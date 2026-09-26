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Atomkatasztrófával ér fel az AI? Sokkoló figyelmeztetés: az intelligens robotok mindannyiunkat kiirthatnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mesterséges intelligencia
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 26. 19:00
robotai
A mesterséges intelligencia ugyanolyan „veszélyes, mint a nukleáris fegyverek”, és „meg kell állítani”.

Totális világvége-hangulat uralkodik a brit politikában, miután egy neves vezető kendőzetlen őszinteséggel tálalt ki a mesterséges intelligencia (AI) húsbavágó veszélyeiről. Sir Ed Davey, a Liberális Demokraták vezére szerint a szuperszámítógépek legalább olyan veszélyesek, mint a nukleáris fegyverek, és ha nem fékezzük meg őket időben, az az emberiség teljes kipusztulásához vezethet! 

Fotó: IGOVAR / Pexels

Az AI olyan, mint az atomkatasztrófa: mindenáron meg kell állítani

A politikus a brightoni pártkonferencián elhangzó beszédében kongatja meg a vészharangot. Úgy véli, nem sci-firől van szó, hanem kőkemény valóságról: maguk a technológiát fejlesztő zsenik és mérnökök is elismerték, hogy a szuperintelligens robotok szó szerint mindannyiunkat megölhetnek

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a világ jövőjét jelenleg maroknyi multimilliárdos „tech-bratyó” tartja a kezében Kaliforniában és Pekingben. Ők kontroll és fékek nélkül versenyeznek egymással, miközben az emberiség sorsa a tét.

Nem bízhatunk meg Elon Muskban!

Davey szerint nem hagyhatjuk, hogy a tech-mogulok magukat ellenőrizzék, ahogy az atombombát sem bíztuk rá néhány milliárdosra. „Nem várhatjuk el Mark Zuckerbergtől, Sam Altmantól vagy éppen Elon Musktól, hogy megmentsenek minket!” – jelentette ki dühösen a pártvezér.

Azonnali stopot követelnek

A politikus szerint eljött az utolsó pillanat, hogy megnyomjuk a pánikgombot:

  • Globális szerződésre van szükség, amely azonnal kényszerpihenőre küldi a szuperintelligens AI fejlesztését, mielőtt túl késő lenne.
  • Nemzetközi AI Biztonsági Ügynökséget kell alapítani – a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség mintájára –, amely kőkeményen ellenőrizné a laboratóriumokat.
  • Meg kell törni a tech-óriások egyeduralmát, mert a túl koncentrált hatalom már most is veszélyezteti a demokráciát és a fajunk túlélését.

 

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