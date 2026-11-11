"Be vagy b*szva?" – hatalmas balhé alakult ki A Kísértés villájában, egymásnak feszült a két kísértő

A Kísértés szigetén kezdenek kialakulni a párosok a barátnők és a kísértő fiúk között. Bogi és Petra is megtalálta azt az embert, akivel szeretne közelebb kerülni egymáshoz. A buli estéjén már mindenki az alkohol hatása alatt volt, amikor Zoli úgy döntött, hogy ez a tökéletes alkalom beleállni Bazsiba. Végül egymás arcába kiabáltak a srácok, akiket Sári próbált szétválasztani kisebb-nagyobb sikerrel. A Kísértés szereplői már biztos nem lesznek nagy barátok.
Miközben mindenki élvezte a bulit, a két srác kakaskodni kezdett egymással, ami az elején csak egy viccnek indult. Azonban Zoli kicsit komolyabban szólogatott be Bazsinak, mint kellett volna és mindenki előtt egymás arcába álltak.
Be vagy b*szva? Te egy lúzer vagy. Maradjon rajtad a mikrofon, mert annyit nem érdemelsz meg, hogy levegyem miattad a mikrofonom. Mindenkinek feleslegesen beleszólsz az életébe
– magyarázta kellő távolságból Zoli, ami után nem is kellett több a balhé másik tagjának és egyből elindult felé.
Bazsit sem kellett félteni, mert többször hangsúlyozta, hogy megveri őt, viszont Sári közbelépése miatt nem fajult tettlegességig a balhé. „Zoli, hagyd már abba, mert én pofozlak fel” – lépett a fiúk közé Zsombi barátnője.
Egyáltalán nem vagyok erőszakos ember és nem is támogatom az erőszakot. Ez egy alacsonyabb intelligencia szinten működő konfliktuskezelés volt, mint amit én alkalmazok a való életben
– jelentette ki A Kísértés sztárja.
Bazsi még egy ideig támogatta volna a bunyó ötletét, viszont Petra szavaira hallgatva leállt vele és inkább visszaült a helyére. „Zoli egyébként nem egy rossz szándékú ember, viszont ha iszik, akkor nagyon hülye tud lenni és rosszindulatú megjegyzéseket is tesz féltékenységből. Alapvetően nem lenne vele problémám, viszont ezekkel a tulajdonságokkal nem kedvelem annyira” – árulta el Bazsi.
Zoli ezek után nagyon elásta magát a lányok szemeiben és nem véletlenül nem választotta őt senki az adás végén randipartnernek.
A következő adásban kiderül, hogy milyen következményei lesznek ennek a balhénak és sikerül-e visszanyerni Zolinak a lányok bizalmát.
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