Ne csak a jelszavadra gondolj: ezt a 7 dolgot tilos lenne megosztanod az AI-jal

Tegyük fel, hogy megkapod a leleted egy külföldi klinikáról, amelyet aztán befotózol és elküldöd a mesterséges intelligenciának azzal, hogy „Kérlek, foglald össze magyarul a lényegét”. Ezzel gyakorlatilag magasról teszel az AI adatbiztonságra: az adataid és a pontos betegséged is azonnal bekerül a rendszerbe. Hogy miért veszélyes ez? Eláruljuk!
Van 7 adattípus, amelyet sosem érdemes megosztani a mesterséges intelligenciával.
Személyes, pénzügyi és munkahelyi adatok is veszélybe kerülhetnek.
Néhány tipp megfogadásával könnyedén elkerülhetők az adatvédelmi és biztonsági kockázatok.
Aknára lépsz akkor is, amikor a főnököd megkér, hogy a délutáni értekezletre készíts egy prezentációt a negyedéves eredményekből. Te – figyelmen kívül hagyva az AI adatbiztonságot –, kimásolod a nyers Excel táblázatot, amely tele van az ügyfelek neveivel, telefonszámaival és azzal, hogy mennyit költöttek –, majd bedobod az AI-nak: „Készíts ebből egy vezetői összefoglalót”. Ezzel azonnal megsértetted a GDPR-t és a céges titoktartást.
AI adatbiztonság: ezt a 7 dolgot szigorúan tilos megosztanod a mesterséges intelligenciával
Az adatbiztonság és a személyi jogok védelme érdekében létezik néhány olyan kritikus információtípus, amelyet határozottan érdemes eltitkolnod a mesterséges intelligencia elől. Habár a különböző MI-asszisztensek rendkívül hasznosak a mindennapi munkában és a tanulásban, a velük megosztott adatok finoman szólva veszélyeztethetik az életed.
Ide tartozik a lakcímed, a telefonszámod, az útlevélszámod és a személyi igazolványszámod is. Ha ezeket megosztod, egy esetleges adatszivárgás vagy kiberbűnözői támadás során a csalók könnyen visszaélhetnek a neveddel, hitelt igényelhetnek, vagy teljesen ellophatják a digitális identitásod. Nem éri meg.
A kórtörténeted, a diagnózisaid vagy a szedett gyógyszereid listája olyan szenzitív magánügyek, amelyeknek semmi keresnivalójuk a nyilvános felhőalapú adatbázisokban.
Folyamatban lévő munkahelyi projektek szövegrészletei és adatai: az MI-szolgáltatók a megadott adatokat felhasználhatják a modell jövőbeli verzióinak tanítására. Ez azt jelenti, hogy a céged féltve őrzött szellemi tulajdona vagy egyedi algoritmusa később „beépülhet” az MI tudásbázisába, és egy konkurens cég releváns keresésére válaszként megjelenhet, megsemmisítve a piaci előnyötöket.
Magánéleti titkok és kompromittáló történetek: ide tartoznak a családi drámák, személyes konfliktusok, munkahelyi pletykák vagy olyan intim részletek, amelyeket senki mással nem osztanál meg. A beszélgetéseid előzményei mentésre kerülnek a profilodban, így ha a fiókod feltörik, vagy valaki hozzáfér a megnyitott eszközeidhez, ezek a szenzitív és potenciálisan zsarolásra alkalmas információk azonnal nyilvánosságra kerülhetnek.
Kiadásra váró könyved vagy tanulmányod: az MI olyan, mint a szivacs: mindent megtanul, ezekből a művekből is, amelyeket aztán később sajátjaként használhat fel a külvilágnak kiadott válaszok formájában.
Bármennyire is jó kapcsolatot ápolsz a Geminivel vagy a ChatGPT-vel, tartsd szem előtt, hogy még benne sem bízhatsz meg maradéktalanul. Nem szándékosan árt neked, viszont kiszolgáltat azoknak, akik igenis kárt okozhatnak.
Adatvédelem és adatbiztonság a mesterséges intelligenciában | Oktatóvideó:
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