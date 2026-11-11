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Ónos eső is jöhet: ilyen időjárás vár ránk szerdán és a következő napokban

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 11. 07:00
időjárás-előrejelzéseső
Folytatódik az esős idő.

Szerdán, november 11-én folytatódik a túlnyomóan erősen felhős vagy borult, párás idő. Szitálás – reggel a még fagyos részeken ónos szitálás – bárhol előfordulhat, emellett kiemelten hazánk déli harmadán elszórtan lehet gyenge esőre számítani, majd estétől dél, délnyugat felől nő az eső, zápor kialakulási esélye. A Dunától keletre keleties lesz a légáramlás, míg a Dunántúlon déliesre forduló szelet az Alpokalján élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, de északon, északkeleten ennél kissé alacsonyabb, míg a Viharsarokban pár fokkal magasabb értékeket is mérhetünk.

Ilyen időjárással kell számolnunk szerdán, november 11-én
Fotó: Köpönyeg.hu

Ilyen lesz a következő napok időjárása

Csütörtökön, november 12-én erősen felhős vagy borult, párás, többfelé ködös idő várható. Éjjel főleg az ország délkeleti felén számíthatunk tartósabb esőre, záporra, majd napközben arrafelé is átmenetileg csökken a csapadékhajlam. Délutántól délnyugat felől ismét növekszik a csapadék előfordulási esélye. A déli, délnyugati szelet egyre több helyen kísérhetik élénk, erős lökések, az Északi-középhegység tágabb térségében ugyanakkor gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10, délután, kora este 5 és 18 fok között alakul, az Északi-középhegység térségében lesz a leghidegebb, arrafelé alakulhat 10 fok alatt a maximum.

Pénteken, november 13-án általában erősen felhős vagy borult időre van kilátás, azonban a déli, délkeleti országrészben a nap első felében előfordulhatnak átmeneti szakadozások a felhőzetben, arrafelé a nap is kisüthet. Estétől északnyugat felől határozott felhőzetcsökkenés kezdődik. Többfelé, akár több hullámban kell esőre, záporra készülni, délen, délkeleten az ég is megdörrenhet. Eleinte erős lesz a déli szél, mely egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul erős, helyenként viharos lökések kíséretében. A minimum-hőmérséklet 5, 15 fok várható. A csúcsértékek 7 és 20 fok között alakulnak, délen, délkeleten lesz a legmelegebb, több helyen már reggel, délelőtt beáll a maximum – tudatja a HungaroMet országos előrejelzése.

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