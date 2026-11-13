Kvíz a magyar nyelv napjára: 7 kérdés, ami még a legnagyobb nyelvzseniket is megizzasztja

November 13-án ünnepeljük a magyar nyelv napját, amely a magyar nyelv hivatalossá válásához vezető reformkori törekvésekre emlékeztet.

A magyar nyelv különleges szavakban, szólásokban és helyesírási érdekességekben is bővelkedik.

Hét kérdésből kiderül, mennyire vagy otthon a magyar nyelv világában.

A magyar nyelv tele van különlegességekkel. Vannak szavaink, amelyeknek a jelentését még a magyar anyanyelvűek sem mindig ismerik pontosan, és olyan helyesírási szabályaink is akadnak, amelyek időnként a leggyakorlottabbakat is elbizonytalanítják. Nem csoda, hogy egy-egy nyelvi fejtörőn még azok is elgondolkodnak, akik egyébként magabiztosan használják az anyanyelvüket, ezért hoztunk egy helyesírási kvízt, amellyel próbára teheted a tudásod.

Kőkemény kvíz a magyar nyelvünkről. Vajon te ügyesebb vagy, mint ey kisiskolás?

Fotó: JU.STOCKER

Kvíz a magyar nyelv napjára: vajon mennyire ismered az anyanyelvedet?

November 13-án ünnepeljük a magyar nyelv napját. A dátum az 1844-es országgyűlési törvényhez kapcsolódik, amelynek révén a magyar nyelv hivatalos államnyelvvé vált. Az emléknap arra is emlékeztet bennünket, milyen gazdag és sokszínű nyelvi örökséget őrzünk.

A magyar nyelvben különösen izgalmasak a régi, ma már ritkábban használt szavak, a találó szólások és a furfangos helyesírási szabályok. Elég egyetlen betűt eltéveszteni, és máris hibás lehet egy egyébként teljesen hétköznapi szó.

Most itt az alkalom, hogy teszteld a tudásodat! A magyar nyelv napja alkalmából hét kérdéssel készültünk, amelyek között könnyebb és nehezebb kvízfeladványok is szerepelnek. Vajon sikerül hibátlanul teljesítened a kvízt?

Tedd próbára a tudásod ezekkel a kvízekkel is: