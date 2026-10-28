Beborul az ég, jön az eső: fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet

Lehűléssel és esővel keményít be az időjárás. Mutatjuk, mit ígérnek az előrejelzések!

Esőt jósol az időjárás előrejelzés

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A következő napok időjárása

Szerdán napközben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan eshet az eső, jelentős csapadék azonban nem várható. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, az északnyugati, nyugati szél csak időnként élénkül meg. A reggel hűvösen, 1–6 fokkal indul, a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután 12–16 fok várható.

Csütörtökön borult, szürke idő várható, és elszórtan egy kevés csapadék is előfordulhat. Élénk, helyenként erős északnyugati, északi szél fúj. Hajnalban 2–9 fok várható, délutánra pedig 12–14 fokig melegszik a levegő - írja a Köpönyeg.