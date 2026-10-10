 Tulipán ültetése a legjobb módszerrel - Virághagyma lasagne

Bármilyen furcsán is hangzik, ez egy valóban létező kertészeti megoldás. A trükk lényege, hogy többféle tavasszal virágzó hagymát ültetünk egymás fölé, így kis helyen is rengeteg virág fér el. Ha pedig eltérő virágzási idejű növényeket választunk, a cserép nem egyszerre mutatja meg minden szépségét: egyik virág követi a másikat. Ha tulipán ültetését tervezed, akkor próbáld ki az úgynevezett lasagne módszert!
A tavasszal virágzó hagymások többségét ősszel kell elültetni. A nárcisz, a sáfrány és a jácint már kora ősszel földbe kerülhet, míg a tulipánok ültetése ősszel inkább a késői hónapokban esedékes, érdemes akár novemberig várni.
A több réteghez hely kell: legalább 30 centiméter széles és mély edénnyel érdemes dolgozni. Az alján mindenképpen legyen vízelvezető nyílás, mert a hagymák nem szeretik a pangó vizet.
Töltsünk legalább 10 centiméter virágföldet a cserép aljába. A megfelelő vízelvezetés kulcsfontosságú, ezért szükség esetén apró szemű kertészeti sóderrel vagy durva homokkal is lazíthatjuk.
Az alsó szintre a nagyobb, később nyíló hagymák kerüljenek, például késői tulipánok. Helyezzük őket csúcsos végükkel felfelé, majd teljesen takarjuk be földdel. További tippeket is olvashatsz a tulipán ültetéséhez.
A következő rétegbe kerülhetnek a kisebb, valamivel korábban virágzó hagymások, például a nárciszok. A hagymák a cserépben közelebb kerülhetnek egymáshoz, mint a kertben, de lehetőleg ne érjenek össze.
Ha három szintet készítünk, legfelülre kerüljenek a legkisebb és legkorábban nyíló növények. A sáfrány és a hóvirág például tökéletes erre: miközben a mélyebbre ültetett növények még készülődnek, ezek már színesíthetik a teraszt.
Jogosan merülhet fel a kérdés: hogyan jutnak majd fel az alsó hagymák hajtásai? A módszer éppen azért működik, mert a növények hajtásai képesek utat találni a felettük lévő rétegek között. Nem kell tehát minden hagymának külön folyosót hagyni, ők ezt elintézik maguk.
Ültetés után öntözzük meg a cserepet, majd kerüljön napos, kültéri helyre. Télen különösen arra kell figyelni, hogy a föld ne álljon tartósan vízben. Tavasszal pedig, amikor megjelennek a levelek és száraz az idő, már rendszeresebb öntözésre lehet szükség.
Ha elhervadtak a virágok, a virágfejeket eltávolíthatjuk, a leveleket azonban hagyjuk természetesen elsárgulni és elszáradni. Ez idő alatt a növény energiát juttat vissza a hagymába, vagyis már a következő virágzásra készül - írja a Fanny magazin.
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