Ezeket tilos a wifi router mellé helyezned − ez történik, ha mégis megteszed

Ismerős a helyzet? Épp a kedvenc sorozatod legizgalmasabb résznél jársz, vagy egy fontos online megbeszélés közepén tartasz, amikor a képernyőn megjelenik a rettegett homokóra-betöltőjel. A legtöbben azonnal a szolgáltatót hívják, vagy a wifi routert szidják, pedig a hiba sokkal közelebb van, mint gondolnánk. Mutatjuk, miket tilos az eszköz mellé tenned, ha zavartalan internetelérést szeretnél.
Ezek azok a jelfaló tárgyak, amelyek megbénítják az eszköz működését.
Több módon is gátolja a rádióhullámokat. Egyrészt a hűtő váza egy hatalmas fémből készült doboz, a fém pedig visszaveri és elnyeli az elektromágneses jeleket. Másrészt a hűtőszekrény belsejében hatalmas mennyiségű, nedvességben gazdag élelmiszert tárolunk,
az italokban, gyümölcsökben és a jégben a vízmolekulák hatékonyan nyelik el a Wi-Fi hullámokat.
Talán meglep, de a tükrök sem tesznek jót a routernek.
A tükör hátulján lévő vékony fémréteg visszaveri a jeleket, ami zavart okoz a hullámok terjedésében.
A vastag üvegfalak és üvegfelületek szintén tompítják a netkapcsolatot. A wifi hálózat optimalizálásához a routert érdemes a lakás egy központi részén a padlótól megemelve, bútoroktól kissé távolabb elhelyezni, ahol nem zavarják sem tükrök, sem ablakok.
Sokan, nem értik, miért nem erős a wifi jel. Nos, a fémvázas polcok vagy dekorációs elemek is közrejátszhatnak. A helyzet ugyanaz, mint a fenti esetben: a fém visszaveri vagy elnyeli az elektromágneses hullámokat, így a router mögötti területeken drasztikusan lecsökkenhet a térerő.
A sűrűn megpakolt könyvespolcok a hűtővel ellentétben nem az elektromágneses sugárzás, hanem a fizikai sűrűségük miatt jelentenek problémát. Több száz vagy ezer oldal szorosan egymás mellé préselve egy rendkívül sűrű, vastag réteget alkot. A papír ráadásul természetes módon magában tart bizonyos mennyiségű nedvességet a levegőből.
Ez a tömör, enyhén nyirkos cellulóztömeg úgy viselkedik, mint egy vastag betonfal: a wifi jelek egyszerűen nem tudnak áthatolni rajta, így a könyvespolc mögötti helyiségekben drasztikusan visszaesik a térerő és az internet sebessége.
A helyesen elhelyezett router stabil internetet jelent, ráadásul így kiiktatható az eszköz túlmelegedése is.
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