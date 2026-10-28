„A fiam csak 4 éves volt, amikor agyvérzést kapott – fogalmam sem volt róla, hogy ez megtörténhet”

Egy négyéves kisfiú édesanyja, akinek a gyermeke váratlanul agyvérzést kapott reggelizés közben, most azért osztotta meg a történetüket, hogy felhívja a figyelmet a figyelmeztető jelekre.
A sztrókot gyakran az idősebb korosztály betegségeként tartják számon, ám a kis Jack Wade esetében egy teljesen hétköznapi reggelen kezdődtek a tünetek: elmosódottá vált a beszéde, és az arca egyik oldala lebiggyedt. Bár a tünetek aztán elmúltak, még ugyanazon a délelőttön visszatértek. Jack ezt követően összeesett, nehezen beszélt, és a teste egyik oldalát is alig tudta mozgatni.
Édesanyját, Leanne-t eleinte azzal nyugtatták, hogy Jack fiatal kora és a tünetek enyhülése miatt nem valószínű, hogy sztrókról van szó. Az anyai ösztöne azonban azt súgta, hogy komoly a baj, ezért azonnal a helyi kórházba vitte a fiát.
Miután a tünetek ismét jelentkeztek, és sürgős vizsgálatokat végeztek rajta, Jacket átszállították a londoni Great Ormond Street Gyermekkórházba, ahol iszkémiás sztrókot diagnosztizáltak nála. Az Essex megyei South Ockendonban élő Leanne így emlékezett vissza a történtekre:
„Semmi sem készít fel arra, hogy meghalld: a négyéves gyermeked sztrókot kapott. Soha nem gondolnád, hogy ezek a szavak valaha is az életed részévé válnak. Jack esete előtt fogalmam sem volt róla, hogy a gyermekek is kaphatnak sztrókot. Soha nem gondoltam volna, hogy nekem kell majd felismernem a jeleket a négyéves kisfiamon.”
Az orvosok később arra jutottak, hogy Jack sztrókja összefüggésben állhatott az agyi erek gyulladásával, amelyet egy korábbi bárányhimlő-fertőzés válthatott ki. A kisfiú 2026 májusában három hetet töltött kórházban. Ez idő alatt a Great Ormond Street Gyermekkórházban és a Basildon Kórházban is kezelték, számos vizsgálaton esett át.
A sztrók óta Jack biztató fejlődést mutat. Az arca féloldali elernyedése javult, visszatért az önbizalma, és fokozatosan újra elsajátítja azokat a képességeket, amelyekben a betegség akadályozta. A történtek azonban az egész család életére maradandó hatást gyakoroltak. Jack továbbra is naponta gyógyszert szed, miközben arra készül, hogy megkezdje az iskolát. Édesanyja pedig mindmáig attól tart, hogy a tragédia megismétlődhet - írja a Mirror.
Leanne ugyanakkor abban reménykedik, hogy történetük megosztásával más családok is megértik, a sztrók gyermekeket is érinthet:
Az üzenetem egyszerű: bízzatok az ösztöneitekben! Ti ismeritek a legjobban a saját gyermeketeket. Tudjátok, hogyan szokott beszélni, hogyan mozog, és milyen az arca a megszokott állapotában. Ha valami hirtelen megváltozik, és úgy érzitek, hogy nincs rendben, emeljétek fel a hangotokat, és kérjetek segítséget. Tegyetek fel újra és újra kérdéseket, amíg választ nem kaptok.
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