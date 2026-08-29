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Növények teleltetése: tippek évelő és fagyérzékeny növényekhez

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 29. 11:30
tippfagyteraszbalkon
A növények teleltetése során évelő balkon növények és fagyérzékeny virágok is átmenthetők. Próbáld ki tippeinket!
Bors
A szerző cikkei

Sokan úgy gondolják, hogy a kedvelt balkon növényeket minden ősszel el kell búcsúztatni, pedig néhány egyszerű praktikával akár több éven át is díszíthetik otthonunkat. A balkon növények teleltetése – legyen szó muskátliról, petúniáról vagy díszcsalánról – nemcsak a jól ismert virágok esetében fontos, hanem a fagyérzékeny növények megőrzéséhez is kulcsfontosságú. Íme néhány jótanács, hogyan biztosíthatja növényei hosszú életét és egészséges fejlődését!

Növények teleltetése: tippek évelő és fagyérzékeny növényekhez
Növények teleltetése: tippek évelő és fagyérzékeny növényekhez Fotó: unsplash.com

Kiemelt példák évelő és fagyérzékeny balkon növények teleltetésére

A balkonládák nagy kedvence a muskátli

A muskátli valójában fagyérzékeny évelő, nálunk azonban gyakran csak egyetlen idényen át neveljük. Körülbelül 8–12 Celsius-fokos, világos helyen, kevés öntözéssel tarthatjuk tavaszig. A tél végén metsszük vissza, majd fokozatosan szoktassuk hozzá a gyakoribb locsoláshoz és az erősebb fényhez – írja a Fanny magazin

Petúnia dugványozása és teleltetése

A balkonokon nevelt petúniák között számos fagyérzékeny évelő változat akad. Ősszel vágjunk le néhány egészséges hajtást, majd a meggyökeresedett növénykéket tartsuk világos, fagytól védett helyen.

A fagyérzékeny növényekről se mondjunk le ősszel!

Számos kerti verbéna lágyszárú évelő, amelyet a hidegebb éghajlatú területeken csupán egyetlen idényre ültetnek. Nem túl meleg, világos helyiségben azonban átmenthető a következő évre. Mivel nem minden fajta viseli egyformán jól a téli hónapokat, vásárlás előtt ennek járjunk utána.

Adjunk a bakopának még egy esélyt!

A csüngő bakopát ősszel sokan egyszerűen kidobják, pedig megfelelő körülmények között a következő szezonra is megőrizhető. Télire költöztessük fagytól védett helyre, mérsékeljük az öntözését, és ügyeljünk arra, hogy a földje ne maradjon tartósan vizes.

Óvjuk meg az apró balerinákat!

A nyári balkonládák egyik klasszikus növénye a fukszia, pedig megfelelő körülmények között több évig is élhet. A fagyérzékeny változatokat visszavágva, védett helyen teleltethetjük. Különleges, lefelé csüngő virágai apró balerinákra emlékeztetnek, és nyár közepétől akár az első fagyokig folyamatosan nyílhatnak.

Begónia teleltetése: Készítsük fel a téli pihenőre!

A mindig nyíló és a gumós begónia egyaránt átmenthető a következő évre, de eltérő gondozást igényelnek. A hagyományos változatot világos helyen szobanövényként tarthatjuk, a gumós begónia gumóit pedig az első fagyok előtt fel kell szedni.

Ha nebáncsvirág, költöztessük be a szobába!

A hagyományos és az új-guineai nebáncsvirág is fagyérzékeny évelő, ezért kellő odafigyeléssel egész növényként is átteleltethető. A meleg szobában tartott példányokat télen ritkábban öntözzük, és rendszeresen vizsgáljuk át a kártevők miatt.

Őrizzük meg élénk színeit!

A díszcsalán legnagyobb ékessége nem a virága, hanem a feltűnő lombja. Szobanövényként télen is látványos dísze lehet az otthonunknak, tavasszal pedig újra kikerülhet a teraszra vagy a balkonra.

Őrizzük meg a nyár ragyogását!

A záporvirág a rendkívül fagyérzékeny növények közé tartozik. Eredeti élőhelyén, Afrika melegebb vidékein évelő, nálunk azonban többnyire minden tavasszal újraültetjük, mert nem viseli el a téli fagyokat. Nyár végén szedjünk róla egészséges hajtásokat, a meggyökeresedett növénykéket pedig tartsuk védett helyen.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu