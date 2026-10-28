„A fiam csak 4 éves volt, amikor agyvérzést kapott – fogalmam sem volt róla, hogy ez megtörténhet”

Egy négyéves kisfiú édesanyja, akinek a gyermeke váratlanul agyvérzést kapott reggelizés közben, most azért osztotta meg a történetüket, hogy felhívja a figyelmet a figyelmeztető jelekre.

Agyvérzést állapítottak meg a kisfiúnál

Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Elmosódott beszéddel jelentkezett az agyvérzés

A sztrókot gyakran az idősebb korosztály betegségeként tartják számon, ám a kis Jack Wade esetében egy teljesen hétköznapi reggelen kezdődtek a tünetek: elmosódottá vált a beszéde, és az arca egyik oldala lebiggyedt. Bár a tünetek aztán elmúltak, még ugyanazon a délelőttön visszatértek. Jack ezt követően összeesett, nehezen beszélt, és a teste egyik oldalát is alig tudta mozgatni.

Édesanyját, Leanne-t eleinte azzal nyugtatták, hogy Jack fiatal kora és a tünetek enyhülése miatt nem valószínű, hogy sztrókról van szó. Az anyai ösztöne azonban azt súgta, hogy komoly a baj, ezért azonnal a helyi kórházba vitte a fiát.

My boy, 4, had a STROKE at breakfast – docs say it was triggered by chickenpox https://t.co/k1ixP63OsJ — SunHealth (@TheSunHealth) October 26, 2026

Miután a tünetek ismét jelentkeztek, és sürgős vizsgálatokat végeztek rajta, Jacket átszállították a londoni Great Ormond Street Gyermekkórházba, ahol iszkémiás sztrókot diagnosztizáltak nála. Az Essex megyei South Ockendonban élő Leanne így emlékezett vissza a történtekre:

„Semmi sem készít fel arra, hogy meghalld: a négyéves gyermeked sztrókot kapott. Soha nem gondolnád, hogy ezek a szavak valaha is az életed részévé válnak. Jack esete előtt fogalmam sem volt róla, hogy a gyermekek is kaphatnak sztrókot. Soha nem gondoltam volna, hogy nekem kell majd felismernem a jeleket a négyéves kisfiamon.”

A Stroke Association nevű szervezet adatai szerint bár minden negyedik sztrók munkaképes korú embert érint, a 18–34 éves brit felnőttek 34 százaléka, a 35–44 éveseknek pedig csaknem a negyede, 24 százaléka úgy gondolja, hogy túl fiatal ahhoz, hogy sztrókot kapjon.

Az orvosok később arra jutottak, hogy Jack sztrókja összefüggésben állhatott az agyi erek gyulladásával, amelyet egy korábbi bárányhimlő-fertőzés válthatott ki. A kisfiú 2026 májusában három hetet töltött kórházban. Ez idő alatt a Great Ormond Street Gyermekkórházban és a Basildon Kórházban is kezelték, számos vizsgálaton esett át.