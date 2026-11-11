Marsi Anikó visszatér, különleges műsorral jelentkezik az Origón

Új szerepben tér vissza a képernyőre Marsi Anikó: a TV2 korábbi műsorvezetője ezúttal egy beszélgetős műsor háziasszonyaként lesz látható, méghozzá az Origón.
A Viszony – Marsi Anikóval című műsorban ismert vendégekkel beszélget majd, és olyan személyes történeteket igyekszik előcsalogatni belőlük, amelyek túlmutatnak a megszokott interjúkon – írja ajánlójában a portál.
A produkció első epizódja november 13-án, 20 órakor debütál az Origo YouTube-csatornáján.
A műsorvezető lelkesen vágott bele az új kihívásba. Elmondta, hogy a híradózás mellett hiányzott neki az alkotói szabadság, az új formátumban pedig kötetlenebb környezetben, felszabadultan beszélgethet vendégeivel.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Most nem fogok időben hátrafelé arról beszélni, hogy mennyire nem kreatív dolog híradó műsorvezetőnek lenni. De nem egy olyan feladat, ami nagyon sok önállóságot és teret engedne az embernek a munkájában. Nekem ez borzasztóan hiányzott, és amikor jött ez a lehetőség, hogy én itt leülhetek – akár melegítőbe is öltözhetek és mamuszba is jöhetek, merthogy ez olyan otthonos érzést ad –, ettől boldog voltam, és azt gondoltam, hogy a beszélgetéseknek meg csupa jónak kell lenniük, és akkor minden rendben lesz.
Marsi Anikó továbbra is a TV2 csapatát erősíti, ezúttal azonban egy új oldalát is megmutathatja a nézőknek. A Viszony – Marsi Anikóval ráadásul különösen testhezálló számára, hiszen annak idején a Színház- és Filmművészeti Főiskolán olyan szakemberektől tanulta a műsorvezetés alapjait, mint a Kossuth-díjas rendező, Horváth Ádám.
A műsor címe első hallásra akár félreérthető is lehet, ám Marsi Anikó gyorsan tisztázta, hogy nem a magánéletéről, hanem az elmúlt három évtizedben kialakult emberi kapcsolatairól szól majd a produkció.
Az elképzeléseink szerint ugye a műsornak valami olyasmi a címe, hogy Marsi Anikó viszonyai, ami nem az én szerelmi életemet takarja remélhetőleg, hanem sokkal inkább azt, hogy ebben az elmúlt harminc évben, amiből sokat töltöttem kamerák előtt, lettek ilyen-olyan kapcsolataim, ilyen-olyan viszonyaim.
A beszélgetős műsor háziasszonya így beszélt az új produkcióról:
„Van olyan, akivel csak egyszer-kétszer találkoztam, de látom az ő életútját is folyamatosan, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van vele, hogy van, hogy milyen beszélgetésekbe tudunk belebonyolódni. És arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogyha lesznek olyan vendégeim, akikkel itt fogok először megismerkedni, akkor velük milyen mély beszélgetéseket lehet itt kialakítani, mennyire érdekes beszélgetéseket tudunk folytatni. Magyarul, hogy milyen viszonyba tudok keveredni velük itt egy ilyen beszélgetésben.”
Marsi Anikó az elmúlt három évtizedben számtalan emberi történettel találkozott a televíziózásnak köszönhetően, ezek közül pedig több is meghatározó kapcsolatokat hozott az életébe.
„Az elmúlt harminc évet tényleg ebben a közegben töltöttem el, a televíziózásban, a lámpák között és a többi, és azt gondolom, hogy lettek, születtek, voltak nagyon érdekes emberi történeteim. Valamelyikből barátság lett, valamelyikből kevésbé, valamelyik munkakapcsolat és a többi, de a nézőké az ítélet. Tehát hiába kezdem el őket győzködni, hogy gyertek ide, először nekem kell letenni a bizonyítékot az asztalra, hogy ezek tényleg jó beszélgetések lesznek. Ha azok lesznek, akkor jönnek és nézni fogják.”
A Viszony – Marsi Anikóval első epizódja november 13-án, 20 órakor debütál az Origo YouTube-csatornáján. Hogy ki lesz Anikó első vendége, hamarosan kiderül.
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