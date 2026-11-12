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Jennifer Lopez átlátszó ruhában sokkolta közönségét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors koncert
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 12. 18:30
Jennifer Lopezzenei karrieráttetsző ruhaMetropolitan Museum of Art
Az 57 éves énekes-színésznő ismét megmutatta tökéletes alakját. Jennifer Lopez egy áttetsző ruhában adott meglepetéskoncertet a Metropolitan Művészeti Múzeumban.
Fekete Ágnes
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Jennifer Lopez legutóbbi fellépésén nem sok mindent hagyott a képzeletre. Az 57 éves énekesnő egy merész, áttetszőnek ható, testhez simuló body-ban lépett színpadra New York egyik leghíresebb épületében. A Metropolitan Művészeti Múzeumban tartott meglepetéskoncerten nemcsak a látványos szettjével, hanem egy új dallal is meglepte a közönséget. 

Jennifer Lopez áttetsző ruhában adott koncertet a Metropolitan Művészeti Múzeumban
Jennifer Lopez áttetsző ruhában adott koncertet a Metropolitan Művészeti Múzeumban
(Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE /  Northfoto)
  • November 10-én Jennifer Lopez koncertet adott a Metropolitan Művészeti Múzeumban
  • Az 57 éves sztár áttetsző ruhában mutatta meg tökéletes alakját 
  • A látványos show közben egy új dallal is meglepte a közönséget

Jennifer Lopez áttetsző ruhában hódította meg a Metet 

Jennifer Lopez ismét gondoskodott arról, hogy róla beszéljenek: november 10-én meglepetéskoncertet adott a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumban, ahol egy igazán merész ruhakölteményben mutatta meg magát. Az 57 éves világsztár egy testszínű, hálós hatású, szorosan a testére simuló body-t viselt, amely első pillantásra nem sok mindent hagyott a képzeletre. 

A látványért érdemes átlapozni az alábbi Insta-galériát:

Grandiózus belépő

Jennifer Lopez koncertje már az első pillanattól kezdve látványosra sikerült. Az 57 éves sztár nem egyszerűen kisétált a színpadra: két férfi táncos vállán ülve jelent meg egy csillogó, az 1920-as éveket idéző fejdíszt viselve, majd belekiabált a mikrofonba, hogy:

Adjunk nekik egy igazi show-t!

A drámai bevonulás pedig tökéletesen illett az est showgirl-hangulatához. 

Jennifer Lopez új dala, a Proof of Love is felcsendült a meglepetéskoncerten
Jennifer Lopez új dala, a Proof of Love is felcsendült a meglepetéskoncerten 
(Fotó: Cyril Moreau / Veeren  / Bestimage /  Northfoto)

Jennifer Lopez új dala is felcsendült

Jennifer Lopez Waiting for Tonight című slágerével indította a műsort, de a a Love Don't Cost a Thing és az On the Floor című számok is felcsendültek. Az est legfontosabb pillanata pedig kétség kívül az énekesnő új dalához kötődik. Most volt ugyanis az első alkalom, hogy előadta a Proof of Love című számot, ami a 2011-es Love? című stúdióalbumának 15. évfordulós bakelit újra kiadásán szerepel bónuszdalként.

Jennifer Lopez zenei karrierjét tette előtérbe az utóbbi időszakban
Jennifer Lopez zenei karrierjét helyezte előtérbe az utóbbi időszakban
(Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto)

Új korszak kezdődött Jennifer Lopez életében

A nem mindennapi fellépés egy olyan időszakban történt, amikor Jennifer Lopez a zenei karrierjére próbál nagyobb hangsúlyt fektetni. Az énekesnő októberben a Variety-nek beszélt arról, hogy az ikrei, Max és Oskar (korábbi nevén Emme) egyetemi éveinek közeledése érzelmileg megviselte őt, és most úgy érzi, ismét több energiát szeretne fordítani az alkotásra: visszatért a stúdióba, és több új dologgal is készül. A rajongók pedig hamarosan egy másik különleges produkcióban is láthatják az énekesnőt: a The JLo Show: Live in Vegas című koncertfilm november 26-án kerül adásba a CBS csatornán.

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