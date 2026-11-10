Több mint 440 év után sikerült kinyitni egy hajóroncsból előkerült titokzatos lakatot

Több mint 440 évvel azután, hogy az Ann Francis hajótörést szenvedett Wales partjainál, sikerült kinyitni a hajóroncs közelében talált rézlakatot. A titkos kód megfejtéséhez a Cardiffi Egyetem kutatói CT-vizsgálatot használtak. A különleges lelet egy ma már eltűnt kincsesláda zárja lehetett, de hogy pontosan mit őriztek benne, továbbra is rejtély – írja a Daily Mail.

Egy 1583-ban elsüllyedt hajóroncs közelében talált rézlakat titkos kódját CT-vizsgálattal fejtették meg Fotó: Scrrenshot Forrás: YouTube/Amgueddfa Cymru – Museum Wales

Hogyan fejtették meg a hajóroncsból előkerült lakat titkos kódját?

Az évszázados szerkezetet múzeumi szakemberek a Cardiffi Egyetem kutatóival együtt vizsgálták meg. A mikro-CT-vizsgálat háromdimenziós képet adott a lakat belsejéről, így károsítás nélkül tanulmányozhatták a mechanizmust. A felvételek megmutatták, miként kell beállítani a forgatható betűtárcsákat. A négybetűs kombináció az ANCE volt.