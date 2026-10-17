Ezért repültek seprűnyélen a boszorkányok – a magyarázat bizarrabb, mint hinnéd

Az üldözött nők köré font mítoszok olyan mélyen beépültek a kultúránkba, hogy a mai napig készpénznek vesszük őket. Most viszont a kulisszák mögé nézünk: valójában így éltek a boszorkányok.
A boszorkány szó hallatán a mai napig szinte mindenkinek a gonoszság, a mágia és a sötét erők ugranak be először. Nézzük, mennyi alapja van!
A középkori javasasszonyok mélyreható ismeretekkel rendelkeztek a különböző növényekről. Gyakran készítettek úgynevezett boszorkánykenőcsöket olyan mérgező, hallucinogén növényekből, mint a nadragulya, a beléndek vagy a csattanó maszlag. Ezek a növények olyan alkaloidokat tartalmaznak, amelyek szájon át bevéve halálosak lehetnek, vagy súlyos gyomorpanaszokat okoznak. Rájöttek, hogy a bőrön – különösen a test vékonyabb bőrfelületein és a nyálkahártyákon – keresztül felszívódva a hatóanyagok biztonságosabban fejtik ki hatásukat.
A kenőcs felvitelére seprű nyelét használták. Az így átélt pszichedelikus utazás során gyakran éreztek lebegést. Amikor a külső szemlélők vagy az inkvizítorok erről hallottak, szó szerint értelmezték a „repülést”, így született meg a seprűnyélen szálló boszorkány legendája.
A korabeli hiedelem szerint a boszorkányok képesek voltak állatokká – leggyakrabban macskává, békává vagy varjúvá – változtatni magukat, hogy észrevétlenül kémkedhessenek. Egy másik elterjedt nézet szerint a macskák démoni segítőtársak voltak, akik a boszorkányokat szolgálták.
Ez a babona annyira elhatalmasodott Európában, hogy a 13. fejezetben IX. Gergely pápa még egy bullát is kiadott, amelyben a fekete macskákat a sátán megtestesülésének nevezte.
A boszorkányok ellen különböző fizikai tárgyakkal is igyekeztek védekezni. A vasat és az acélt univerzális védelmezőnek tartották a gonosz erők ellen. Úgy hitték, hogy a boszorkányok nem képesek megérinteni a hideg vasat, ezért tettek patkót az ajtók fölé.
Ugyancsak elterjedt nézet volt, hogy a boszorkányok nem tudnak átkelni a folyóvízen.
Ez a hiedelem vezetett a hírhedt vízpróbához is a perek során. A gyanúsítottat megkötözve dobták a folyóba vagy tóba: ha fennmaradt a vízen, az azt jelentette, hogy a szentelt víz a keresztelkedés szimbóluma kivetette magából, tehát bűnös.
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