Sokan rettegnek tőle, de kevesen tudják: ezért lett a péntek 13 a balszerencse napja

Véres leszámolások, tragikus véletlenek és titokzatos számok. A hírhedt dátum múltjában akad néhány olyan esemény, amely még a legkevésbé babonás embereket is elgondolkodtathatja.
A tizenhármas szám rossz hírének gyökerei messzire nyúlnak vissza. Az ókori kultúrákban a tizenkettő a teljességet és a harmóniát jelképezte: ennyi hónapból áll az év, ennyi csillagjegyet tartunk számon, és a görögök is tizenkét főistent tiszteltek. A következő szám így a megszokott rend felborulását szimbolizálta. A skandináv mitológia egyik történetében tizenkét isten lakomájára egy hívatlan, tizenharmadik vendég, Loki érkezett, akinek ármánykodása végül Baldr halálához vezetett.
A keresztény hagyományban szintén baljós szerepet kapott a szám: az utolsó vacsorán Isten fiával együtt tizenhárman ültek az asztalnál, másnap pedig keresztre feszítették. De miért éppen a péntek? A kereszténységben Jézus halálának napjaként a gyásszal és a szenvedéssel kapcsolódott össze.
A népi hiedelmek szerint ilyenkor nem volt tanácsos útnak indulni, házasságot kötni vagy új munkába belefogni. Egyes hagyományok még Ádám és Éva bűnbeesését is péntekre helyezték. Bár a két baljós jelkép évszázadok óta létezett, együttes szerencsétlenséget hozó jelentésük csak jóval később terjedt el széles körben. Thomas W. Lawson 1907-ben megjelent Péntek, tizenharmadika című regénye például egy tőzsdei manipuláció történetével erősítette a dátum rossz hírét.
A történelem során több olyan tragédia is történt ezen a napon, amely tovább erősítette a dátumhoz fűződő baljós hiedelmeket. Például 1307. október 13-án, pénteken IV. Fülöp francia király parancsára országszerte elfogták a templomos lovagrend tagjait, akiket eretnekséggel vádoltak, sokukat megkínozták, nagymesterüket pedig évekkel később máglyán égették el. A legenda szerint Jacques de Molay halála előtt megátkozta üldözőit, akik még abban az évben meghaltak, így sokan ehhez a véres eseményhez kötik a péntek 13-i babona eredetét.
Később, 1829. november 13-án, pénteken az amerikai Rochesterben Sam Patch mutatványos több mint harminc méteres magasságból vetette magát a Genesee folyó vízesésébe. A férfi korábban még a Niagaránál is sikerrel járt, ezúttal azonban eltűnt a vízben, és többé nem bukkant fel élve. Majdnem másfél évszázaddal később, 1970. november 13-án egy pusztító ciklon söpört végig a mai Banglades partvidékén. A hatalmas hullámok egész településeket mostak el, a természeti katasztrófa becslések szerint mintegy 300 ezer ember életét követelte. A világ egyik legsúlyosabb viharkatasztrófája szintén péntekre esett. A hátborzongató történetek ellenére semmi sem bizonyítja, hogy péntek 13-án több szerencsétlenség történne, ráadásul Olaszországban a péntek 17-től, Spanyolországban pedig a kedd 13-tól tartanak. Lehet, hogy a balszerencse mégsem a naptárban, hanem a fejünkben lakozik?
A 13-as számhoz a történelmi babonák mellett különféle spirituális és ezoterikus értelmezések is kapcsolódnak. A numerológia és a tarot azonban nem tudományos vagy történelmi magyarázatot kínál a szám jelentésére, hanem szimbolikus megközelítésből vizsgálja annak üzenetét és jelentőségét.
1 + 3 = 4: a numerológiában a négyes a stabilitás, a rend, a kitartás és a biztos alapok szimbóluma. Így a tizenhármas nem pusztán baljós szám, hanem a változások utáni újrakezdés üzenetét is hordozhatja. A tarot 13. lapja a Halál, ám neve ellenére nem feltétlenül fizikai elmúlást jelent. A spirituális értelmezésekben inkább egy életszakasz lezárását, az elengedést és az átalakulást jelképezi.
A női ciklusokkal is kapcsolatba hozzák, hiszen egyes modern spirituális irányzatok szerint a tizenhármas a női energiákhoz, a Holdhoz és a megújuláshoz kapcsolódik. Egy évben megközelítőleg tizenhárom 28 napos ciklus fér el, ezért a számot olykor a nőiesség szimbólumának tekintik.
Mit jelent a triszkaidekafóbia, vagyis a 13-as számtól való félelem?
A 13-as számtól való félelemnek külön neve is van: ezt triszkaidekafóbiának nevezik. Az érintettek irracionális szorongást érezhetnek a szám miatt, ezért akár fontos döntéseket, utazásokat vagy programokat is elhalaszthatnak, ha azok valamilyen módon a 13-ashoz kötődnek. Számukra a péntek 13 nem csupán egy ártalmatlan babona, hanem valódi félelmet kiváltó dátum.
(Fanny)
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