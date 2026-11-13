Most ne felejtsd otthon az esernyőt! Akár havas eső is eshet

A hétvégéhez közeledve a Charles ciklonnak köszönhetően marad az esős időjárás, azonban néhol már havas eső is előfordulhat. Mutatjuk, milyen idő lesz pénteken!

Időjárás-előrejelzés: szeles, csapadékos péntekre számíthatunk. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Időjárás-előrejelzés: szeles, csapadékos péntekre számíthatunk

Pénteken sokfelé, több hullámban számíthatunk esőre, délen és délkeleten pedig zivatar is kialakulhat. Az általában borult égbolt mellett reggel a délkeleti tájakon még lehet némi napsütés, majd délelőttől északnyugat felől fokozatosan megszűnik a csapadék, és késő délutántól a felhőzet is szakadozni kezd.

Estére mindenütt eláll az eső, de előtte a Kőszegi-hegységben, a Bakonyban és az északi hegyvidékeken átmenetileg havas eső is előfordulhat - írja a HungaroMet. A déli szél az Alföldön is északnyugatira, északira fordul, nagy területen megerősödik, többfelé viharossá fokozódik, majd a déli óráktól mérséklődni kezd. A Köpönyeg előrejelzései szerint a hőmérséklet 7 és 20 fok között alakul, az Alföldön a reggeli, kora délelőtti órákban, még a szélfordulás előtt áll be a maximum.