Így ültesd el a tulipánt ősszel, hogy gyönyörű virágokat hozzon tavasszal

Nem mindegy, hány fokos a talaj, amikor a tulipán hagymák a földbe kerülnek.

A megfelelő mélység és tőtávolság határozza meg a tavaszi sikert.

A fagyok és a kerti kártevők ellen is létezik egyszerű, bevált praktika.

Az őszi ültetés az egyik legmeghatározóbb kerti munka, ha tavasszal színpompás virágágyásban szeretnél gyönyörködni. A tulipán ültetése és sikerének kulcsa – az időzítés mellett – a megfelelő mélység és a jó vízelvezetésű talaj.

Tulipán ültetése ősszel: a hagymáknak a tavaszi kihajtáshoz és virágzáshoz legalább hat hét hideghatásra van szükségük a földben. Fotó: 123RF

Tulipán ültetése lépésről lépésre

Az ideális időszak az ültetésre általában október közepe és november vége közé esik, amikor a talaj tartósan 8-10 °C köré hűl, de a komolyabb fagyok még nem köszöntöttek be.

1. A vásárlás során és az ültetés előtt mindig válogasd át a tulipánhagymákat: csak a kemény, sértetlen és penészmentes darabokat tedd a földbe, mert a sérült példányokból ritkán fejlődik szép virág.

2. Első lépésként keress a kertben egy napos vagy félárnyékos helyet. A tulipánok imádják a fényt, de a pangó vizet kifejezetten utálják, ezért a kötött, agyagos talajt érdemes egy kis homokkal vagy komposzttal lazítani, nehogy a hagymák elrothadjanak a téli csapadéktól.

3. Ásd ki az ágyást, de vedd figyelembe az aranyszabályt: a hagymákat a magasságuk háromszorosának megfelelő mélységbe – ez általában 10-15 centimétert jelent – kell leengedni, minden esetben a hegyes végükkel felfelé. Ha túl sekélyre ülteted őket, a téli fagyok vagy a kerti rágcsálók könnyen kárt tehetnek bennük, míg a túl mélyre került hagymáknak tavasszal nem marad elég energiájuk a felszínre törni.

A hagymák között tarts körülbelül 5-10 centiméteres távolságot, hogy a fejlődő növények ne nyomják el egymást. Ha a környéken sok a pocok vagy az egér, érdemes speciális műanyag ültetőkosarat használni, ami fizikai védelmet nyújt a kártevők ellen.

4. Miután betemetted a földet és óvatosan lenyomkodtad a tetejét, alaposan locsold meg a területet, hogy a talaj jól a hagymákhoz tapadjon és megindulhasson a gyökeresedés.

Ültesd a hagymákat nagyjából 10-15 centiméter mélyre, csúccsal felfelé. Forrás: 123RF

5. Végezetül érdemes a földfelszínt néhány centiméter vastagon falevelekkel, szalmával vagy fakéreggel letakarni, ami télen megvédi a talajt a hirtelen bekövetkező drasztikus hőmérséklet-ingadozásoktól, tavasszal pedig segít megőrizni a nedvességet. Ezután nincs más dolgod, mint nyugodtan várni a tavaszt, hogy tiéd lehessen a legszebb tulipánoskert.