Meghan Markle először jelent meg a nyilvánosság előtt apja letartóztatása óta

Meghan Markle kedden részt vett az Európai Parlament brüsszeli épületében rendezett megemlékezésen, amely az internetes ártalmak következtében elhunyt gyermekeknek állított emléket. A hercegné eredetileg férjével, Harry herceggel közösen mondott volna beszédet, végül azonban érzelmi állapotára hivatkozva lemondta felszólalását – számolt be róla a The Telegraph.

Harry herceg és Meghan Markle az Európai Parlamentbe érkezésekor

Fotó: AFP

Meghan Markle érzelmileg nem érezte magát elég erősnek a beszédhez

A The Telegraphnak nyilatkozó források szerint Meghan az utolsó pillanatban döntött úgy, hogy nem szólal fel, mert érzelmileg jelenleg nem érzi magát elég erősnek a nyilvános beszédhez.

A hercegné férje kezét szorosan fogva érkezett meg az Európai Parlament Paul-Henri Spaak épületébe, és nem válaszolt az újságírók kérdéseire.

Harry herceg végül egyedül tartotta meg a mintegy húszperces beszédet, amelyben a gyermekek online biztonságának fontosságát hangsúlyozta.

Súlyos vádak miatt tartóztatták le Meghan édesapját

A nyilvános szereplésre néhány nappal azután került sor, hogy Meghan 82 éves édesapját, Thomas Markle-t az FBI ügynökei őrizetbe vették egy demenciában szenvedő betegeket ellátó otthonban.

A férfit gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételek feltételezett birtoklásával összefüggésben tartóztatták le. Egy floridai bíróság szombaton házi őrizetbe helyezte.

A nyomozók két Los Angeles-i raktárhelyiségből foglaltak le bizonyítékokat, amelyeket Thomas Markle csaknem húsz éve bérelt. Az ügy azután került a hatóságok elé, hogy fia, Thomas Markle Jr. állítólag gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képeket talált apja holmijai között, és értesítette az amerikai, valamint a Fülöp-szigeteki hatóságokat.

Meghan korábban közölte, hogy mélyen megrázták az édesapjával kapcsolatos vádak. Hangsúlyozta, hogy kész teljes mértékben együttműködni az ügyben nyomozó hatóságokkal.

A hercegné és édesapja kapcsolata a 2018-as királyi esküvő előtti időszakban romlott meg, azóta nem tartják egymással a kapcsolatot.