Sokan úgy gondolják, hogy a kedvelt balkon növényeket minden ősszel el kell búcsúztatni, pedig néhány egyszerű praktikával akár több éven át is díszíthetik otthonunkat. A balkon növények teleltetése – legyen szó muskátliról, petúniáról vagy díszcsalánról – nemcsak a jól ismert virágok esetében fontos, hanem a fagyérzékeny növények megőrzéséhez is kulcsfontosságú. Íme néhány jótanács, hogyan biztosíthatja növényei hosszú életét és egészséges fejlődését!

Növények teleltetése: tippek évelő és fagyérzékeny növényekhez Fotó: unsplash.com

Kiemelt példák évelő és fagyérzékeny balkon növények teleltetésére

A balkonládák nagy kedvence a muskátli

A muskátli valójában fagyérzékeny évelő, nálunk azonban gyakran csak egyetlen idényen át neveljük. Körülbelül 8–12 Celsius-fokos, világos helyen, kevés öntözéssel tarthatjuk tavaszig. A tél végén metsszük vissza, majd fokozatosan szoktassuk hozzá a gyakoribb locsoláshoz és az erősebb fényhez – írja a Fanny magazin.

Petúnia dugványozása és teleltetése

A balkonokon nevelt petúniák között számos fagyérzékeny évelő változat akad. Ősszel vágjunk le néhány egészséges hajtást, majd a meggyökeresedett növénykéket tartsuk világos, fagytól védett helyen.

A fagyérzékeny növényekről se mondjunk le ősszel!

Számos kerti verbéna lágyszárú évelő, amelyet a hidegebb éghajlatú területeken csupán egyetlen idényre ültetnek. Nem túl meleg, világos helyiségben azonban átmenthető a következő évre. Mivel nem minden fajta viseli egyformán jól a téli hónapokat, vásárlás előtt ennek járjunk utána.

Adjunk a bakopának még egy esélyt!

A csüngő bakopát ősszel sokan egyszerűen kidobják, pedig megfelelő körülmények között a következő szezonra is megőrizhető. Télire költöztessük fagytól védett helyre, mérsékeljük az öntözését, és ügyeljünk arra, hogy a földje ne maradjon tartósan vizes.

Óvjuk meg az apró balerinákat!

A nyári balkonládák egyik klasszikus növénye a fukszia, pedig megfelelő körülmények között több évig is élhet. A fagyérzékeny változatokat visszavágva, védett helyen teleltethetjük. Különleges, lefelé csüngő virágai apró balerinákra emlékeztetnek, és nyár közepétől akár az első fagyokig folyamatosan nyílhatnak.