Pofátlanul profi trükk: saját autóikat tankolják a csalók a te pénzedből

Európa-szerte, így Magyarországon is terjed egy újfajta benzinkúti csalás. A lényege, hogy a bűnözők a gyanútlan autósok bankkártyás elő-engedélyezési keretét használják fel a saját járművük tankolására. A módszer trükkös, így az áldozatok csak később, a számlájukat ellenőrizve veszik észre az anyagi kárt.
A bűnözők előre kiszemelik az önkiszolgáló benzinkutakat, és egy apró, alumíniumfóliából gyúrt golyót rejtenek el a töltőpisztoly tartójába vagy burkolatába. Amikor a gyanútlan autós megérkezik, behelyezi a bankkártyáját a terminálba, amely lefoglal egy bizonyos összeget a tankoláshoz. Miután az autós végzett a tankolással és a helyére teszi a töltőfejet, az alufóliagolyó fizikailag megakadályozza, hogy a kút rendszere érzékelje a pisztoly visszahelyezését.
Mivel a rendszer azt hiszi, hogy a tankolás még mindig tart, a bankkártyás fizetési folyamat nem zárul le. Az áldozat abban a hiszemben hajt el, hogy mindent remekül elintézett.
Mihelyt a tulajdonos eltávolodik, a közelben várakozó csaló odalép a kúthoz, kiveszi a még mindig aktív töltőpisztolyt, és a saját autóját kezdi el megtankolni. A kút a fogyasztást az előzőleg ott járt autós számlájára írja mindaddig, amíg a tankolás el nem éri az engedélyezett maximális keretösszeget.
Hasonló elven működik az elektromos autók tulajdonosait érintő új csalás is, amelynek során a bűnözők adathalászattal megszerzik a tulajdonosok töltési fiókjának adatait, majd a távoli töltésindítási funkcióval – akár egy másik országból – ingyen töltik fel a saját elektromos autóikat az áldozat kontójára.
Ne kapkodj a fizetésnél: az önkiszolgáló terminálok használata során szánj rá plusz 1 percet, hogy meggyőződj arról, hogy a fizetési és tankolási folyamat véget ért. Amennyiben a kártyás tranzakció lezárása során bármilyen rendellenességet tapasztalsz, ne hagyd el a helyszínt, hanem azonnal jelezd a problémát a személyzetnek, vagy hívd a kártyakibocsátó bank ügyfélszolgálatát a zárolás elkerülése érdekében.
Az alábbi videóban 11 csalási módszert tekinthetsz meg:
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