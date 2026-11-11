A Margit-sziget titkai – eredetileg három sziget volt, a legendák pedig egy titkos alagútról beszélnek

A Margit-sziget története a középkortól napjainkig számos érdekességet rejt.

Szent Margit legendája és a titkos alagutakról szóló történetek máig izgalmasak.

A Víztorony, a Zenélő Szökőkút és a Japánkert kihagyhatatlan látnivalók.

A sziget tökéletes helyszín családi kiránduláshoz, romantikus sétához és aktív kikapcsolódáshoz.

A 2,5 kilométer hosszú, 96,5 hektár területű Margit-sziget Budapest egyik ékköve, amely évszázadok óta szolgál menedékként a város zajától. De miről mesél a sziget története, milyen legendák kötődnek hozzá, és mit érdemes megnézni, ha ellátogatunk ide? Ebben a cikkben végigkalauzolunk a sziget múltján, elmeséljük a Margit-sziget titkait, és megmutatjuk, miért érdemes újra és újra visszatérni ide, akár egy nyugodt sétára, akár egy családi piknikre.

A Margit-sziget a sportoláson túl is bőven tartogat programokat.

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A Margit-sziget mesés története a középkortól napjainkig

A Margit-sziget eredetileg három szigetből állt: a fő szigetből, illetve a déli csúcsnál, a budai oldalon lévő Festő-szigetből, illetve az északi csúcsnál található Fürdő-szigetből. A XIX. század végére előbbit feltöltötték és hozzákapcsolták a fő szigethez, utóbbit pedig elkotorták.

A sziget mai elnevezése Árpád-házi Szent Margitra vezethető vissza, aki IV. Béla király lánya volt, és az apja által a szigeten alapított Boldogasszony domonkos apácakolostorban élt a XIII. században. Ekkoriban a sziget várakkal, templomokkal, kolostorokkal és feltehetőleg legalább egy faluval beépült hely volt.

A középkorban a sziget – akkoriban Nyulak szigete néven – lassan veszített jelentőségéből, és leginkább csak apácák és papok maradtak rajta. A török hódoltság idején teljesen elnéptelenedett, majd a XIX. században kezdett újraéledni, amikor a városlakók számára pihenő- és szabadidős területként kezdték használni, Arany János például 1877–82 között minden nyarát a szigeten töltötte, de rajongott érte Jókai Mór, Wekerle Sándor, Jászai Mari és Szerb Antal is.

A XX. században a Margit-sziget Budapest egyik legfontosabb zöldterületévé vált, ahol parkok, sportpályák és kulturális helyszínek sorakoznak. A sziget ma is a város egyik legkedveltebb kirándulóhelye, ahol a természet és a történelem tökéletes harmóniában egészítik ki egymást.