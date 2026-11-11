"Be vagy b*szva?" – hatalmas balhé alakult ki A Kísértés villájában, egymásnak feszült a két kísértő

A Kísértés szigetén kezdenek kialakulni a párosok a barátnők és a kísértő fiúk között. Bogi és Petra is megtalálta azt az embert, akivel szeretne közelebb kerülni egymáshoz. A buli estéjén már mindenki az alkohol hatása alatt volt, amikor Zoli úgy döntött, hogy ez a tökéletes alkalom beleállni Bazsiba. Végül egymás arcába kiabáltak a srácok, akiket Sári próbált szétválasztani kisebb-nagyobb sikerrel. A Kísértés szereplői már biztos nem lesznek nagy barátok.

A Kísértés 2026-os évadában eddig elkerülték a balhék a lányok villáját, most viszont egymásnak esett a két kísértő (Fotó: Szabolcs László)

A Kísértés két szívtiprója nem bírta ki balhé nélkül

Miközben mindenki élvezte a bulit, a két srác kakaskodni kezdett egymással, ami az elején csak egy viccnek indult. Azonban Zoli kicsit komolyabban szólogatott be Bazsinak, mint kellett volna és mindenki előtt egymás arcába álltak.

Be vagy b*szva? Te egy lúzer vagy. Maradjon rajtad a mikrofon, mert annyit nem érdemelsz meg, hogy levegyem miattad a mikrofonom. Mindenkinek feleslegesen beleszólsz az életébe

– magyarázta kellő távolságból Zoli, ami után nem is kellett több a balhé másik tagjának és egyből elindult felé.

Bazsit sem kellett félteni, mert többször hangsúlyozta, hogy megveri őt, viszont Sári közbelépése miatt nem fajult tettlegességig a balhé. „Zoli, hagyd már abba, mert én pofozlak fel” – lépett a fiúk közé Zsombi barátnője.

A Kísértés Sárija keményen kiosztotta Zolit, aki direkt provokálta a részeg Bazsit (Fotó: TV2)

Sári ezek után elárulta, hogy távol áll tőle az agresszió

Egyáltalán nem vagyok erőszakos ember és nem is támogatom az erőszakot. Ez egy alacsonyabb intelligencia szinten működő konfliktuskezelés volt, mint amit én alkalmazok a való életben

– jelentette ki A Kísértés sztárja.

Bazsi még egy ideig támogatta volna a bunyó ötletét, viszont Petra szavaira hallgatva leállt vele és inkább visszaült a helyére. „Zoli egyébként nem egy rossz szándékú ember, viszont ha iszik, akkor nagyon hülye tud lenni és rosszindulatú megjegyzéseket is tesz féltékenységből. Alapvetően nem lenne vele problémám, viszont ezekkel a tulajdonságokkal nem kedvelem annyira” – árulta el Bazsi.

Zoli ezek után nagyon elásta magát a lányok szemeiben és nem véletlenül nem választotta őt senki az adás végén randipartnernek.