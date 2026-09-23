Muskátli teleltetése: minden, amit tudnod kell

A szezon végén sokan egyszerűen megválnak ezektől a csodaszép balkonnövényektől, pedig egy kis gondoskodással könnyen átteleltethetjük. Mutatjuk, mire figyeljünk, hogy jövőre ismét virágba boríthassa az erkélyt vagy a teraszt.
A muskátli nem télálló növény, ezért a hazai fagyokat a szabadban nem éli túl. Fontos kérdés, hogy a muskátlit mikor kell bevinni? A teleltetést már ősszel érdemes előkészíteni, de ne siessünk vele: akkor vigyük védett helyre, amikor éjszakánként tartósan fagypont alá csökken a hőmérséklet, az egy két órás éjszakai fagyokat ( 0 és -2 °C körüli hőmérsékletet még elviseli), de tartós -3 °C és -5 °C alatt már roncsolódhatnak a szövetei, +5 °C alatt már érdemes felkészülni.
Bármelyik fajtát elrakhatjuk a következő évre, de erre elsősorban a fiatalabb, legfeljebb 4–5 éves példányok alkalmasak erre. Az idősebbek veszíthetnek színükből, kevesebbet virágozhatnak, felkopaszodhatnak, ami csökkentheti díszítőértéküket. A futó muskátli teleltetése különösen fontos, mert ez a típus érzékenyebb a hidegre, mint az álló.
Beteg vagy kártevőkkel fertőzött növényt ne tegyünk el télire, mert könnyen megfertőzheti a többit. Átvizsgáláskor a levelek fonákját és a takart szárrészeket is ellenőrizzük. A fertőzött részeket sterilizált metszőollóval távolítsuk el, szükség esetén pedig kezeljük a megfelelő permetszerrel.
Többféleképpen is átteleltethetjük attól függően, milyen fajtánk van és mennyi hely áll rendelkezésünkre. Tartsuk az álló és futómuskátlit világos, hűvös, fagymentes helyen, nagyjából 5–10 °C körüli hőmérsékleten, mérsékelt öntözéssel. A muskátli teleltetése lakásban vagy pincében is lehetséges, amennyiben ideálisak hozzá a körülmények.
Első lépésként érdemes erősen visszavágni a növényt. Metsszük vissza 10-20 centiméteres hosszúságig, és nyessük vissza a felesleges hajtásokat. Szedjük le az elnyílt és elszáradt virágokat, valamint a száraz, sárguló leveleket.
A cserepes muskátlinak olyan világos, hűvös helyet keressünk, ahol a hőmérséklet körülbelül 4–10 °C között marad. Megfelelő lehet egy hideg veranda, előszoba, lépcsőház vagy egy ablakos pince is. Elég havonta egyszer-kétszer öntözni, amikor úgy látjuk, hogy a földje már majdnem kiszáradt.
A nemesebb, érzékenyebb fajták több fényt és kiegyenlítettebb körülményeket igényelnek, ezért ezeket télen is világos helyiségben tartsuk.
Ha csak sötét hely áll rendelkezésünkre, a növényeket egyenként emeljük ki a földből, tisztítsuk meg a gyökereiket, majd a csupasz töveket óvatosan tekerjük újságpapírba. A gyökérnyaknál kössük meg, és tároljuk száraz, sötét helyen. Ezzel a módszerrel kevés helyen is sok muskátlit átteleltethetünk.
Megoldás lehet az is, ha a töveket ládába vagy edénybe ültetve, friss földben tesszük el a következő évre. Ilyenkor a gyökereket és a lombozatot is erősen vágjuk vissza, majd csak mérsékelten, de rendszeresen öntözzük. Ez a módszer segít csökkenteni a kiszáradás és a gombásodás kockázatát - írja a Fanny magazin.
Megoldás lehet a dugványozás. Nyár végén vagy kora ősszel vágjunk le egészséges, 8–12 centiméteres hajtásokat, távolítsuk el az alsó leveleket és a virágokat, majd ültessük őket laza, jó vízáteresztő közegbe. Világos, fagymentes helyen, mérsékelt öntözés mellett meggyökeresednek, így télen már csak kisebb példányokat kell elhelyeznünk.
Az álló- vagy parasztmuskátlit a hagymákhoz és gumókhoz hasonlóan is tárolhatjuk. Emeljük ki a földből, rázzuk le róla a talajt, majd visszametszés nélkül, leveleivel és virágaival együtt kössük fel fejjel lefelé egy hűvös, sötét helyen. Tavasszal ültetés előtt a gyökereket érdemes 1–2 órára langyos vízbe áztatni.
A teleltetés egyik hátránya, hogy a muskátlik később kezdenek el virágozni. Jó megoldás lehet, ha tavasszal a töveket a kertbe ültetjük, az ablakládákba pedig friss virágokat választunk. Így a virágzásról a szezon elején sem kell lemondanunk. Ha kíváncsi vagy a folyton virágzó muskátli titkára, akkor olvasd el a BorsOnline cikkét!
Nagy a helyigénye, ezért tavasszal egy méteres ládába legfeljebb három tövet ültessünk. Cikkcakkos elrendezéssel dúsabb hatást érhetünk el, és más balkonnövényekkel is kombinálhatjuk. Friss földbe ültetve az első hónapban nincs szükség tápanyag-utánpótlásra, ezt követően azonban hetente érdemes tápoldatozni, de ez a filléres házi praktika is sokat segíthet
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