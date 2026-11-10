Maldív-szigetek és állandó luxus: Lottóötöst nyert G.w.M? Rendkívüli bejelentést tett a rapper!

Eljön az a pont egy ember életében, amikor a gyarapodás kényszerét felváltja a vágy a tiszta élmények iránt. G.w.M, azaz Varga Márk pontosan ehhez a mérföldkőhöz érkezett el. Bár a zenei palettán mostanában csendesebb időszakot tudhat maga mögött, és inkább az üzleti szférában mozgatja a szálakat, a jelek szerint a családi kassza nemhogy nem apadt el, de egyenesen nemzetközi méretű vállalkozásokra enged következtetni. A rapper nagyívű bejelentést tett az Instagram-oldalán: 2027-ben a Varga család összepakol, és szinte megállás nélkül úton lesz.

G.w.M feleségével és a gyerekekkel vándorcigány életbe vág (Fotó: Bors)

G.w.M családja bejárja a Földet

G.w.M őszintén osztotta meg követőivel a szintlépés mögött húzódó belső indíttatást: „Úgy döntöttem, hogy nagyon ritkán utazgattam életemben. Az én szerelmemnek nagy vágya, hogy utazgassunk, igazából nekem is az, hogy most már annak éljünk, ne pedig a vagyonosodási növekedésnek, a folyamatos egzisztenciális kérdéseknek.” Ezzel egy időben a megvalósításhoz keresi a megfelelő partnereket, így rögtön nyílt felhívást intézett a turisztikai szektor felé.

Keresek utazási irodákat, akik jövő évben intézgetik nekem az útjaimat. Ha bárki ezzel foglalkozik, ne tartsa magában, írjon nyugodtan!

– buzdította Márk a rajongóit.

Irány a Maldív-szigetek

A kitűzött célok messze túlmutatnak a megszokott pihenéseken; a legexkluzívabb trópusi célpontok kerültek terítékre, ráadásul nem egy-egy alkalmi kiruccanás erejéig: „Nagyon szeretnék a Maldívra meg mindenhová elmenni, nagy utakat szeretnék megtenni, és elég gyakran, sűrűn is.” Végül rövid, ám annál egyértelműbb üzenettel zárta gondolatait az utazásszervezők felé: „Utazási irodások, figyelem! Írjatok, segítsetek, jövőre Vargáék utaznak, elég gyakran!”

Nem lesz olcsó mulatság

Egy ekkora vállalkozás megszervezése még a legtapasztaltabb szakemberek számára is komoly logisztikai erőpróba, hiszen a Varga-Kulcsár mozaikcsalád létszáma igencsak tekintélyes. Kulcsár Edina két idősebb gyermekével (Medox és Nina), Márk korábbi kapcsolatából született két gyermekével (Melanie és Márk), valamint a közös házasságukból érkezett legkisebbekkel (Amara és Dion) kiegészülve egy 8 fős társaság mozgósításáról van szó. Egy ekkora létszámú különítmény folyamatos utaztatása a Maldív-szigetekre és a világ távoli sarkaiba finoman szólva is fejedelmi költségvetést kíván.