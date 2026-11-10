A nő, aki csokival gyilkolt: a viktoriánus kor legbizarrabb gyilkosa

Tömeges rosszullétek és rejtélyes megbetegedések ütötték fel a fejüket a 19. századi Brightonban, miután a lakók csokoládét vásároltak egy helyi édességboltban. Az áldozatok nem is sejtették, hogy a finomságok halálos mérget rejtenek, amit egy bosszú által vezérelt nő, Christiana Edmunds juttatott az édességekbe. A csokoládékrémes gyilkosként elhíresült asszony először szerelme feleségét, később viszont, hogy elterelje magáról a gyanút, a város lakóit is megmérgezte.

Mérgezett finomságokkal szedte áldozatait a halálangyal. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Christiana Edmunds élete akár egy viktoriánus tündérmese is lehetett volna; jómódú, középosztálybeli családból származott, önálló jövedelme révén pedig gondtalanul élhette mindennapjait. Élete azonban egy csapásra megváltozott, amikor 1869-ben megismerkedett a közelében élő, jóképű háziorvossal, Charles Beard doktorral. A férfi hamar az újai köré csavarta az akkor 40-es éveiben járó nőt, aki ezután szerelmes levelekkel, és gyakori látogatásokkal adta tudtára az érzéseit. Bár rajongása kezdetben viszonzásra talált, Christina többet látott bele, mint amennyi a valóságban történt. A doktor ugyanis házas volt, és bár mindvégig azt állította, hogy testi viszony nem alakult ki köztük, 1870 nyarára a titkolózás túlnőtt rajta, ezért arra kérte a nőt, hogy ne írjon neki többé: „Ennek a levelezésnek véget kell vetni; egyikünknek sem jó ez”. Ez azonban csak felerősítette Christina megszállottságát, aki ezután a doktor feleségét, Emilyt kezdte hibáztatni, amiért a boldogsága útjában áll.

A visszautasítás annyira felkavarta Christianát, hogy úgy döntött, a saját kezébe veszi a sorsát. Elhatározta, hogy megmérgezi a doktor feleségét, ezért egy helyi fogorvos-patikustól hazugságokkal halálos hatóanyagú sztrichnint vásárolt. Hogy ne keltsen gyanút, a szert egy doboz, John Maynard cukrászdájában készült csokoládékrémbe fecskendezte, majd 1870 szeptemberének egyik estéjén, miközben Charles távol volt az otthonától, meglátogatta Emilyt, és köszönetnyilvánításnak álcázott ajándékként átadta neki. A nő azonban, mivel a csokoládét furcsa ízűnek találta, szinte egyből kiköpte, és bár másnap megbetegedett tőle, néhány nap után sikeresen felépült. Charles a történtek után meg volt győződve arról, hogy Christiana követte el a merényletet, de mivel a nő tagadta a vádakat, bizonyíték híján végül nem jelentette fel. Edmunds, hogy a cukrászra terelje a gyanút, mérgezési sorozatba kezdett. Csokoládékat, süteményeket és tortákat szennyezett be sztrichninnel, majd az édességeket arra hivatkozva, hogy nem megfelelő árut kapott, visszavitte Maynard boltjába, ahol a gyanútlan cukrász azokat újra eladta.