Nekem segít a feldolgozásban az, ha beszélgethetek a szeretteimmel. Fontos, hogy mindig mindenkit meghallgassak, mert soha nem tudhatom, hogy ki mond valamit, ami támpont lehet, amibe bele lehet kapaszkodni.”
Köztudott, hogy 2024-ben egy daganat miatt meg kellett műteni az énekesnőt, de Ildikó irigylésre méltó módon ezt a helyzetet is a saját javára tudta fordítani.
Az agyműtétem óta sok minden megváltozott bennem, jobban értékelem például az életet. Alapvetően úgy éltem, hogy folyamatosan pörögtem, mostanra azonban lelassultam. Felfedeztem olyan apróságokat, amiket eddig észre sem vettem: olyan kérdéseken gondolkodhattam el, amikre az elmúlt ötven évben nem volt időm. Egyáltalán nem éltem meg szenvedésként ezt az időszakot, sőt, ha lehet ezt mondani, még jót is tett az idegrendszeremnek. Úgy érzem, hogy visszataláltam önmagamhoz
– vallotta be.
Sokan a határozott, kemény nőt látják benne, ám azok, akik egy kicsit mélyebbre néznek, könnyen rájöhetnek, hogy tévednek.
„A karrierem kezdetén még megviseltek mások ítéletei. Ahhoz, hogy ezt átvészeljem, meg kellett tanulnom védekezni, úgyhogy már nem vagyok annyira érzékeny. A testi és a hangi adottságaimról nem tehetek, ahogy a karakteres arcomról sem. Ráadásul kaptam egy rendkívül határozott kiállást, ami nem véletlen, hiszen húsz évet áldoztam az életemből a sportra. Ez a külső egy roppant céltudatos, magabiztos embert mutat, de az igazság közben egészen más. Amikor életemben először elmentem pszichológushoz, fél óra sem kellett neki, hogy átlásson a szitán, és észrevegye, nem olyan vagyok, mint amilyennek kívülről tűnök. Az emberek nem tudják elképzelni, hogy egy ilyen kiállású nő törékeny is lehet” – mesélte.
Az év végéhez közeledve óhatatlanul elérkezik a számvetés ideje, adódik tehát a kérdés, hogy az idei nehéz esztendő után miként néz a 2027-es év elébe.
Jövőre szeretnék visszavenni a tempóból, és több időt szentelni a családomnak, a barátaimnak, illetve a sportot is jó lenne beilleszteni a mindennapjaimba, mert egyre többször érzem, hogy a testemnek és a lelkemnek egyaránt nagy szüksége lenne rá. A lehető legjobb formámat szeretném hozni a január 7-ei Egy hang, ezer arc című koncertemen, aminek ismét a MOM Kulturális Központ ad otthont. Rendkívül fontos esemény lesz ez számomra, hiszen ezúttal a zenei sokszínűségemet mutathatom meg a közönségnek. Úgy gondolom, azért kaptam a tehetségemet, hogy adjak vele másoknak, és amíg lehet, szeretném is maximálisan kihasználni, mert az ember soha nem tudhatja, mennyi ideje van még hátra.
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