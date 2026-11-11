Marsi Anikó visszatér, különleges műsorral jelentkezik az Origón

Új szerepben tér vissza a képernyőre Marsi Anikó: a TV2 korábbi műsorvezetője ezúttal egy beszélgetős műsor háziasszonyaként lesz látható, méghozzá az Origón.

Az Origo YouTube-csatornáján pénteken debütál a Viszony - Marsi Anikóval első adása / Fotó: Origo

A Viszony – Marsi Anikóval című műsorban ismert vendégekkel beszélget majd, és olyan személyes történeteket igyekszik előcsalogatni belőlük, amelyek túlmutatnak a megszokott interjúkon – írja ajánlójában a portál.

A produkció első epizódja november 13-án, 20 órakor debütál az Origo YouTube-csatornáján.

Kötetlenebb műsorban mutatja meg egy új oldalát

A műsorvezető lelkesen vágott bele az új kihívásba. Elmondta, hogy a híradózás mellett hiányzott neki az alkotói szabadság, az új formátumban pedig kötetlenebb környezetben, felszabadultan beszélgethet vendégeivel.

Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Most nem fogok időben hátrafelé arról beszélni, hogy mennyire nem kreatív dolog híradó műsorvezetőnek lenni. De nem egy olyan feladat, ami nagyon sok önállóságot és teret engedne az embernek a munkájában. Nekem ez borzasztóan hiányzott, és amikor jött ez a lehetőség, hogy én itt leülhetek – akár melegítőbe is öltözhetek és mamuszba is jöhetek, merthogy ez olyan otthonos érzést ad –, ettől boldog voltam, és azt gondoltam, hogy a beszélgetéseknek meg csupa jónak kell lenniük, és akkor minden rendben lesz.

Marsi Anikó továbbra is a TV2 csapatát erősíti, ezúttal azonban egy új oldalát is megmutathatja a nézőknek. A Viszony – Marsi Anikóval ráadásul különösen testhezálló számára, hiszen annak idején a Színház- és Filmművészeti Főiskolán olyan szakemberektől tanulta a műsorvezetés alapjait, mint a Kossuth-díjas rendező, Horváth Ádám.

A műsor címe első hallásra akár félreérthető is lehet, ám Marsi Anikó gyorsan tisztázta, hogy nem a magánéletéről, hanem az elmúlt három évtizedben kialakult emberi kapcsolatairól szól majd a produkció.