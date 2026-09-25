Ezeket tilos a wifi router mellé helyezned − ez történik, ha mégis megteszed

Bemutatjuk azt a népszerű háztartási gépet, amely bekapcsolt állapotban képes szinte teljesen megbénítani az internetkapcsolatot.

A padló vagy a sarok helyett ide kellene tenned a wifi routert.

Felfedjük, melyek azok az egyéb bútorok és dísztárgyak, amelyek valóságos pajzsként blokkolják a wifi hullámokat a lakásodban.

Ismerős a helyzet? Épp a kedvenc sorozatod legizgalmasabb résznél jársz, vagy egy fontos online megbeszélés közepén tartasz, amikor a képernyőn megjelenik a rettegett homokóra-betöltőjel. A legtöbben azonnal a szolgáltatót hívják, vagy a wifi routert szidják, pedig a hiba sokkal közelebb van, mint gondolnánk. Mutatjuk, miket tilos az eszköz mellé tenned, ha zavartalan internetelérést szeretnél.

A wifi router a modern háztartások és irodák egyik legfontosabb eszköze.

Fotó: Roman Samborskyi

A wifi router legnagyobb ellenségei: ezek a tárgyak blokkolják a jelet

Ezek azok a jelfaló tárgyak, amelyek megbénítják az eszköz működését.

Hűtőszekrény: igazi wifi gyilkos

Több módon is gátolja a rádióhullámokat. Egyrészt a hűtő váza egy hatalmas fémből készült doboz, a fém pedig visszaveri és elnyeli az elektromágneses jeleket. Másrészt a hűtőszekrény belsejében hatalmas mennyiségű, nedvességben gazdag élelmiszert tárolunk,

az italokban, gyümölcsökben és a jégben a vízmolekulák hatékonyan nyelik el a Wi-Fi hullámokat.

Tükrök és üvegfelületek

Talán meglep, de a tükrök sem tesznek jót a routernek.

A tükör hátulján lévő vékony fémréteg visszaveri a jeleket, ami zavart okoz a hullámok terjedésében.

A vastag üvegfalak és üvegfelületek szintén tompítják a netkapcsolatot. A wifi hálózat optimalizálásához a routert érdemes a lakás egy központi részén a padlótól megemelve, bútoroktól kissé távolabb elhelyezni, ahol nem zavarják sem tükrök, sem ablakok.

Fémből készült tárgyak és bútorok

Sokan, nem értik, miért nem erős a wifi jel. Nos, a fémvázas polcok vagy dekorációs elemek is közrejátszhatnak. A helyzet ugyanaz, mint a fenti esetben: a fém visszaveri vagy elnyeli az elektromágneses hullámokat, így a router mögötti területeken drasztikusan lecsökkenhet a térerő.

Amikor a router lefagy, az egyetlen megoldás az, hogy ki kell húzni a falból, várni 10 másodpercet, majd visszadugni.

Fotó: Tiko Aramyan

Könyvek

A sűrűn megpakolt könyvespolcok a hűtővel ellentétben nem az elektromágneses sugárzás, hanem a fizikai sűrűségük miatt jelentenek problémát. Több száz vagy ezer oldal szorosan egymás mellé préselve egy rendkívül sűrű, vastag réteget alkot. A papír ráadásul természetes módon magában tart bizonyos mennyiségű nedvességet a levegőből.

Ez a tömör, enyhén nyirkos cellulóztömeg úgy viselkedik, mint egy vastag betonfal: a wifi jelek egyszerűen nem tudnak áthatolni rajta, így a könyvespolc mögötti helyiségekben drasztikusan visszaesik a térerő és az internet sebessége.

A helyesen elhelyezett router stabil internetet jelent, ráadásul így kiiktatható az eszköz túlmelegedése is.