„Innentől kezdve csak csúnyább lehetek” – Takács Nikolas elárulta, milyen volt nővé változni

Takács Nikolas Cherként szinte felrobbantotta a Sztárban Sztár stúdióját. Az énekes egyszerre mulatságos és igazán profi produkciója a nézőket és a zsűrit is levette a lábáról, így nem csoda, hogy könnyedén továbbjutott a következő hétre. De vajon ő hogyan élte meg ezt a női szerepet? Most elárulta!

Takács Nikolas a Sztárban Sztár 12. évadának egyik legnagyobb meglepetése, bármilyen őrültséget bevállal (Fotó: Markovics Gábor)

A Sztárban Sztár versenyzői között a legtöbb férfi fél attól, hogy női előadót alakítson, hiszen amellett, hogy a hangjukat nehéz utánozni, a ruhák, a smink, na meg a magas sarkú cipők mind nehezítik a feladatot. Éppen ezért Takács Nikolasnak sem volt könnyű dolga, amikor Cher bőrébe bújt, és The Shoop Shoop Songot énekelte, mégis bravúrosan megoldotta a feladatot, sőt még élvezte is.

Ez elég kemény volt, de őszintén szólva én rosszabbra számítottam. Mielőtt először próbáltam beöltözve, azt gondoltam, hogy tiszta apám leszek, egy ilyen Tank Aranka, de minden szempontból. Aztán végül is mindenki dicsérte a kis lábaimat

– kezdte nevetve az énekes.

„Mondták a csajok, hogy milyen jó nekem, hogy ilyen virgácsaim vannak, bár én ezt annyira nem érzem így. Viszont tény, hogy sokkal szebb volt az arcom, mint gondoltam volna. Nem hiába a sminkmesterek értik a dolgukat. Szóval már-már majdnem volt az egészben egy kis báj” – viccelődött.

Takács Nikolas produkciója a a Sztárban Sztár második adásában maximum pontot ért a zsűrinél (Fotó: Markovics Gábor)

A Sztárban Sztár Takács Nikolas számára az új kihívásokról szól

Bár a hétköznapi stílusához eddig egyik alakítása sem állt közel, Nikolas ezt cseppet sem bánja, hiszen éppen azért vállalta a műsort, hogy kilépjen a komfortzónájából.

„Úgy indultam neki a műsornak, hogy nem akarom, hogy arról szóljon, ki, mekkorát énekel. Ez nem az a hely. Hajt a kíváncsiság és kifejezetten élvezem azt, hogy nem az a cél, hogy minél jobban elénekeljek egy dalt, a saját stílusomban, mint a saját dalaimat. És ebben egyébként sokat segít, hogy amikor beöltözve magadra nézel egyszerűen elhiszed az egészet, és azt viszed tovább” – magyarázta.

Bár egyelőre azt hiszem bőven elég volt annyi, amennyit láttam a produkcióból, de egyszer, ha rosszabb lesz a kedvem biztos visszanézem majd, hogy nevessek egy jót. De egyébként örülök, hogy ezt kipróbálhattam, és azt gondolom, hogy már csak rosszabb lehet, innentől kezdve csak csúnyább lehetek. Viszont nagyon várom, hogy kiderüljön, hogy a világ megannyi karaktere közül kiket kell majd még megformálnom

– mondta, azóta pedig az is kiderült, hogy az énekes a Sztárban Sztár 2026-os évadának harmadik adásában Korda György bőrébe bújik majd.