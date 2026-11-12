Kitálalt a pilóta: UFO-k kíséretében repült gépével Brüsszel felett

Egy férfi, aki több mint két évtizede dolgozik pilótaként egy kereskedelmi légitársaságnál, azt állítja, hogy UFO-kat látott Brüsszel felett repülés közben.

Legalább 6-7 alkalommal látott UFO-kat a repülőgép pilóta. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Nem egyedüli esetről van szó: legalább 6-7 alkalommal látta az UFO-kat a pilóta

A 48 éves Steve Frazer először 2022-ben vett észre valamit, ami egy Brüsszel közelében, szárazföld felett keringő repülőgépre hasonlított - viszont észlelései azóta sem szűntek meg. Steve azt állítja, hogy 6-7 alkalommal is észrevette ugyanazokat a villogó fényeket. Legutóbbi észlelését 2026 októberében tette.

A Cheshire-ből származó pilóta videós bizonyítékkal rendelkezik arról, amit látott, a felvételeken pedig apró fénygömbök láthatók, amelyek az égen átsuhannak, mielőtt eltűnnének.

Láttam ezeket a fényeket, amikor dolgoztam, sőt egy másik kollégám látta a fényeket Litvániából visszafelé jönni. Ugyanabban a térben és nagyjából ugyanabba az irányba láttuk őket, de nagyon furcsa volt. Csak azt hittem, hogy egy katonai utántöltő repülőgép, de a mozgása és a sebessége alapján semmi értelme nem volt.

A pilóta azt állította, hogy annak ellenére, hogy hosszú ideig feléjük tartott, a gép soha nem érte el őket.

Az első észlelés után Steve nem törődött vele, és folytatta a maga útját. A legutóbbi észlelései azonban elgondolkodtatták.

27 éve repülök kereskedelmi céllal, és ez nem hasonlítható semmihez, amit korábban láttam. Technikailag bizonyos értelemben egy azonosítatlan tárgyról van szó, amely úgy tűnik, repül.

A pilóta úgy gondolja, hogy az objektum az Atlanti-óceán felől jött.

Steve a sokéves szakértelmével úgy döntött, hogy utánajár a dolgoknak, bár a Talk to the Pressnek azt mondta, hogy egyszerűen nem tudja megfejteni, hogy mit látott.

Tudom, hogy néznek ki általában a műholdak, rengeteg Starlinket és hasonlókat láttam már. Nem illenek bele ebbe a csoportba. A rövid videón látszik, ahogy a fények felbukkannak a föld felől, és ha jól emlékszem, épp Brüsszel tűnt fel a távolban az Egyesült Királyság felé tartva – ez az útvonal mindig északnyugati irányú.

A pilóta online kutatásai alapján azt állítja, hogy többen is hasonlóról számoltak be, és úgy véli, hogy ők is tettek bejelentést valamilyen formában. "Úgy tűnik, ez egybevág azzal, amit más pilóták is megjegyeztek, amikor látták őket" - idézte szavait az Unilad.