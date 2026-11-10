Kiara Lord beismerte: végig manipulálta a férfiakat az Ázsia Expresszben

Mi volt előbb? A tyúk vagy a tojás? Ugyanez a kérdéskör vetül fel minduntalan az Ázsia Expressz évadaiban, amikor egy versenyző arra kezd panaszkodni, hogy neki nőként, idősebbként, nyelveket nem beszélőként, karcsúként, duciként, magasként vagy alacsonyként nehezebb, mint másoknak. Mert, van ugye a jómodor diktálta viselkedés, ami kimerül abban, hogy férfiként előzékenyek vagyunk egy hölggyel szemben, ha autóba szállunk vagy egy ajtóhoz érünk, és van a versenyhelyzetben történő viselkedés, ahol az előzékenység egyenlő lehet a lemaradással. Ez a kérdés minden évadban felmerül az Ázsia Expresszben, hol mint érv, hol mint támadási felület. Ezt a témát járta körül Kiara Lord és Lakatos Levente a Barátság extrákkal friss epizódjában. Spoiler! Egyetértettek!

Kiara Lord és Lakatos Levente alaposan kibeszélték az Ázsia Expressz történéseit is (YouTube)

Lakatos Levente: „A férfiaknak miért kéne figyelembe venniük, hogy ők nők?”

Lakatos Levente, mint Ázsia Expressz veterán élesben is találkozott ezzel a dilemmával, de hamar le is győzte magában, és a cél érdekében döntött. „Elmegy két nő, mondjuk az Ázsia Expresszbe, ahol versenyezniük kell férfikkal szemben. A férfiaknak miért kéne figyelembe venniük, hogy ők nők?”

Ugyanarra a pályára lépnek. Ugyanabban a versenyben veszünk részt. Miért kéne belátóbbnak lennie egy férfinak?

„Van, amiben éppen egy nő lehet ügyesebb vagy okosabb… Ha valaki a korával jön, akkor az a kérdésem: Minek jöttél ebbe játékba? Pontosan tudtad, hogy lesznek olyanok, akik más fizikai adottságokkal jönnek. Miért várod el, hogy egy versenyben segítsek neked?” – fogalmazta meg sarkosan, de őszintén a saját véleményét Lakatos Levente.

Kiara Lord és Dávid Petra az Ázsia Expressz egyetlen, talponmaradt női párosa (Fotó: TV2)

Kiara Lord: „Az Ázsia Expressz során ezt többször is alkalmaztuk...”

Kiara Lord pedig elárulta, hogy az Ázsia Expressz alatt éppen ezt a férfiakban ott bújó, alapvető ösztönt próbálta triggerpontként nyomkodni a férfi ellenfeleiknél. „Értem! És ezt a dolgot „manipulátorozom” is. Mert tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy az emberek fejében él ez a sztereotípia, hogy a nő a gyengébbik nem, így neki segíteni kell. Az Ázsia Expressz során ezt többször is alkalmaztuk. Megpróbáltunk bűntudatot gerjeszteni a többiekben, hogy megsajnáljanak minket. De egyébkén nem gondolom úgy, hogy bármi hátrányunk is lenne a férfiakkal szemben. Ha pedig nem tudunk olyan jól teljesíteni, mint mondjuk a Viktor és a Titusz, akkor rájuk akaszkodunk” – nevetett Kiara Lord a csatornára feltöltött új videóban.

Ez színtiszta manipuláció, hiszen pontosan tudjuk, hogy létezik ez a reflex a pasikban

– zárta le a gondolatmenetet az egykori felnőttfilmes.

Íme egy konkrét példa!