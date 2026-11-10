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Meghökkentő videót posztolt Marsi Anikó férje, ez tényleg durva - vajon mi történhetett?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyarmati gábor
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 10. 21:15 / FRISSÍTÉS: 2026. november 10. 21:36
Marsi Anikóvideóházasság
Marsi Anikó férje, Gyarmati Gábor közösségi oldalára posztolt videóban beszélt arról, hogy feleségének viszonya van.
Bors
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Gyarmati Gábor egy, a közösségi oldalán megjelent videóban beszélt arról, hogy feleségének, Marsi Anikónak viszonya van. Gyarmati megrendülve számolt be arról, hogy hétfőn egy képet kapott, amelyből erre következtet. Hogy mi történhetett, azt egyelőre még nem tudni. 

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Meghökkentő helyzetről számolt be Marsi Anikó férje, megrendítő videóban vallott - Fotó: Bors

"Csak azt nem értem, hogy miért így kell megtudnom. És azt se értem még, hogy miért így kell véget érnie egy házasságnak, egy szerelemnek. Tényleg nem értem" 

- mondta könnyeivel küszködve.

 

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