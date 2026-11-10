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Maldív-szigetek és állandó luxus: Lottóötöst nyert G.w.M? Rendkívüli bejelentést tett a rapper!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors luxus
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 10. 20:00
G.w.MKulcsár Edinapénz
Teljesen új alapokra helyezi az életét a népes mozaikcsalád, akik jövőre szinte folyamatosan a világ legexkluzívabb helyeit járják majd. G.w.M az Instagramon jelentette be a nagyszabású terveket, nyíltan kérve az utazási irodák segítségét a luxusutak megszervezéséhez.
Nagy Milán
sztárrovat újságíró
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Eljön az a pont egy ember életében, amikor a gyarapodás kényszerét felváltja a vágy a tiszta élmények iránt. G.w.M, azaz Varga Márk pontosan ehhez a mérföldkőhöz érkezett el. Bár a zenei palettán mostanában csendesebb időszakot tudhat maga mögött, és inkább az üzleti szférában mozgatja a szálakat, a jelek szerint a családi kassza nemhogy nem apadt el, de egyenesen nemzetközi méretű vállalkozásokra enged következtetni. A rapper nagyívű bejelentést tett az Instagram-oldalán: 2027-ben a Varga család összepakol, és szinte megállás nélkül úton lesz.

G.w.M nagy bejelentést tett a 2027-es évéről.
G.w.M feleségével és a gyerekekkel vándorcigány életbe vág (Fotó: Bors)

G.w.M családja bejárja a Földet

G.w.M őszintén osztotta meg követőivel a szintlépés mögött húzódó belső indíttatást: „Úgy döntöttem, hogy nagyon ritkán utazgattam életemben. Az én szerelmemnek nagy vágya, hogy utazgassunk, igazából nekem is az, hogy most már annak éljünk, ne pedig a vagyonosodási növekedésnek, a folyamatos egzisztenciális kérdéseknek.” Ezzel egy időben a megvalósításhoz keresi a megfelelő partnereket, így rögtön nyílt felhívást intézett a turisztikai szektor felé.

Keresek utazási irodákat, akik jövő évben intézgetik nekem az útjaimat. Ha bárki ezzel foglalkozik, ne tartsa magában, írjon nyugodtan!

– buzdította Márk a rajongóit. 

Irány a Maldív-szigetek

A kitűzött célok messze túlmutatnak a megszokott pihenéseken; a legexkluzívabb trópusi célpontok kerültek terítékre, ráadásul nem egy-egy alkalmi kiruccanás erejéig: „Nagyon szeretnék a Maldívra meg mindenhová elmenni, nagy utakat szeretnék megtenni, és elég gyakran, sűrűn is.” Végül rövid, ám annál egyértelműbb üzenettel zárta gondolatait az utazásszervezők felé: „Utazási irodások, figyelem! Írjatok, segítsetek, jövőre Vargáék utaznak, elég gyakran!”

Nem lesz olcsó mulatság

Egy ekkora vállalkozás megszervezése még a legtapasztaltabb szakemberek számára is komoly logisztikai erőpróba, hiszen a Varga-Kulcsár mozaikcsalád létszáma igencsak tekintélyes. Kulcsár Edina két idősebb gyermekével (Medox és Nina), Márk korábbi kapcsolatából született két gyermekével (Melanie és Márk), valamint a közös házasságukból érkezett legkisebbekkel (Amara és Dion) kiegészülve egy 8 fős társaság mozgósításáról van szó. Egy ekkora létszámú különítmény folyamatos utaztatása a Maldív-szigetekre és a világ távoli sarkaiba finoman szólva is fejedelmi költségvetést kíván.

Természetesen azonnal beindult a találgatás: vajon egy sikeres üzleti tranzakció áll a háttérben, vagy netán a lottó főnyereménye csapódott le a Varga háztartásban? Bármi is legyen a háttérben, annyi bizonyos, hogy jövőre új időszámítás kezdődik a család életében.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu