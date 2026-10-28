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„A fiam csak 4 éves volt, amikor agyvérzést kapott – fogalmam sem volt róla, hogy ez megtörténhet”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors sztrók
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 28. 15:00
tünetekkisfiúkórház
Korábban sem az anya, sem az orvosok nem gondolták, hogy a kisfiú ilyen fiatalon átélhet egy ilyen súlyos egészségügyi problémát. Az agyvérzés nem csak az idősebb korosztály betegsége.
Bors
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Egy négyéves kisfiú édesanyja, akinek a gyermeke váratlanul agyvérzést kapott reggelizés közben, most azért osztotta meg a történetüket, hogy felhívja a figyelmet a figyelmeztető jelekre. 

Agyvérzést állapítottak meg a kisfiúnál
Agyvérzést állapítottak meg a kisfiúnál 
Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Elmosódott beszéddel jelentkezett az agyvérzés

A sztrókot gyakran az idősebb korosztály betegségeként tartják számon, ám a kis Jack Wade esetében egy teljesen hétköznapi reggelen kezdődtek a tünetek: elmosódottá vált a beszéde, és az arca egyik oldala lebiggyedt. Bár a tünetek aztán elmúltak, még ugyanazon a délelőttön visszatértek. Jack ezt követően összeesett, nehezen beszélt, és a teste egyik oldalát is alig tudta mozgatni.

Édesanyját, Leanne-t eleinte azzal nyugtatták, hogy Jack fiatal kora és a tünetek enyhülése miatt nem valószínű, hogy sztrókról van szó. Az anyai ösztöne azonban azt súgta, hogy komoly a baj, ezért azonnal a helyi kórházba vitte a fiát.

Miután a tünetek ismét jelentkeztek, és sürgős vizsgálatokat végeztek rajta, Jacket átszállították a londoni Great Ormond Street Gyermekkórházba, ahol iszkémiás sztrókot diagnosztizáltak nála. Az Essex megyei South Ockendonban élő Leanne így emlékezett vissza a történtekre:

„Semmi sem készít fel arra, hogy meghalld: a négyéves gyermeked sztrókot kapott. Soha nem gondolnád, hogy ezek a szavak valaha is az életed részévé válnak. Jack esete előtt fogalmam sem volt róla, hogy a gyermekek is kaphatnak sztrókot. Soha nem gondoltam volna, hogy nekem kell majd felismernem a jeleket a négyéves kisfiamon.”

  • A Stroke Association nevű szervezet adatai szerint bár minden negyedik sztrók munkaképes korú embert érint, a 18–34 éves brit felnőttek 34 százaléka, a 35–44 éveseknek pedig csaknem a negyede, 24 százaléka úgy gondolja, hogy túl fiatal ahhoz, hogy sztrókot kapjon.

Az orvosok később arra jutottak, hogy Jack sztrókja összefüggésben állhatott az agyi erek gyulladásával, amelyet egy korábbi bárányhimlő-fertőzés válthatott ki. A kisfiú 2026 májusában három hetet töltött kórházban. Ez idő alatt a Great Ormond Street Gyermekkórházban és a Basildon Kórházban is kezelték, számos vizsgálaton esett át.

A sztrók óta Jack biztató fejlődést mutat. Az arca féloldali elernyedése javult, visszatért az önbizalma, és fokozatosan újra elsajátítja azokat a képességeket, amelyekben a betegség akadályozta. A történtek azonban az egész család életére maradandó hatást gyakoroltak. Jack továbbra is naponta gyógyszert szed, miközben arra készül, hogy megkezdje az iskolát. Édesanyja pedig mindmáig attól tart, hogy a tragédia megismétlődhet - írja a Mirror.

Leanne ugyanakkor abban reménykedik, hogy történetük megosztásával más családok is megértik, a sztrók gyermekeket is érinthet: 

Az üzenetem egyszerű: bízzatok az ösztöneitekben! Ti ismeritek a legjobban a saját gyermeketeket. Tudjátok, hogyan szokott beszélni, hogyan mozog, és milyen az arca a megszokott állapotában. Ha valami hirtelen megváltozik, és úgy érzitek, hogy nincs rendben, emeljétek fel a hangotokat, és kérjetek segítséget. Tegyetek fel újra és újra kérdéseket, amíg választ nem kaptok.

 

 

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