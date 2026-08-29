Növények teleltetése: tippek évelő és fagyérzékeny növényekhez

Sokan úgy gondolják, hogy a kedvelt balkon növényeket minden ősszel el kell búcsúztatni, pedig néhány egyszerű praktikával akár több éven át is díszíthetik otthonunkat. A balkon növények teleltetése – legyen szó muskátliról, petúniáról vagy díszcsalánról – nemcsak a jól ismert virágok esetében fontos, hanem a fagyérzékeny növények megőrzéséhez is kulcsfontosságú. Íme néhány jótanács, hogyan biztosíthatja növényei hosszú életét és egészséges fejlődését!
A muskátli valójában fagyérzékeny évelő, nálunk azonban gyakran csak egyetlen idényen át neveljük. Körülbelül 8–12 Celsius-fokos, világos helyen, kevés öntözéssel tarthatjuk tavaszig. A tél végén metsszük vissza, majd fokozatosan szoktassuk hozzá a gyakoribb locsoláshoz és az erősebb fényhez – írja a Fanny magazin.
A balkonokon nevelt petúniák között számos fagyérzékeny évelő változat akad. Ősszel vágjunk le néhány egészséges hajtást, majd a meggyökeresedett növénykéket tartsuk világos, fagytól védett helyen.
Számos kerti verbéna lágyszárú évelő, amelyet a hidegebb éghajlatú területeken csupán egyetlen idényre ültetnek. Nem túl meleg, világos helyiségben azonban átmenthető a következő évre. Mivel nem minden fajta viseli egyformán jól a téli hónapokat, vásárlás előtt ennek járjunk utána.
A csüngő bakopát ősszel sokan egyszerűen kidobják, pedig megfelelő körülmények között a következő szezonra is megőrizhető. Télire költöztessük fagytól védett helyre, mérsékeljük az öntözését, és ügyeljünk arra, hogy a földje ne maradjon tartósan vizes.
A nyári balkonládák egyik klasszikus növénye a fukszia, pedig megfelelő körülmények között több évig is élhet. A fagyérzékeny változatokat visszavágva, védett helyen teleltethetjük. Különleges, lefelé csüngő virágai apró balerinákra emlékeztetnek, és nyár közepétől akár az első fagyokig folyamatosan nyílhatnak.
A mindig nyíló és a gumós begónia egyaránt átmenthető a következő évre, de eltérő gondozást igényelnek. A hagyományos változatot világos helyen szobanövényként tarthatjuk, a gumós begónia gumóit pedig az első fagyok előtt fel kell szedni.
A hagyományos és az új-guineai nebáncsvirág is fagyérzékeny évelő, ezért kellő odafigyeléssel egész növényként is átteleltethető. A meleg szobában tartott példányokat télen ritkábban öntözzük, és rendszeresen vizsgáljuk át a kártevők miatt.
A díszcsalán legnagyobb ékessége nem a virága, hanem a feltűnő lombja. Szobanövényként télen is látványos dísze lehet az otthonunknak, tavasszal pedig újra kikerülhet a teraszra vagy a balkonra.
A záporvirág a rendkívül fagyérzékeny növények közé tartozik. Eredeti élőhelyén, Afrika melegebb vidékein évelő, nálunk azonban többnyire minden tavasszal újraültetjük, mert nem viseli el a téli fagyokat. Nyár végén szedjünk róla egészséges hajtásokat, a meggyökeresedett növénykéket pedig tartsuk védett helyen.
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