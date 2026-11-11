Gyerekként rengetegen álmodoztak arról, hogy felnőttként űrhajósok lesznek - nos, most itt a lehetőség, ugyanis a NASA felvételt hirdet.

Készen állsz a Holdra költözni? A NASA új űrhajósokat keres. Fotó: Anadolu via AFP

Új űrhajósokat toboroz a NASA

Az amerikai űrügynökség új asztronautákat keres, hogy segítsenek megírni az emberes űrrepülés következő fejezetét. A szerencsés jelöltek a Holdon élhetnek és dolgozhatnak, és évi 164 395 dolláros, azaz kb. 53 milliós forintos fizetést kapnak.

Ez egy rendkívüli alkalom arra, hogy az emberek csatlakozzanak a NASA űrhajóscsapatához. Az általunk kiválasztott személyek járhatnak a Holdon, élhetnek és dolgozhatnak a Holdbázison, és segíthetnek úttörő szerepet betölteni azoknak a rendszereknek és műveleteknek, amelyek végül a legénységet a Marsra szállítják. Ezek a küldetések technikai kiválóságot, józan ítélőképességet, csapatmunkát és bátorságot igényelnek majd

- mondta Jared Isaacman, a NASA igazgatója.

A jelentkezések már megnyíltak az űrügynökség weboldalán, és az érdeklődők december 3-ig nyújthatják be jelentkezésüket. Természetesen ennek szigorú kritériumai vannak: az alapkövetelmények közé tartozik az amerikai állampolgárság és a STEM (természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai) területen szerzett mesterképzés.

A mesterfokozatú diploma követelménye kiváltható legalább két év doktori képzésben elvégzett tanulmánnyal, általános orvosi, oszteopata orvosi, orvosasszisztensi, ápolásdoktori, családorvosi szakápolói vagy egyéb kapcsolódó orvosi diploma megszerzésével, valamint egy országosan elismert tesztpilóta-képző iskola programjának elvégzésével.

Ezenkívül a képesítés megszerzése után legalább három év releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkezni. Összességében sokaknak csak álom marad a holdi élet.

A NASA a jelöltektől elvárja, hogy életveszélyes helyzetekben dolgozzanak, és hosszabb ideig zárt térben éljenek. Ezenkívül a jelentkezőknek mérlegelniük kell, hogy hajlandóak-e távol lenni barátaiktól és családjuktól a hosszú küldetések során.

Késznek kell lenniük arra, hogy 12 hónapot vagy hosszabb időt az űrben töltsenek, beletörődve a szélsőséges elszigeteltségbe, a szigorú életkörülményekbe és a szeretteiktől való távol létbe

- magyarázták a NASA-oldalán.