Így kerüld el a balszerencsét: péntek 13-án ezeket a dolgokat tilos megtenni a babona szerint

A péntek 13-ához kapcsolódó balszerencse-hiedelem több régi vallási és népi elképzelődésből táplálkozik.

A fekete macska, a törött tükör és a létra alatti áthaladás ma is a legismertebb balszerencsét jósló babonák közé tartozik.

Bár sokan tartanak ettől a dátumtól, nincs tudományos bizonyíték arra, hogy péntek 13-án több szerencsétlenség történne.

November 13-a idén péntekre esik, ami a babonás emberek számára különösen baljós dátum. Egyesek ilyenkor még a megszokottnál is óvatosabbak: nem kötnek szerződést, nem kezdenek új vállalkozásba, és lehetőség szerint az utazást is elhalasztják. A péntek 13-ától való félelemnek külön neve is van: paraszkavedekatriafóbia. A kifejezés görög eredetű szavakból áll össze, és kifejezetten a péntek 13-ához kapcsolódó szorongást jelöli. De vajon miért éppen ez a nap vált a balszerencse jelképévé?

Sokan rettegnek a péntek 13-tól, de vajon tényleg van okuk rá? Utánajártunk.

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Péntek 13.: miért tartanak ennyien ettől a naptól?

Miért szerencsétlen szám a 13?

A 13-as számhoz kapcsolódó negatív hiedelmek egyik gyakran emlegetett magyarázata a keresztény hagyományban keresendő. Az utolsó vacsorán Jézus és tizenkét apostola, vagyis összesen tizenhárman ültek az asztalnál. A későbbi néphagyományban ezért a tizenhárom fős asztaltársaságot olykor baljós előjelnek tekintették.

A péntekhez szintén kapcsolódtak kedvezőtlen képzetek, hiszen a keresztény hagyomány szerint Jézust ezen a napon feszítették keresztre.

A két elképzelés összekapcsolódásából idővel kialakulhatott a péntek 13-ától való félelem, bár a ma ismert babona története összetettebb. A kutatók szerint nem bizonyítható, hogy a péntek és a 13-as szám együttese már az ókorban vagy a középkorban általánosan szerencsétlen napnak számított volna. A kifejezetten péntek 13-ához kötődő hiedelem a 19. századtól vált egyre ismertebbé.

Fekete macska átment előtted az úton? A babona szerint bajt jelenthet

A fekete macska az egyik legismertebb balszerencse-jelkép. Egyes európai néphagyományokban úgy tartották, hogy ha egy fekete macska keresztezi valaki útját, az rossz előjel. A hiedelem gyökerei részben a középkori boszorkányhithez vezethetők vissza, amikor a fekete macskákat olykor természetfeletti erőkkel kapcsolták össze.