Most ne felejtsd otthon az esernyőt! Akár havas eső is eshet

A hétvégéhez közeledve a Charles ciklonnak köszönhetően marad az esős időjárás, azonban néhol már havas eső is előfordulhat. Mutatjuk, milyen idő lesz pénteken!
Pénteken sokfelé, több hullámban számíthatunk esőre, délen és délkeleten pedig zivatar is kialakulhat. Az általában borult égbolt mellett reggel a délkeleti tájakon még lehet némi napsütés, majd délelőttől északnyugat felől fokozatosan megszűnik a csapadék, és késő délutántól a felhőzet is szakadozni kezd.
Estére mindenütt eláll az eső, de előtte a Kőszegi-hegységben, a Bakonyban és az északi hegyvidékeken átmenetileg havas eső is előfordulhat - írja a HungaroMet. A déli szél az Alföldön is északnyugatira, északira fordul, nagy területen megerősödik, többfelé viharossá fokozódik, majd a déli óráktól mérséklődni kezd. A Köpönyeg előrejelzései szerint a hőmérséklet 7 és 20 fok között alakul, az Alföldön a reggeli, kora délelőtti órákban, még a szélfordulás előtt áll be a maximum.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.