Kvíz a magyar nyelv napjára: 7 kérdés, ami még a legnagyobb nyelvzseniket is megizzasztja

A magyar nyelv tele van különlegességekkel. Vannak szavaink, amelyeknek a jelentését még a magyar anyanyelvűek sem mindig ismerik pontosan, és olyan helyesírási szabályaink is akadnak, amelyek időnként a leggyakorlottabbakat is elbizonytalanítják. Nem csoda, hogy egy-egy nyelvi fejtörőn még azok is elgondolkodnak, akik egyébként magabiztosan használják az anyanyelvüket, ezért hoztunk egy helyesírási kvízt, amellyel próbára teheted a tudásod.
November 13-án ünnepeljük a magyar nyelv napját. A dátum az 1844-es országgyűlési törvényhez kapcsolódik, amelynek révén a magyar nyelv hivatalos államnyelvvé vált. Az emléknap arra is emlékeztet bennünket, milyen gazdag és sokszínű nyelvi örökséget őrzünk.
A magyar nyelvben különösen izgalmasak a régi, ma már ritkábban használt szavak, a találó szólások és a furfangos helyesírási szabályok. Elég egyetlen betűt eltéveszteni, és máris hibás lehet egy egyébként teljesen hétköznapi szó.
Most itt az alkalom, hogy teszteld a tudásodat! A magyar nyelv napja alkalmából hét kérdéssel készültünk, amelyek között könnyebb és nehezebb kvízfeladványok is szerepelnek. Vajon sikerül hibátlanul teljesítened a kvízt?
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