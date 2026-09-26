Atomkatasztrófával ér fel az AI? Sokkoló figyelmeztetés: az intelligens robotok mindannyiunkat kiirthatnak

Totális világvége-hangulat uralkodik a brit politikában, miután egy neves vezető kendőzetlen őszinteséggel tálalt ki a mesterséges intelligencia (AI) húsbavágó veszélyeiről. Sir Ed Davey, a Liberális Demokraták vezére szerint a szuperszámítógépek legalább olyan veszélyesek, mint a nukleáris fegyverek, és ha nem fékezzük meg őket időben, az az emberiség teljes kipusztulásához vezethet!

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Az AI olyan, mint az atomkatasztrófa: mindenáron meg kell állítani

A politikus a brightoni pártkonferencián elhangzó beszédében kongatja meg a vészharangot. Úgy véli, nem sci-firől van szó, hanem kőkemény valóságról: maguk a technológiát fejlesztő zsenik és mérnökök is elismerték, hogy a szuperintelligens robotok szó szerint mindannyiunkat megölhetnek.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a világ jövőjét jelenleg maroknyi multimilliárdos „tech-bratyó” tartja a kezében Kaliforniában és Pekingben. Ők kontroll és fékek nélkül versenyeznek egymással, miközben az emberiség sorsa a tét.

Nem bízhatunk meg Elon Muskban!

Davey szerint nem hagyhatjuk, hogy a tech-mogulok magukat ellenőrizzék, ahogy az atombombát sem bíztuk rá néhány milliárdosra. „Nem várhatjuk el Mark Zuckerbergtől, Sam Altmantól vagy éppen Elon Musktól, hogy megmentsenek minket!” – jelentette ki dühösen a pártvezér.

Azonnali stopot követelnek

A politikus szerint eljött az utolsó pillanat, hogy megnyomjuk a pánikgombot: