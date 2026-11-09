Pofátlanul profi trükk: saját autóikat tankolják a csalók a te pénzedből

A bűnözők aljas, de zseniális módszert fejlesztettek ki arra, hogy meglopják a gyanútlan tankolókat.

Pillanatok alatt megkárosíthatnak téged is anélkül, hogy hozzáérnének az autódhoz vagy a bankkártyádhoz.

Mutatjuk, hogyan védekezhetsz a csalók ellen.

Európa-szerte, így Magyarországon is terjed egy újfajta benzinkúti csalás. A lényege, hogy a bűnözők a gyanútlan autósok bankkártyás elő-engedélyezési keretét használják fel a saját járművük tankolására. A módszer trükkös, így az áldozatok csak később, a számlájukat ellenőrizve veszik észre az anyagi kárt.

A legújabb módszerekkel a csalók már nemcsak a benzinkutakat, hanem a gyanútlan autósokat is megkárosítják tankolás közben. Forrás: 123RF

Ezek nem kispályás csalók: az eddiginél sokkal jobban résen kell lenned tankolás során

A bűnözők előre kiszemelik az önkiszolgáló benzinkutakat, és egy apró, alumíniumfóliából gyúrt golyót rejtenek el a töltőpisztoly tartójába vagy burkolatába. Amikor a gyanútlan autós megérkezik, behelyezi a bankkártyáját a terminálba, amely lefoglal egy bizonyos összeget a tankoláshoz. Miután az autós végzett a tankolással és a helyére teszi a töltőfejet, az alufóliagolyó fizikailag megakadályozza, hogy a kút rendszere érzékelje a pisztoly visszahelyezését.

Mivel a rendszer azt hiszi, hogy a tankolás még mindig tart, a bankkártyás fizetési folyamat nem zárul le. Az áldozat abban a hiszemben hajt el, hogy mindent remekül elintézett.

Mihelyt a tulajdonos eltávolodik, a közelben várakozó csaló odalép a kúthoz, kiveszi a még mindig aktív töltőpisztolyt, és a saját autóját kezdi el megtankolni. A kút a fogyasztást az előzőleg ott járt autós számlájára írja mindaddig, amíg a tankolás el nem éri az engedélyezett maximális keretösszeget.

A tisztán elektromos autók sincsenek biztonságban

Hasonló elven működik az elektromos autók tulajdonosait érintő új csalás is, amelynek során a bűnözők adathalászattal megszerzik a tulajdonosok töltési fiókjának adatait, majd a távoli töltésindítási funkcióval – akár egy másik országból – ingyen töltik fel a saját elektromos autóikat az áldozat kontójára.

Hogyan védekezhetsz az alufóliás csalás ellen?

Ne kapkodj a fizetésnél: az önkiszolgáló terminálok használata során szánj rá plusz 1 percet, hogy meggyőződj arról, hogy a fizetési és tankolási folyamat véget ért. Amennyiben a kártyás tranzakció lezárása során bármilyen rendellenességet tapasztalsz, ne hagyd el a helyszínt, hanem azonnal jelezd a problémát a személyzetnek, vagy hívd a kártyakibocsátó bank ügyfélszolgálatát a zárolás elkerülése érdekében.