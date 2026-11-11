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Nem mindennapi fotó került elő Dzsudzsák Balázsról, így még biztosan nem láttad

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 11. 09:30
dvscnb iprogram
Rendhagyó csapatépítő programmal töltötték a bajnoki szünetet a DVSC játékosai. Dzsudzsák Balázs is részt vett a közös disznóvágáson, amelyről fotó is készült.
Bors
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Nem mindennapi programon vett részt Dzsudzsák Balázs és a Debreceni VSC labdarúgócsapata. A hajdúsági együttes játékosai a bajnoki szünetet kihasználva közös disznóvágáson vettek részt, ahol a jó hangulat sem maradt el. A különleges csapatépítőről egy fotót is megosztott a klub.

Dzsudzsák Balázsék rendhagyó csapatépítőn vettek részt
Dzsudzsák Balázsék rendhagyó csapatépítőn vettek részt Fotó: AA

Dzsudzsák Balázsék rendhagyó csapatépítőn vettek részt

A Debreceni VSC játékosai ezúttal nem a futballpályán, hanem a Paripa Csárdában gyűltek össze, ahol egy hagyományos disznótor keretében erősítették a csapategységet. A klub hivatalos közösségi oldalain egy közös fényképet is közzétett az eseményről, amelyen Dzsudzsák Balázs is feltűnik, méghozzá egy piros sapkában. A DVSC nem fűzött hosszú magyarázatot a különleges programhoz, mindössze ennyit írt a bejegyzéshez:

Csapatépítő disznóvágás a Paripa Csárdában!

A közös kikapcsolódás jókor jöhetett a debreceniek számára, akik kifejezetten szoros bajnoki versenyfutásban vannak. A DVSC 13 forduló után 22 ponttal a negyedik helyen áll az NB I tabelláján, mindössze két ponttal lemaradva az éllovas Puskás Akadémia mögött. A hajdúságiak így jó hangulatban, a csapategységet erősítve készülhetnek a bajnokság folytatására.

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