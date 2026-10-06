Ne csak a jelszavadra gondolj: ezt a 7 dolgot tilos lenne megosztanod az AI-jal

Van 7 adattípus, amelyet sosem érdemes megosztani a mesterséges intelligenciával.

Személyes, pénzügyi és munkahelyi adatok is veszélybe kerülhetnek.

Néhány tipp megfogadásával könnyedén elkerülhetők az adatvédelmi és biztonsági kockázatok.

Aknára lépsz akkor is, amikor a főnököd megkér, hogy a délutáni értekezletre készíts egy prezentációt a negyedéves eredményekből. Te – figyelmen kívül hagyva az AI adatbiztonságot –, kimásolod a nyers Excel táblázatot, amely tele van az ügyfelek neveivel, telefonszámaival és azzal, hogy mennyit költöttek –, majd bedobod az AI-nak: „Készíts ebből egy vezetői összefoglalót”. Ezzel azonnal megsértetted a GDPR-t és a céges titoktartást.

Az AI adatbiztonság azért kritikus fontosságú, mert a rendszerekbe feltöltött bizalmas, céges vagy személyes adatok illetéktelen kezekbe kerülhetnek Fotó: 123RF

AI adatbiztonság: ezt a 7 dolgot szigorúan tilos megosztanod a mesterséges intelligenciával

Az adatbiztonság és a személyi jogok védelme érdekében létezik néhány olyan kritikus információtípus, amelyet határozottan érdemes eltitkolnod a mesterséges intelligencia elől. Habár a különböző MI-asszisztensek rendkívül hasznosak a mindennapi munkában és a tanulásban, a velük megosztott adatok finoman szólva veszélyeztethetik az életed.