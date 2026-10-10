Bármilyen furcsán is hangzik, ez egy valóban létező kertészeti megoldás. A trükk lényege, hogy többféle tavasszal virágzó hagymát ültetünk egymás fölé, így kis helyen is rengeteg virág fér el. Ha pedig eltérő virágzási idejű növényeket választunk, a cserép nem egyszerre mutatja meg minden szépségét: egyik virág követi a másikat. Ha tulipán ültetését tervezed, akkor próbáld ki az úgynevezett lasagne módszert!

Tulipán ültetése a legjobb módszerrel - Virághagyma lasagne

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Mit kell tudni a tulipán ültetés új módszeréről, a tulipán lasagnéről?

A tulipánok és más hagymás virágok ideális ültetési ideje ősszel van, ezért mutatunk is egy szuper módszert, amiért még tavasszal nagyon hálás leszel.

A virághagyma lasagne lényege, hogy a különböző tavaszi virághagymákat rétegezve ültetjük el, felülre a korábban virágzóakat, legalulra pedig a késeieket, ezzel biztosítva, hogy egész tavasszal virágozzon a balkon.

A tulipánok lasagne elkészítéséhez egy nagy méretű cserép, vagy virágláda, jó minőségű virágföld, és néhány tavaszi virághagyma szükséges csak.

Mutatjuk lépésről lépésre a tulipán ültetését ezzel a szuper módszerrel!

A tulipán lasagne elkészítésének lépései

1. A tulipán hagymát mikor kell ültetni?

A tavasszal virágzó hagymások többségét ősszel kell elültetni. A nárcisz, a sáfrány és a jácint már kora ősszel földbe kerülhet, míg a tulipánok ültetése ősszel inkább a késői hónapokban esedékes, érdemes akár novemberig várni.

2. Cserepes tulipánültetésére is alkalmas a módszer

A több réteghez hely kell: legalább 30 centiméter széles és mély edénnyel érdemes dolgozni. Az alján mindenképpen legyen vízelvezető nyílás, mert a hagymák nem szeretik a pangó vizet.

3. A tulipánhagyma ültetéséhez megfelelő föld kell

Töltsünk legalább 10 centiméter virágföldet a cserép aljába. A megfelelő vízelvezetés kulcsfontosságú, ezért szükség esetén apró szemű kertészeti sóderrel vagy durva homokkal is lazíthatjuk.

4. Így készül a tulipán lasagne

Az alsó szintre a nagyobb, később nyíló hagymák kerüljenek, például késői tulipánok. Helyezzük őket csúcsos végükkel felfelé, majd teljesen takarjuk be földdel. További tippeket is olvashatsz a tulipán ültetéséhez.