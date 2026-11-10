Több mint 440 év után sikerült kinyitni egy hajóroncsból előkerült titokzatos lakatot

Több mint 440 évvel azután, hogy az Ann Francis hajótörést szenvedett Wales partjainál, sikerült kinyitni a hajóroncs közelében talált rézlakatot. A titkos kód megfejtéséhez a Cardiffi Egyetem kutatói CT-vizsgálatot használtak. A különleges lelet egy ma már eltűnt kincsesláda zárja lehetett, de hogy pontosan mit őriztek benne, továbbra is rejtély – írja a Daily Mail.
Az évszázados szerkezetet múzeumi szakemberek a Cardiffi Egyetem kutatóival együtt vizsgálták meg. A mikro-CT-vizsgálat háromdimenziós képet adott a lakat belsejéről, így károsítás nélkül tanulmányozhatták a mechanizmust. A felvételek megmutatták, miként kell beállítani a forgatható betűtárcsákat. A négybetűs kombináció az ANCE volt.
David Williams, az egyetem kutatója szerint ritka alkalom, hogy egy több mint négyszáz éves rejtélyt sikerül megoldani. A múzeum munkatársai a kód beállításával kinyitották a lakatot, tudomásuk szerint elsőként a hajótörés óta.
Az Ann Francis 1583. december 28-án Spanyolországból az angliai King's Lynn felé tartott, amikor egy heves viharban letért útjáról, és partra futott a walesi Margam Beachnél, Port Talbot közelében. Rakományát évszázadokra betemette a homok, míg fémdetektoros kutatók rá nem bukkantak.
A hajóroncs közelében spanyol pénzérméket, a lelőhelyen pedig két érmesúlyt is találtak. A szakértők szerint a rézlakat egy kisebb kincsesláda zárja lehetett, amelyben pénzt vagy más értéktárgyakat tartottak. Az sem kizárt, hogy iratokat vagy textíliákat őriztek benne, ám maga a láda nem került elő.
Alastair Willis, a Museum Wales kurátora szerint a leletet kivételes állapota és az ismert hajótöréshez fűződő kapcsolata teszi különlegessé. A betűtárcsák több mint négy évszázad után is könnyedén forgathatók. A szakemberek azt sem tudják, jelentett-e valamit az ANCE betűsor az egykori tulajdonosnak.
A lakatot jelenleg a swansea-i National Waterfront Museumban állítják ki, az Ann Francis további leleteivel együtt.
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