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Riasztást adott ki az FBI: új telefonos csalás terjed, még az ellenőrzés sem véd meg az átveréstől

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors telefonos csalás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 10. 11:00
Riasztásfbipénz
Különösen megtévesztő telefonos csalási módszerre figyelmeztet az FBI: az elkövetők valódi hatósági telefonszámokat és létező ügynökök nevét használják, így még az óvatos áldozatokat is könnyen megtéveszthetik. A módszer azért különösen veszélyes, mert első pillantásra minden hitelesnek tűnhet, sőt egy egyszerű ellenőrzés akár tovább is erősítheti azt a téves benyomást, hogy valóban egy hatóság munkatársa telefonált.
N.T.
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Az FBI egy régi csalási módszer új, különösen megtévesztő változatára figyelmeztette az amerikaiakat, amely még azokat is becsaphatja, akik megpróbálják ellenőrizni, valóban az kereste-e őket telefonon, akinek a hívó fél mondja magát.

Az FBI figyelmeztet: valódi nevekkel és telefonszámokkal verik át az áldozatokat
Az FBI figyelmeztet: valódi nevekkel és telefonszámokkal verik át az áldozatokat
Fotó: Pixel-Shot / shutterstock

Az FBI figyelmeztet: valódi nevekkel és telefonszámokkal verik át az áldozatokat

A csalók az FBI, az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) vagy a Secret Service munkatársainak adják ki magukat. Meghamisítják a hívóazonosítót, így a kijelzőn a hatóságok valódi telefonszáma jelenhet meg, ráadásul létező ügynökök nevét használják, hogy még hitelesebbnek tűnjenek.

Ha az áldozat ezután felhívja az adott hatóság valódi helyi irodáját, ott akár azt is megerősíthetik, hogy az említett nevű ügynök valóban náluk dolgozik. Éppen ez teszi különösen veszélyessé a módszert: attól, hogy egy hatóság megerősíti az adott személy kilétét és azt, hogy valóban az alkalmazásában áll, még egyáltalán nem biztos, hogy korábban tényleg ő telefonált.

Egy külön, országos figyelmeztetésben az FBI arra is felhívta a figyelmet, hogy a csalók gyakran valamilyen bűncselekmény elkövetésével vádolják meg áldozataikat, majd pénzt követelnek tőlük, azt állítva, hogy ezzel elkerülhetik a letartóztatást vagy a büntetőeljárást.

Az FBI New Jersey-i, Newarkban működő irodája által kiadott figyelmeztetés egy különösen megtévesztő esetről is beszámolt. Az egyik csaló videóhívás során egy FBI-irodának tűnő helyszínt rendezett be: íróasztallal, FBI-emblémával és egy öltönyt viselő férfival próbálta hitelessé tenni a megtévesztést.

Az FBI hangsúlyozta, hogy senki ne küldjön pénzt olyan személynek, aki szövetségi rendvédelmi szerv munkatársának adja ki magát. A hatóság azt is javasolja, hogy az emberek minden esetben ellenőrizzék az adott hivatal telefonszámát és az ügynök személyazonosságát.

Mondja el annak, aki felveszi a telefont, hogy úgy gondolja, csalási kísérlet célpontjává válhatott, és szeretné ellenőrizni, hogy valóban egy ügynökük próbálja-e felvenni önnel a kapcsolatot

– tanácsolta az FBI a Daily Mail szerint. 

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