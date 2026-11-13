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Kimi Antonelli sokkoló külsőt villantott, a Mercedes főnöke teljesen ledöbbent

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Andrea Kimi Antonelli
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 13. 10:30
MercedesToto WolffForma-1
Betartotta ígéretét a Forma-1 újdonsült világbajnoka. Kimi Antonelli befestette a haját, a nem mindennapi látványtól a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff szóhoz sem jutott.
Bors
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A 20 éves olasz versenyző a Forma-1-es Mexikói Nagydíjon biztosította be vb-elsőségét, és a nagy siker után komoly fogadalmat tett. Kimi Antonelli azt állította, befesti a haját, ígéretét pedig be is tartotta.

A világbajnok Kimi Antonelli nem szegte meg az ígéretét
A világbajnok Kimi Antonelli nem szegte meg az ígéretét
Fotó: AFP/NurPhoto

Kimi Antonelli befestette a haját, Toto Wolff szóhoz sem jutott

„Lehet, hogy akkor csinálom meg, amikor Brackley-be utazom, hogy beszédet tartsak az összes munkatárs előtt. Vicces lenne így megjelenni” – mondta korábban Antonelli, aki tartotta magát a tervhez. A Mercedes a közösségi oldalain közzétett videójában megmutatta, ahogy az olasz pilóta új frizurával érkezik meg a csapat nagy-britanniai központjába, ahová csapattársa, George Russell is vele tartott.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff szóhoz sem jutott a látványtól: döbbenten nézte a fiatal pilótát,

miközben alig tudta elfojtani a mosolyát. Antonelli vidáman üdvözölte a munkatársakat, akik szintén meglepetten figyelték az új frizuráját, amely az olasz zászló színeiben (zöld-fehér-piros) pompázott. 

„Erre vártam a legjobban!” – mondta nevetve Antonelli, amint nyugtázta főnöke reakcióját, majd hozzátette, hogy ezzel a hajkoronával világítani fog a sötétben. „Te fizettél ezért?” – mondta csipkelődve minden idők legfiatalabb F1-es világbajnokának Wolff a remek hangulatú csapatösszetartáson.

A Forma-1 2026-os szezonjának legfontosabb kérdése már eldőlt, de Antonelli mögött a második helyért még nagy harc várható. Jelenleg Max Verstappen áll ebben a tekintetben a legjobban, ám a Mercedes másik pilótája, George Russell, valamint Lewis Hamilton is küzd még a pozícióért.

 

 

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