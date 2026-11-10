Meghökkentő videót posztolt Marsi Anikó férje, ez tényleg durva - vajon mi történhetett?

Gyarmati Gábor egy, a közösségi oldalán megjelent videóban beszélt arról, hogy feleségének, Marsi Anikónak viszonya van. Gyarmati megrendülve számolt be arról, hogy hétfőn egy képet kapott, amelyből erre következtet. Hogy mi történhetett, azt egyelőre még nem tudni.
"Csak azt nem értem, hogy miért így kell megtudnom. És azt se értem még, hogy miért így kell véget érnie egy házasságnak, egy szerelemnek. Tényleg nem értem"
- mondta könnyeivel küszködve.
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