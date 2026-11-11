Kínai horoszkóp: négy állatjegynek végre megoldódnak a problémái

Négy kínai állatjegy számára néhány pozitív változás segíthet abban, hogy minden a helyére kerüljön. 2026. november 10-én, kedden volt a kínai asztrológia szerint egy "Föld Patkány Eltávolítás Nap", így egy apró akadály végre teljesen megszűnt az útjukból. Eddig talán egyszerűbbnek tűnt együtt élni egy bizonyos problémával, mintsem gyökeresen megváltoztatni az egész helyzetet. Mostantól viszont éppen ennek a nehézségnek a felszámolása teszi majd sokkal gördülékenyebbé az életet.

Négy kínai állatjegynek végre könnyebb lesz az élete. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Négy kínai állatjegynek végre könnyebb lesz az élete

Kígyó (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Eddig lehetetlennek tűnt, de valahogy rájöttél, hogyan tarts meg több pénzt, mint amennyit elköltesz. Ha átnézed a számláidat, és ráébredhetsz, hogy van egy dolog, amire már nincs is igazán szükséged. Lehet, hogy van olcsóbb módja is annak, hogy hozzájuss. Ha megeresztesz néhány telefonhívást, és talán kattintasz párat, többet fogsz tudni spórolni. Úgy tűnik, mostantól a pénzügyeid végre tartósan egyenesbe jönnek.

Majom (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Valahogy mégis sikerül elsimítanod egy családi nézeteltérést az ünnepek előtt. Ez azaz időszak az évben, amikor előjön a feszültség, és rettegéssel tölt el. Egy vita félreértéshez vezetett valakivel, akihez régen közel álltál. Tudod, hogy jók voltak a szándékaid, amikor kimondtad, amit ki kellett mondanod. Most azonban rájössz, hogy készen állsz arra, hogy megoldd a dolgokat velük. Beszélgetést kezdeményezel, és mindent megteszel, hogy mindketten megbocsássatok egymásnak.

Bivaly (1949, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Végre eltávolítasz egy olyan részt az életedből, amit mások csodálatosnak tartanak, de számodra egyenesen idegesítő. Most nehéz döntést hozol valamivel kapcsolatban a házadban, vagy csak a napi rutinodban. Az egyik oka annak, hogy ilyen sokáig hagytad magadban, az az, hogy minden alkalommal, amikor azt mondod, hogy túl vagy rajta, valaki visszabeszél, hogy megtartsd. Abban a pillanatban, hogy eltűnik az életedből, hihetetlen megkönnyebbülést érzel - ugyanis ez a megfelelő döntés számodra.

Nyúl (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Itt az ideje, hogy kibújj egy olyan kötelezettség alól, amiről korábban azt hitted, hogy meg akarod tenni, de most már nincs hozzá kedved. Réges-régen megígérted, hogy megteszel valamit ezen a héten, de a körülményeid azóta megváltoztak - lehet nincs rá időd. Valójában nem akarsz kellemetlenséget okozni másnak, és nem akarod megnehezíteni az életét, így minél hamarabb szólsz, annál jobb.

(Your Tango)