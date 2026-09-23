Muskátli teleltetése: minden, amit tudnod kell

1. A muskátli teleltetése egyszerűbb, mint hinnénk

A szezon végén sokan egyszerűen megválnak ezektől a csodaszép balkonnövényektől, pedig egy kis gondoskodással könnyen átteleltethetjük. Mutatjuk, mire figyeljünk, hogy jövőre ismét virágba boríthassa az erkélyt vagy a teraszt.

Egyszerűbb a muskátli átteleltetése, mint hinnénk

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2. A muskátli hány fokig bírja a hideget?

A muskátli nem télálló növény, ezért a hazai fagyokat a szabadban nem éli túl. Fontos kérdés, hogy a muskátlit mikor kell bevinni? A teleltetést már ősszel érdemes előkészíteni, de ne siessünk vele: akkor vigyük védett helyre, amikor éjszakánként tartósan fagypont alá csökken a hőmérséklet, az egy két órás éjszakai fagyokat ( 0 és -2 °C körüli hőmérsékletet még elviseli), de tartós -3 °C és -5 °C alatt már roncsolódhatnak a szövetei, +5 °C alatt már érdemes felkészülni.

3. A futó muskátli teleltetése is lehetséges

Bármelyik fajtát elrakhatjuk a következő évre, de erre elsősorban a fiatalabb, legfeljebb 4–5 éves példányok alkalmasak erre. Az idősebbek veszíthetnek színükből, kevesebbet virágozhatnak, felkopaszodhatnak, ami csökkentheti díszítőértéküket. A futó muskátli teleltetése különösen fontos, mert ez a típus érzékenyebb a hidegre, mint az álló.

4. Vizsgáljuk meg a muskátli betegségeit!

Beteg vagy kártevőkkel fertőzött növényt ne tegyünk el télire, mert könnyen megfertőzheti a többit. Átvizsgáláskor a levelek fonákját és a takart szárrészeket is ellenőrizzük. A fertőzött részeket sterilizált metszőollóval távolítsuk el, szükség esetén pedig kezeljük a megfelelő permetszerrel.

5. Hol célszerű a muskátlit teleltetni?

Többféleképpen is átteleltethetjük attól függően, milyen fajtánk van és mennyi hely áll rendelkezésünkre. Tartsuk az álló és futómuskátlit világos, hűvös, fagymentes helyen, nagyjából 5–10 °C körüli hőmérsékleten, mérsékelt öntözéssel. A muskátli teleltetése lakásban vagy pincében is lehetséges, amennyiben ideálisak hozzá a körülmények.