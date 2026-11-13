Így kerüld el a balszerencsét: péntek 13-án ezeket a dolgokat tilos megtenni a babona szerint

November 13-a idén péntekre esik, ami a babonás emberek számára különösen baljós dátum. Egyesek ilyenkor még a megszokottnál is óvatosabbak: nem kötnek szerződést, nem kezdenek új vállalkozásba, és lehetőség szerint az utazást is elhalasztják. A péntek 13-ától való félelemnek külön neve is van: paraszkavedekatriafóbia. A kifejezés görög eredetű szavakból áll össze, és kifejezetten a péntek 13-ához kapcsolódó szorongást jelöli. De vajon miért éppen ez a nap vált a balszerencse jelképévé?
A 13-as számhoz kapcsolódó negatív hiedelmek egyik gyakran emlegetett magyarázata a keresztény hagyományban keresendő. Az utolsó vacsorán Jézus és tizenkét apostola, vagyis összesen tizenhárman ültek az asztalnál. A későbbi néphagyományban ezért a tizenhárom fős asztaltársaságot olykor baljós előjelnek tekintették.
A péntekhez szintén kapcsolódtak kedvezőtlen képzetek, hiszen a keresztény hagyomány szerint Jézust ezen a napon feszítették keresztre.
A két elképzelés összekapcsolódásából idővel kialakulhatott a péntek 13-ától való félelem, bár a ma ismert babona története összetettebb. A kutatók szerint nem bizonyítható, hogy a péntek és a 13-as szám együttese már az ókorban vagy a középkorban általánosan szerencsétlen napnak számított volna. A kifejezetten péntek 13-ához kötődő hiedelem a 19. századtól vált egyre ismertebbé.
A fekete macska az egyik legismertebb balszerencse-jelkép. Egyes európai néphagyományokban úgy tartották, hogy ha egy fekete macska keresztezi valaki útját, az rossz előjel. A hiedelem gyökerei részben a középkori boszorkányhithez vezethetők vissza, amikor a fekete macskákat olykor természetfeletti erőkkel kapcsolták össze.
Érdekesség azonban, hogy a fekete macska nem mindenhol jelent balszerencsét. Egyes brit és más néphagyományokban éppen ellenkezőleg: szerencsét hozó állatnak tartják.
Vagyis ugyanaz a macska az egyik országban rossz ómen, a másikban pedig a szerencse jelképe lehet.
A közismert babona szerint aki összetör egy tükröt, arra hét év balszerencse vár. A hiedelem eredetét gyakran az ókori elképzelésekkel hozzák kapcsolatba. Egyes hagyományokban a tükörképet az ember lelkével vagy életerejével társították, ezért a tükör sérülését különösen baljósnak tekintették.
A hét évhez kapcsolódó magyarázatok között szerepel az az ókori elképzelés is, amely szerint az emberi test és élet bizonyos időközönként megújul.
Természetesen a törött tükör nem befolyásolja a jövőnket, a szilánkok viszont valódi veszélyt jelentenek, ezért érdemes óvatosan feltakarítani őket.
A létra alatti áthaladáshoz kapcsolódó babona többféle magyarázattal él. Az egyik szerint a falnak támasztott létra háromszöget alkot, amelyet egyes vallási értelmezések a Szentháromság jelképével hoztak összefüggésbe. A háromszögön való áthaladást ezért tiszteletlenségnek vagy rossz előjelnek tekintették.
Más magyarázatok régebbi jelképekhez és kivégzési szokásokhoz kapcsolják a hiedelmet. Babonától függetlenül a létra alatt való áthaladás valóban veszélyes lehet, különösen akkor, ha valaki éppen dolgozik rajta.
A só régen értékes árucikknek számított, ezért pazarlását sok helyen rossz előjelnek tekintették. A néphit szerint a véletlenül kiömlött só veszekedést, bajt vagy balszerencsét jelezhet.
Egyes hagyományokban úgy próbálták elhárítani a bajt, hogy egy csipet sót a bal váll fölött hátradobtak. A szokás máig fennmaradt, bár ma már inkább játékos gesztusként találkozhatunk vele.
A péntek 13-ához kapcsolódó egyik legelterjedtebb modern babona szerint ezen a napon nem tanácsos utazni vagy fontos döntéseket hozni. Vannak, akik nem szívesen repülnek, nem költöznek új otthonba, és esküvőt sem terveznek erre a dátumra.
A félelem a szállodák és az épületek számozásában is nyomot hagyott. Egyes országokban előfordul, hogy bizonyos szállodákban nincs 13-as szobaszám, vagy az épület szintjeinek jelöléséből kihagyják a 13-as emeletet.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nap valóban veszélyesebb lenne a többinél. A balszerencsével kapcsolatos várakozás önmagában is befolyásolhatja a viselkedésünket: aki fél a rossz előjelektől, könnyebben észreveszi és megjegyzi a kellemetlen eseményeket.
Bár Magyarországon és számos nyugati országban a 13-as számot tartják baljósnak, más kultúrákban egészen más számoktól félnek.
Olaszországban például a 17-es számhoz is kapcsolódik balszerencse-hiedelem, különösen pénteki napokon. Egyes kelet-ázsiai országokban pedig a 4-es számot kerülik, mert kiejtése bizonyos nyelvekben hasonlít a halál szavára.
Mindez jól mutatja, hogy a szerencsés és szerencsétlen számok jelentése nem egyetemes, hanem kulturális hagyományoktól függ.
Bár a péntek 13-ától való félelem széles körben ismert, a tudomány nem igazolta, hogy ez a dátum önmagában növelné a balesetek vagy más szerencsétlenségek valószínűségét.
A különböző vizsgálatok eredményei nem minden esetben egyeznek, és az emberek viselkedése is változhat, ha tartanak egy adott naptól. A babonák azonban nem jelentenek bizonyítékot természetfeletti hatásokra. A péntek 13. tehát éppen olyan nap, mint bármelyik másik. Hogy szerencsésen vagy balszerencsésen alakul, azt nem a naptárban szereplő szám dönti el.
Egy biztos: a fekete macskák, a törött tükrök és a kiömlött só történetei még sokáig velünk maradnak, mert a babonák nemcsak félelmeinkről, hanem a múltunkról és a kultúránkról is sokat elárulnak.
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