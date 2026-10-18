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Döbbenetes kijelentést tett a NASA egykori űrhajósa, szerinte démonok rejtőznek az UFO-k mögött

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 18. 19:00
UFO-aktaföldönkívüli lényföldönkívüli
Nem földönkívüliek, hanem valami sokkal sötétebb? A NASA egykori űrhajósa szerint az UFO-k mögött démoni erők állnak, és állítását a Bibliával is igyekszik alátámasztani.
Bors
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Meglepő állítással állt elő Charles Duke, a NASA egykori űrhajósa, aki 1972-ben az Apollo–16 küldetés során a Holdon is járt. A 91 éves férfi szerint az UFO-k mögött nem földönkívüliek, hanem démoni erők állnak, amelyek megpróbálják eltéríteni az embereket a keresztény hittől.

UFO-k és démonok: különös elmélettel állt elő a NASA egykori űrhajósa
UFO-k és démonok: különös elmélettel állt elő a NASA egykori űrhajósa (A kép illusztráció) 
Fotó: oneinchpunch / Shutterstock

Démonok vagy földönkívüliek állhatnak az UFO-jelenségek mögött?

Duke a Christian Broadcasting Networknek beszélt meggyőződéséről, amelyet a Bibliával próbált alátámasztani. A korinthusiakhoz írt második levél egyik versére hivatkozott, amely szerint a Sátán akár a világosság angyalának is álcázhatja magát. Az egykori űrhajós úgy véli, hogy az azonosítatlan repülő tárgyak mögött hasonló megtévesztés húzódhat meg.

A férfi egy személyes történetet is felidézett. Elmondása szerint egyszer imádkozott Istenhez, hogy kapjon megerősítést az UFO-król alkotott elképzelésére. Azt kérte, hogy egy barátja, akivel korábban sosem beszélgetett ilyen témákról, másnap magától hozza szóba a földönkívülieket. Állítása szerint pontosan ez történt, amit isteni jelként értelmezett.

Nem Duke az egyetlen ismert amerikai, aki természetfeletti magyarázatot keres az UFO-kra. JD Vance amerikai alelnök és Tucker Carlson politikai kommentátor is felvetette, hogy a rejtélyes jelenségek spirituális eredetűek lehetnek. A vallási vezetők között azonban nincs egyetértés. Lee Taylor walesi lelkész szerint az esetleges földönkívüli intelligencia létezése nem jelentene ellentmondást a keresztény hittel. Úgy véli, az ismeretlen jelenségeket nem szabad automatikusan démonoknak tulajdonítani.

Taylor szerint egy idegen civilizáció felfedezése inkább kiszélesítené az emberiség ismereteit Isten teremtéséről, mintsem megkérdőjelezné a vallást – írja a Daily Mail.

 

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