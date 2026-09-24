„Öt éve még bottal jártam, ma 13 éves a biológiai korom” – a világ egyik leglassabban öregedő embere lett egy magyar

A gyógyíthatatlan betegség komoly megpróbáltatások elé állította Martint, de ő nem adta fel: 27 éves korában Máltára költözött, ahol tudatos életmódváltásba kezdett. Egyre többet foglalkozott szervezete működésével, rendszeresen ellenőrizte laboreredményeit és egészségi mutatóit, majd ezek alapján alakította ki saját rutinját is. Ennek köszönhetően mára minimálisra csökkentek a gyulladásos értékei, és sokkal ritkábban kell beadnia a terápiás injekcióit is.

Betegsége új célt adott neki

Martint már szülei is az egészségtudatos életre nevelték, rendszeresen mozgott és normálisan étkezett. Azonban az egyetemi évek alatti bulizás, a sok munka és a rendszertelen alvás mégis előidézték a betegségét. Diagnózisa után azonban minden megváltozott. Nem elégedett meg azzal, hogy együtt éljen a tünetekkel, inkább elkezdte keresni azt a módot, amivel javíthatna az állapotán.

– Sok szenvedés után elkezdtem aktívan tenni az egészségem fejlesztéséért, és hamar meglett az eredménye. Öt éve még botokkal mentem a napi sétámra, mára teljesen tünetmentes vagyok. Az motivál, hogy idősként se kelljen átélnem azt a tehetetlenséget, amit a test hanyatlása okoz – fejti ki.

A változás azonban nem állt meg a tünetek enyhítésénél. Miután rátalált a longevity szemléletére, Martin egyre tudatosabban kezdte figyelni, hogyan működik a szervezete, hogy minél tovább megőrizhesse annak fiatalságát. Nem egyszerűen egészségesebben akart élni, hanem azt tűzte ki célul, hogy amennyire csak lehet, lassítsa, sőt visszafordítsa az idő múlását.

– A longevity számomra egy minél hosszabb, aktív és egészséges életet jelent. Ebbe több irány is belefér, attól kezdve, hogy a normális élethosszunkon belül minél tovább maradjunk önállóak és ne betegségek miatt szenvedve töltsük az utolsó 20 évünket, addig, hogy a tudomány fejlődésével az élethosszunkat is ki tudjuk nyújtani – magyarázza. – Én azt képviselem, hogy amit ma tehetünk mindkettőért, az az, hogy olyan egészségmegőrző rendszert, szokásokat építsünk ki az életünkben, ami hosszan fenntartható.