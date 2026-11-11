Készen állsz a Holdra költözni? A NASA új űrhajósokat keres

Gyerekként rengetegen álmodoztak arról, hogy felnőttként űrhajósok lesznek - nos, most itt a lehetőség, ugyanis a NASA felvételt hirdet.
Az amerikai űrügynökség új asztronautákat keres, hogy segítsenek megírni az emberes űrrepülés következő fejezetét. A szerencsés jelöltek a Holdon élhetnek és dolgozhatnak, és évi 164 395 dolláros, azaz kb. 53 milliós forintos fizetést kapnak.
Ez egy rendkívüli alkalom arra, hogy az emberek csatlakozzanak a NASA űrhajóscsapatához. Az általunk kiválasztott személyek járhatnak a Holdon, élhetnek és dolgozhatnak a Holdbázison, és segíthetnek úttörő szerepet betölteni azoknak a rendszereknek és műveleteknek, amelyek végül a legénységet a Marsra szállítják. Ezek a küldetések technikai kiválóságot, józan ítélőképességet, csapatmunkát és bátorságot igényelnek majd
- mondta Jared Isaacman, a NASA igazgatója.
A jelentkezések már megnyíltak az űrügynökség weboldalán, és az érdeklődők december 3-ig nyújthatják be jelentkezésüket. Természetesen ennek szigorú kritériumai vannak: az alapkövetelmények közé tartozik az amerikai állampolgárság és a STEM (természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai) területen szerzett mesterképzés.
A mesterfokozatú diploma követelménye kiváltható legalább két év doktori képzésben elvégzett tanulmánnyal, általános orvosi, oszteopata orvosi, orvosasszisztensi, ápolásdoktori, családorvosi szakápolói vagy egyéb kapcsolódó orvosi diploma megszerzésével, valamint egy országosan elismert tesztpilóta-képző iskola programjának elvégzésével.
Ezenkívül a képesítés megszerzése után legalább három év releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkezni. Összességében sokaknak csak álom marad a holdi élet.
A NASA a jelöltektől elvárja, hogy életveszélyes helyzetekben dolgozzanak, és hosszabb ideig zárt térben éljenek. Ezenkívül a jelentkezőknek mérlegelniük kell, hogy hajlandóak-e távol lenni barátaiktól és családjuktól a hosszú küldetések során.
Késznek kell lenniük arra, hogy 12 hónapot vagy hosszabb időt az űrben töltsenek, beletörődve a szélsőséges elszigeteltségbe, a szigorú életkörülményekbe és a szeretteiktől való távol létbe
- magyarázták a NASA-oldalán.
Természetesen, ha az interjún tovább jutsz, az még nem jelenti azt, hogy másnap már az űrbe indulsz, ugyanis egy körülbelül két évig tartó képzési programban kell részt venned. Csak ezután dönt a NASA arról, kikből lesznek valóban űrhajósok
Az 1960-as évek óta a NASA több mint 370 embert választott ki űrhajósjelöltként való képzésre. A legutóbbi felvételi forduló 2024-ben volt, amikor 10 űrhajósjelöltet választottak ki – több mint 8000 jelentkezőből álló körből - írja a Daily Mail.
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