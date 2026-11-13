"Rettegek, hogy a 11 éves kisfiam egyedül fog meghalni"

A brit, 30 éves Toni Bluck 3 gyermekről gondoskodik: az egyéves Thomas és az ötéves Annabelle mellett a 11 éves Caelan Chapmanról, aki rendkívül ritka és súlyos betegséggel küzd. Caelanről 16 hónapos korában derült ki: Pompe-kórban szenved, ami egy olyan anyagcsere-betegség, melyet javarészt súlyos izomgyengeség jellemez. Noha a betegek többsége kiskorában életét veszti, Caelan dacolt a sorssal és az orvosok megdöbbenésére még most is küzd. Sajnos azonban édesanyja, Toni tisztában van a szomorú realitással. amellett, hogy kisfia folyamatos gondozásra és felügyeletre szorul, bármikor meghalhat. Ráadásul most olyan helyzetbe került, hogy a kisfiú felügyeletét a kórház oldja meg, ő pedig retteg: nem lehet gyermeke mellett az utolsó óráiban.

Bababkorában derült ki Caelanről, hogy súlyos beteg

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"Évekig nem tudtam, hogy az ápolók megjelennek-e vagy sem. Én ugrottam be helyettük, tudva, milyen állapotban van a fiam és hogy az állapota bármikor drasztikusan romolhat. Most azonban elértem a képességeim határát. Úgy érzem, a fiam jogait sárba tiporták, mert nem gondoskodnak róla megfelelően" - magyarázta Toni a The Sun oldalának, hozzátéve: ráadásul míg kisfia teste beteg, az elméje teljesen ép, így tisztában van azzal, mi zajlik körülötte.

Hallottam tragédiákat, amikor a sérült gyerekek szülei drasztikus lépéseket tettek. Én soha nem tennék ilyet, de teljesen megértem a kétségbeesésüket. Ez a helyzet se nekem, se Caelan számára nem fair. A teste cserbenhagyja, de az elméjével nincs semmi baj. Úgy érzi, iskolában lenne a helye, nem kórházban. Rettenetesen hiányol minket

- húzta alá.

Nem tudja az édesanya, mit tegyen

Toni partnere, Nathan Chapman 8 éve a saját gyermekeként neveli Caelant. A férfi hentesként dolgozik, és már sokszor maradt ki a munkából, mert nem jelent meg a beteg fiú egy-egy ápolója, azonban többször már nem hiányozhat a munkahelyéről, mert kirúgják. Az édesanya pedig van, hogy éjjel Caelan mellett van, nappal pedig a másik két kisgyermekére vigyázik. A közelmúltban azonban lesérült, ami miatt nem tud gondoskodi a kisfiáról. Az eddig is megbízhatatlanul érkező ápolók azonban most már egyáltalán nem jönnek, így jelenleg a fiúcskára egy kórházban felügyelnek. Mindezt a brit TB költséghatékonysági okokra hivatkozva teszi, az asszony ugyanakkor rámutatott: sokkal kevesebből jönne ki egy otthoni ápoló, mint a kórházi felügyelet, arról nem is beszélve, hogy sokkal emberségesebb lenne egy kisgyermekkel szemben.