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Így kerüld el a balszerencsét: péntek 13-án ezeket a dolgokat tilos megtenni a babona szerint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors péntek 13.
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 13. 11:00
fekete macskababonaszerencsétlenség
Péntek 13. a babonások szerint az év egyik legszerencsétlenebb napja. Ilyenkor sokan nem szívesen indulnak útnak, kerülik a fontos döntéseket, és még egy fekete macska láttán is megtorpannak. De honnan ered a péntek 13-át övező félelem, és melyek azok a különös hiedelmek, amelyek évszázadok óta tartják magukat? Összegyűjtöttük a legismertebb babonákat és a hozzájuk kapcsolódó történeteket.
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
A szerző cikkei
  • A péntek 13-ához kapcsolódó balszerencse-hiedelem több régi vallási és népi elképzelődésből táplálkozik.
  • A fekete macska, a törött tükör és a létra alatti áthaladás ma is a legismertebb balszerencsét jósló babonák közé tartozik.
  • Bár sokan tartanak ettől a dátumtól, nincs tudományos bizonyíték arra, hogy péntek 13-án több szerencsétlenség történne.

November 13-a idén péntekre esik, ami a babonás emberek számára különösen baljós dátum. Egyesek ilyenkor még a megszokottnál is óvatosabbak: nem kötnek szerződést, nem kezdenek új vállalkozásba, és lehetőség szerint az utazást is elhalasztják. A péntek 13-ától való félelemnek külön neve is van: paraszkavedekatriafóbia. A kifejezés görög eredetű szavakból áll össze, és kifejezetten a péntek 13-ához kapcsolódó szorongást jelöli. De vajon miért éppen ez a nap vált a balszerencse jelképévé?

Férfi rettek a péntek 13-tól
Sokan rettegnek a péntek 13-tól, de vajon tényleg van okuk rá? Utánajártunk. 
Fotó: 123RF

Péntek 13.: miért tartanak ennyien ettől a naptól?

Miért szerencsétlen szám a 13?

A 13-as számhoz kapcsolódó negatív hiedelmek egyik gyakran emlegetett magyarázata a keresztény hagyományban keresendő. Az utolsó vacsorán Jézus és tizenkét apostola, vagyis összesen tizenhárman ültek az asztalnál. A későbbi néphagyományban ezért a tizenhárom fős asztaltársaságot olykor baljós előjelnek tekintették.

A péntekhez szintén kapcsolódtak kedvezőtlen képzetek, hiszen a keresztény hagyomány szerint Jézust ezen a napon feszítették keresztre.

A két elképzelés összekapcsolódásából idővel kialakulhatott a péntek 13-ától való félelem, bár a ma ismert babona története összetettebb. A kutatók szerint nem bizonyítható, hogy a péntek és a 13-as szám együttese már az ókorban vagy a középkorban általánosan szerencsétlen napnak számított volna. A kifejezetten péntek 13-ához kötődő hiedelem a 19. századtól vált egyre ismertebbé.

Fekete macska átment előtted az úton? A babona szerint bajt jelenthet

A fekete macska az egyik legismertebb balszerencse-jelkép. Egyes európai néphagyományokban úgy tartották, hogy ha egy fekete macska keresztezi valaki útját, az rossz előjel. A hiedelem gyökerei részben a középkori boszorkányhithez vezethetők vissza, amikor a fekete macskákat olykor természetfeletti erőkkel kapcsolták össze.

Érdekesség azonban, hogy a fekete macska nem mindenhol jelent balszerencsét. Egyes brit és más néphagyományokban éppen ellenkezőleg: szerencsét hozó állatnak tartják.

Vagyis ugyanaz a macska az egyik országban rossz ómen, a másikban pedig a szerencse jelképe lehet.

úton átmenő fekete macska
Ha átmegy előttünk az úton keresztben egy fekete macska, az sokak szerint rossz ómen.
Fotó: 123RF /   123RF

Törött tükör: valóban hét év balszerencsét jelent?

A közismert babona szerint aki összetör egy tükröt, arra hét év balszerencse vár. A hiedelem eredetét gyakran az ókori elképzelésekkel hozzák kapcsolatba. Egyes hagyományokban a tükörképet az ember lelkével vagy életerejével társították, ezért a tükör sérülését különösen baljósnak tekintették.

A hét évhez kapcsolódó magyarázatok között szerepel az az ókori elképzelés is, amely szerint az emberi test és élet bizonyos időközönként megújul.

Természetesen a törött tükör nem befolyásolja a jövőnket, a szilánkok viszont valódi veszélyt jelentenek, ezért érdemes óvatosan feltakarítani őket.

Ne menj át a létra alatt!

A létra alatti áthaladáshoz kapcsolódó babona többféle magyarázattal él. Az egyik szerint a falnak támasztott létra háromszöget alkot, amelyet egyes vallási értelmezések a Szentháromság jelképével hoztak összefüggésbe. A háromszögön való áthaladást ezért tiszteletlenségnek vagy rossz előjelnek tekintették.

Más magyarázatok régebbi jelképekhez és kivégzési szokásokhoz kapcsolják a hiedelmet. Babonától függetlenül a létra alatt való áthaladás valóban veszélyes lehet, különösen akkor, ha valaki éppen dolgozik rajta.

Kiömlött só: veszekedést és balszerencsét jósoltak

A só régen értékes árucikknek számított, ezért pazarlását sok helyen rossz előjelnek tekintették. A néphit szerint a véletlenül kiömlött só veszekedést, bajt vagy balszerencsét jelezhet.

Egyes hagyományokban úgy próbálták elhárítani a bajt, hogy egy csipet sót a bal váll fölött hátradobtak. A szokás máig fennmaradt, bár ma már inkább játékos gesztusként találkozhatunk vele.

Péntek 13-án nem szabad útnak indulni?

A péntek 13-ához kapcsolódó egyik legelterjedtebb modern babona szerint ezen a napon nem tanácsos utazni vagy fontos döntéseket hozni. Vannak, akik nem szívesen repülnek, nem költöznek új otthonba, és esküvőt sem terveznek erre a dátumra.

A félelem a szállodák és az épületek számozásában is nyomot hagyott. Egyes országokban előfordul, hogy bizonyos szállodákban nincs 13-as szobaszám, vagy az épület szintjeinek jelöléséből kihagyják a 13-as emeletet.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nap valóban veszélyesebb lenne a többinél. A balszerencsével kapcsolatos várakozás önmagában is befolyásolhatja a viselkedésünket: aki fél a rossz előjelektől, könnyebben észreveszi és megjegyzi a kellemetlen eseményeket.

13-as szobaszám
Sokakat annyira elriaszt a 13-as szám, hogy a számos szállodában nincs.
Fotó: 123RF /   123RF

A 13-as szám nem mindenhol jelent balszerencsét

Bár Magyarországon és számos nyugati országban a 13-as számot tartják baljósnak, más kultúrákban egészen más számoktól félnek.

Olaszországban például a 17-es számhoz is kapcsolódik balszerencse-hiedelem, különösen pénteki napokon. Egyes kelet-ázsiai országokban pedig a 4-es számot kerülik, mert kiejtése bizonyos nyelvekben hasonlít a halál szavára.

Mindez jól mutatja, hogy a szerencsés és szerencsétlen számok jelentése nem egyetemes, hanem kulturális hagyományoktól függ.

Tényleg több baleset történik péntek 13-án?

Bár a péntek 13-ától való félelem széles körben ismert, a tudomány nem igazolta, hogy ez a dátum önmagában növelné a balesetek vagy más szerencsétlenségek valószínűségét.

A különböző vizsgálatok eredményei nem minden esetben egyeznek, és az emberek viselkedése is változhat, ha tartanak egy adott naptól. A babonák azonban nem jelentenek bizonyítékot természetfeletti hatásokra. A péntek 13. tehát éppen olyan nap, mint bármelyik másik. Hogy szerencsésen vagy balszerencsésen alakul, azt nem a naptárban szereplő szám dönti el.

Egy biztos: a fekete macskák, a törött tükrök és a kiömlött só történetei még sokáig velünk maradnak, mert a babonák nemcsak félelmeinkről, hanem a múltunkról és a kultúránkról is sokat elárulnak.

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