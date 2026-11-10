Döbbenetes interjú került ismét a figyelem középpontjába Russell Brand nemi erőszak és szexuális zaklatás miatti elítélése után. Dannii Minogue ugyanis már húsz évvel ezelőtt is rendkívül kellemetlen tapasztalatokról számolt be a komikussal kapcsolatban, akit akkor 'teljesen őrültnek' és 'aljas ragadozónak' nevezett. Az énekesnő azt állította, a színész nem fogadta el a visszautasítást és illetlen megjegyzéseket tett a külsejére, miután szerepelt a műsorában.

Dannii Minogue 'teljesen őrültnek' és 'aljas ragadozónak' nevezte Russell Brandet

Fotó: Chris Radburn / Northfoto

Előkerült egy korábbi interjú, amelyben Dannii Minogue ' teljesen őrültnek' és 'aljas ragadozónak ' nevezte Russell Brand et

' ' nevezte et 20 évvel később, a londoni Southwark bíróság bűnösnek találta a sztárt szexuális zaklatás és nemi erőszak vádjában

Az 51 éves színészt 10 és fél év börtönbüntetésre ítélték

Dannii Minogue már 20 évvel ezelőtt 'aljas ragadozónak' nevezte az elítélt Russell Brandet

Újra előkerült egy 2006-os interjú, amelyben Dannii Minogue meglehetősen keményen bírálta a nemrégiben elítélt Russell Brandet. Az ausztrál énekesnő akkor a Mirrornak mesélt arról, milyen kellemetlen élményben volt része, amikor vendégként szerepelt a brit komikus rövid életű MTV-műsorában, a 1 Leicester Square-ben. A sztár a 2006-os interjúban nem rejtette véka alá a véleményét: Russel Brandet 'teljesen őrültnek' és 'aljas ragadozónak' nevezte.

Teljesen őrült, és egy aljas ragadozó. Egyáltalán nem hiszem, hogy sikerült legyőznie a szexfüggőségét.

Russell Brand követte őt és illetlen megjegyzéseket tett a külsejére

Dannii Minogue szerint a színész már a forgatás alatt olyan illetlen megjegyzéseket tett, amelyeket még ennyi év távlatából is nehezére esett felidézni: beszólt a melleire, majd a beszélgetés után a folyosón követte őt, hogy megszerezze a telefonszámát. Az ausztrál énekesnő úgy érezte, Russell Brand egyszerűen nem akarta elfogadni, ha valaki nemet mond neki.

Russell Brandet bűnösnek találta a bíróság szexuális zaklatás és nemi erőszak vádjában

(Fotó: Tayfun Salci / Northfoto)

Russell Brand börtönbüntetést kapott

November 5-én Londonban a Southwark bíróság bűnösnek találta Russell Brandet szexuális zaklatás és nemi erőszak vádjában. Az esetek négy nőt érintettek, és mind 2004 és 2009 között történtek. A tárgyalássorozat négy hétig tartott, és az 51 éves színész mindvégig ártatlannak vallotta magát. Végül a bíróság 10 és fél év börtönbüntetésre ítélte Russell Brandet.