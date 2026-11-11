JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Márton névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Készen állsz a Holdra költözni? A NASA új űrhajósokat keres

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors űrhajós
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 11. 09:00
NASAHold
Új űrhajósokat toboroz a NASA, azonban a jelentkezés nem olyan egyszerű. Ha valaha arról álmodoztál, hogy asztronauta leszel, akkor most itt a lehetőség, azonban az űrügynökség kritériumai - nem meglepő módon - szigorúak.

Gyerekként rengetegen álmodoztak arról, hogy felnőttként űrhajósok lesznek - nos, most itt a lehetőség, ugyanis a NASA felvételt hirdet.

Készen állsz a Holdra költözni? A NASA új űrhajósokat keres
Készen állsz a Holdra költözni? A NASA új űrhajósokat keres. Fotó: Anadolu via AFP

Új űrhajósokat toboroz a NASA

Az amerikai űrügynökség új asztronautákat keres, hogy segítsenek megírni az emberes űrrepülés következő fejezetét. A szerencsés jelöltek a Holdon élhetnek és dolgozhatnak, és évi 164 395 dolláros, azaz kb. 53 milliós forintos fizetést kapnak.

Ez egy rendkívüli alkalom arra, hogy az emberek csatlakozzanak a NASA űrhajóscsapatához. Az általunk kiválasztott személyek járhatnak a Holdon, élhetnek és dolgozhatnak a Holdbázison, és segíthetnek úttörő szerepet betölteni azoknak a rendszereknek és műveleteknek, amelyek végül a legénységet a Marsra szállítják. Ezek a küldetések technikai kiválóságot, józan ítélőképességet, csapatmunkát és bátorságot igényelnek majd

- mondta Jared Isaacman, a NASA igazgatója.

A jelentkezések már megnyíltak az űrügynökség weboldalán, és az érdeklődők december 3-ig nyújthatják be jelentkezésüket. Természetesen ennek szigorú kritériumai vannak: az alapkövetelmények közé tartozik az amerikai állampolgárság és a STEM (természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai) területen szerzett mesterképzés.

A mesterfokozatú diploma követelménye kiváltható legalább két év doktori képzésben elvégzett tanulmánnyal, általános orvosi, oszteopata orvosi, orvosasszisztensi, ápolásdoktori, családorvosi szakápolói vagy egyéb kapcsolódó orvosi diploma megszerzésével, valamint egy országosan elismert tesztpilóta-képző iskola programjának elvégzésével.

Ezenkívül a képesítés megszerzése után legalább három év releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkezni. Összességében sokaknak csak álom marad a holdi élet.

A NASA a jelöltektől elvárja, hogy életveszélyes helyzetekben dolgozzanak, és hosszabb ideig zárt térben éljenek. Ezenkívül a jelentkezőknek mérlegelniük kell, hogy hajlandóak-e távol lenni barátaiktól és családjuktól a hosszú küldetések során.

Késznek kell lenniük arra, hogy 12 hónapot vagy hosszabb időt az űrben töltsenek, beletörődve a szélsőséges elszigeteltségbe, a szigorú életkörülményekbe és a szeretteiktől való távol létbe

- magyarázták a NASA-oldalán.

Természetesen, ha az interjún tovább jutsz, az még nem jelenti azt, hogy másnap már az űrbe indulsz, ugyanis egy körülbelül két évig tartó képzési programban kell részt venned. Csak ezután dönt a NASA arról, kikből lesznek valóban űrhajósok

Az 1960-as évek óta a NASA több mint 370 embert választott ki űrhajósjelöltként való képzésre. A legutóbbi felvételi forduló 2024-ben volt, amikor 10 űrhajósjelöltet választottak ki – több mint 8000 jelentkezőből álló körből - írja a Daily Mail.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu