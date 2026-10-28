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Így ültesd el a tulipánt ősszel, hogy gyönyörű virágokat hozzon tavasszal

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kerti munka
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 28. 14:30
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A tavaszi kerti pompát már a hűvös, őszi napokon érdemes megalapoznod. A tulipán ültetése pont ebben az időszakban, október és november között válik aktuálissá. Néhány egyszerű alapszabály betartásával garantáltan a te kerted és balkonládád is virágba borul majd. Mutatjuk lépésről lépésre, mit kell tenned!
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Nem mindegy, hány fokos a talaj, amikor a tulipán hagymák a földbe kerülnek.
  • A megfelelő mélység és tőtávolság határozza meg a tavaszi sikert.
  • A fagyok és a kerti kártevők ellen is létezik egyszerű, bevált praktika.

Az őszi ültetés az egyik legmeghatározóbb kerti munka, ha tavasszal színpompás virágágyásban szeretnél gyönyörködni. A tulipán ültetése és sikerének kulcsa – az időzítés mellett – a megfelelő mélység és a jó vízelvezetésű talaj. 

Tulipán ültetése
Tulipán ültetése ősszel: a hagymáknak a tavaszi kihajtáshoz és virágzáshoz legalább hat hét hideghatásra van szükségük a földben. Fotó: 123RF

Tulipán ültetése lépésről lépésre

Az ideális időszak az ültetésre általában október közepe és november vége közé esik, amikor a talaj tartósan 8-10 °C köré hűl, de a komolyabb fagyok még nem köszöntöttek be. 

1. A vásárlás során és az ültetés előtt mindig válogasd át a tulipánhagymákat: csak a kemény, sértetlen és penészmentes darabokat tedd a földbe, mert a sérült példányokból ritkán fejlődik szép virág.

2. Első lépésként keress a kertben egy napos vagy félárnyékos helyet. A tulipánok imádják a fényt, de a pangó vizet kifejezetten utálják, ezért a kötött, agyagos talajt érdemes egy kis homokkal vagy komposzttal lazítani, nehogy a hagymák elrothadjanak a téli csapadéktól. 

3. Ásd ki az ágyást, de vedd figyelembe az aranyszabályt: a hagymákat a magasságuk háromszorosának megfelelő mélységbe – ez általában 10-15 centimétert jelent – kell leengedni, minden esetben a hegyes végükkel felfelé. Ha túl sekélyre ülteted őket, a téli fagyok vagy a kerti rágcsálók könnyen kárt tehetnek bennük, míg a túl mélyre került hagymáknak tavasszal nem marad elég energiájuk a felszínre törni. 

A hagymák között tarts körülbelül 5-10 centiméteres távolságot, hogy a fejlődő növények ne nyomják el egymást. Ha a környéken sok a pocok vagy az egér, érdemes speciális műanyag ültetőkosarat használni, ami fizikai védelmet nyújt a kártevők ellen. 

4. Miután betemetted a földet és óvatosan lenyomkodtad a tetejét, alaposan locsold meg a területet, hogy a talaj jól a hagymákhoz tapadjon és megindulhasson a gyökeresedés. 

Tulipánhagymák földbe tevése kis méretű ásóval
Ültesd a hagymákat nagyjából 10-15 centiméter mélyre, csúccsal felfelé. Forrás: 123RF

5. Végezetül érdemes a földfelszínt néhány centiméter vastagon falevelekkel, szalmával vagy fakéreggel letakarni, ami télen megvédi a talajt a hirtelen bekövetkező drasztikus hőmérséklet-ingadozásoktól, tavasszal pedig segít megőrizni a nedvességet. Ezután nincs más dolgod, mint nyugodtan várni a tavaszt, hogy tiéd lehessen a legszebb tulipánoskert.

Tulipánoskert előtt ülő kislány
Amint márciusban kisüt a nap, a tulipánok azonnal kibújnak, és meghálálják az októberi munkád. Forrás: 123RF

Plusz infó az október végi ültetéshez:

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