JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Szilvia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kvíz a magyar nyelv napjára: 7 kérdés, ami még a legnagyobb nyelvzseniket is megizzasztja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors helyesírási teszt
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 13. 08:30
magyar nyelv napjakvíz
Te tudod, melyik a helyes: muszáj vagy muszály? És azt, hogy mit jelent a „kutyafuttában” kifejezés? November 13-án, a magyar nyelv napján érdemes próbára tenni, mennyire ismerjük anyanyelvünket. Összeállítottunk egy hét kérdésből álló kvízt, amelyben helyesírási fejtörők, különleges magyar szavak és érdekes nyelvi érdekességek várnak. Vajon sikerül mind a hét kérdésre helyesen válaszolnod?
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
A szerző cikkei
  • November 13-án ünnepeljük a magyar nyelv napját, amely a magyar nyelv hivatalossá válásához vezető reformkori törekvésekre emlékeztet.
  • A magyar nyelv különleges szavakban, szólásokban és helyesírási érdekességekben is bővelkedik.
  • Hét kérdésből kiderül, mennyire vagy otthon a magyar nyelv világában.

A magyar nyelv tele van különlegességekkel. Vannak szavaink, amelyeknek a jelentését még a magyar anyanyelvűek sem mindig ismerik pontosan, és olyan helyesírási szabályaink is akadnak, amelyek időnként a leggyakorlottabbakat is elbizonytalanítják. Nem csoda, hogy egy-egy nyelvi fejtörőn még azok is elgondolkodnak, akik egyébként magabiztosan használják az anyanyelvüket, ezért hoztunk egy helyesírási kvízt, amellyel próbára teheted a tudásod. 

helyesírásti kvízt kitöltő kisiskolás lány
Kőkemény kvíz a magyar nyelvünkről. Vajon te ügyesebb vagy, mint ey kisiskolás? 
Fotó: JU.STOCKER

Kvíz a magyar nyelv napjára: vajon mennyire ismered az anyanyelvedet?

November 13-án ünnepeljük a magyar nyelv napját. A dátum az 1844-es országgyűlési törvényhez kapcsolódik, amelynek révén a magyar nyelv hivatalos államnyelvvé vált. Az emléknap arra is emlékeztet bennünket, milyen gazdag és sokszínű nyelvi örökséget őrzünk.

A magyar nyelvben különösen izgalmasak a régi, ma már ritkábban használt szavak, a találó szólások és a furfangos helyesírási szabályok. Elég egyetlen betűt eltéveszteni, és máris hibás lehet egy egyébként teljesen hétköznapi szó.

Most itt az alkalom, hogy teszteld a tudásodat! A magyar nyelv napja alkalmából hét kérdéssel készültünk, amelyek között könnyebb és nehezebb kvízfeladványok is szerepelnek. Vajon sikerül hibátlanul teljesítened a kvízt?

 

Tedd próbára a tudásod ezekkel a kvízekkel is:

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Hogyan írjuk helyesen?

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu