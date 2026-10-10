Riasztást adott ki az FBI: új telefonos csalás terjed, még az ellenőrzés sem véd meg az átveréstől

Az FBI egy régi csalási módszer új, különösen megtévesztő változatára figyelmeztette az amerikaiakat, amely még azokat is becsaphatja, akik megpróbálják ellenőrizni, valóban az kereste-e őket telefonon, akinek a hívó fél mondja magát.

Az FBI figyelmeztet: valódi nevekkel és telefonszámokkal verik át az áldozatokat

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Az FBI figyelmeztet: valódi nevekkel és telefonszámokkal verik át az áldozatokat

A csalók az FBI, az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) vagy a Secret Service munkatársainak adják ki magukat. Meghamisítják a hívóazonosítót, így a kijelzőn a hatóságok valódi telefonszáma jelenhet meg, ráadásul létező ügynökök nevét használják, hogy még hitelesebbnek tűnjenek.

Ha az áldozat ezután felhívja az adott hatóság valódi helyi irodáját, ott akár azt is megerősíthetik, hogy az említett nevű ügynök valóban náluk dolgozik. Éppen ez teszi különösen veszélyessé a módszert: attól, hogy egy hatóság megerősíti az adott személy kilétét és azt, hogy valóban az alkalmazásában áll, még egyáltalán nem biztos, hogy korábban tényleg ő telefonált.

Egy külön, országos figyelmeztetésben az FBI arra is felhívta a figyelmet, hogy a csalók gyakran valamilyen bűncselekmény elkövetésével vádolják meg áldozataikat, majd pénzt követelnek tőlük, azt állítva, hogy ezzel elkerülhetik a letartóztatást vagy a büntetőeljárást.

Az FBI New Jersey-i, Newarkban működő irodája által kiadott figyelmeztetés egy különösen megtévesztő esetről is beszámolt. Az egyik csaló videóhívás során egy FBI-irodának tűnő helyszínt rendezett be: íróasztallal, FBI-emblémával és egy öltönyt viselő férfival próbálta hitelessé tenni a megtévesztést.