Döbbenetes kijelentést tett a NASA egykori űrhajósa, szerinte démonok rejtőznek az UFO-k mögött

Meglepő állítással állt elő Charles Duke, a NASA egykori űrhajósa, aki 1972-ben az Apollo–16 küldetés során a Holdon is járt. A 91 éves férfi szerint az UFO-k mögött nem földönkívüliek, hanem démoni erők állnak, amelyek megpróbálják eltéríteni az embereket a keresztény hittől.
Duke a Christian Broadcasting Networknek beszélt meggyőződéséről, amelyet a Bibliával próbált alátámasztani. A korinthusiakhoz írt második levél egyik versére hivatkozott, amely szerint a Sátán akár a világosság angyalának is álcázhatja magát. Az egykori űrhajós úgy véli, hogy az azonosítatlan repülő tárgyak mögött hasonló megtévesztés húzódhat meg.
A férfi egy személyes történetet is felidézett. Elmondása szerint egyszer imádkozott Istenhez, hogy kapjon megerősítést az UFO-król alkotott elképzelésére. Azt kérte, hogy egy barátja, akivel korábban sosem beszélgetett ilyen témákról, másnap magától hozza szóba a földönkívülieket. Állítása szerint pontosan ez történt, amit isteni jelként értelmezett.
Nem Duke az egyetlen ismert amerikai, aki természetfeletti magyarázatot keres az UFO-kra. JD Vance amerikai alelnök és Tucker Carlson politikai kommentátor is felvetette, hogy a rejtélyes jelenségek spirituális eredetűek lehetnek. A vallási vezetők között azonban nincs egyetértés. Lee Taylor walesi lelkész szerint az esetleges földönkívüli intelligencia létezése nem jelentene ellentmondást a keresztény hittel. Úgy véli, az ismeretlen jelenségeket nem szabad automatikusan démonoknak tulajdonítani.
Taylor szerint egy idegen civilizáció felfedezése inkább kiszélesítené az emberiség ismereteit Isten teremtéséről, mintsem megkérdőjelezné a vallást – írja a Daily Mail.
Újabb különös felvételek és dokumentumok kerültek elő az Egyesült Államok védelmi minisztériumának archívumából. A Pentagon összesen 41 új UFO-aktát tett közzé, köztük korábban nem látott videókat rejtélyes, gömb alakú objektumokról.
Évmilliárdok óta ott rejtőzhet a válasz az emberiséget évszázadok óta foglalkoztató kérdésre: egyedül vagyunk-e a világegyetemben? Kutatók szerint a földönkívüliek technológiájának apró nyomait őrizheti a Hold pora, és már tervük is van a keresésre.
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