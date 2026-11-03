A NASA egyik űrhajósa nyilvánosan kijelentette, hogy létezik földönkívüli élet. Interjúja során azonban nemcsak ezt említette meg, hanem egy lehetséges űrháborút is.

Kitálalt a NASA űrhajósa: ezért hisz a földönkívüliek létezésében. Fotó: AFP

Nem vagyunk egyedül az univerzumban: megszólalt a NASA űrhajósa a földönkívüliekről

Winston Scott, aki az 1990-es években két űrrepülőgépes misszión is repült, a Jesse Watters Primetime műsorában elmondta, hogy biztos benne: nem az emberek az egyetlen intelligens életforma a kozmoszban.

Valóban hiszem, hogy van élet valahol máshol az univerzumban. Az viszont, hogy meglátogat-e minket itt a Földön vagy sem, megbeszélés tárgya. Szerintem E.T. létezik valahol

- mondta Scott.

Scott kifejtette, hogy a földönkívüliek keresésével kapcsolatos matematikai számítások túlnyomórészt a létezésüket támasztják alá, egyszerűen azért, mert több milliárd bolygó van a világegyetemben, és ezek közül néhánynak a Földhöz hasonlóan kellett fejlődnie.

Nem lehetünk mi az egyetlenek, ahol intelligens élet alakult ki.

Scott megjegyzései nem sokkal azután hangzottak el, hogy a Pentagon újabb UFO-aktákat hozott nyilvánosságra, köztük olyan tanúk beszámolóit, akik azt állították, hogy skinwalkereket, azaz alakváltóként ismert lényeket láttak, valamint olyan kormányzati ügynökök jelentéseit, akik egy rejtélyes járművet követtek az Egyesült Államok felett.

Űrháborúra figyelmeztet az űrhajós

Az űrhajós komor figyelmeztetést fogalmazott meg Amerika, Kína és Oroszország jelenlegi űrversenyével kapcsolatban is, kiemelve, hogy a Föld körüli pályán már elhelyeztek fegyvereket, és ezekre szükség lehet a világhatalmak közötti háborúban.

Olyan világban élünk, ahol készen kell állnunk arra, hogy katonailag megvédjük magunkat. Reméljük, hogy nem látunk majd konfliktust és harcot a világűrben, de nem zárnám ki.

Scott elmondta, reméli, hogy a világűr felfedezése összekötő kapocs lehet. Ugyanakkor rámutatott az országok közötti valós feszültségekre is, amelyek bizonyos űrrel kapcsolatos projektekben egyébként még mindig együttműködnek.

Oroszország a partnerünk a Nemzetközi Űrállomás tekintetében, de nem a szövetségesünk

- jelentette ki az űrhajós.