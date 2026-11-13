Sokan rettegnek tőle, de kevesen tudják: ezért lett a péntek 13 a balszerencse napja

Véres leszámolások, tragikus véletlenek és titokzatos számok. A hírhedt dátum múltjában akad néhány olyan esemény, amely még a legkevésbé babonás embereket is elgondolkodtathatja.

Honnan ered a péntek 13-i babona? Fotó: Unsplash

Honnan ered a péntek 13-i babona?

A tizenhármas szám rossz hírének gyökerei messzire nyúlnak vissza. Az ókori kultúrákban a tizenkettő a teljességet és a harmóniát jelképezte: ennyi hónapból áll az év, ennyi csillagjegyet tartunk számon, és a görögök is tizenkét főistent tiszteltek. A következő szám így a megszokott rend felborulását szimbolizálta. A skandináv mitológia egyik történetében tizenkét isten lakomájára egy hívatlan, tizenharmadik vendég, Loki érkezett, akinek ármánykodása végül Baldr halálához vezetett.

A keresztény hagyományban szintén baljós szerepet kapott a szám: az utolsó vacsorán Isten fiával együtt tizenhárman ültek az asztalnál, másnap pedig keresztre feszítették. De miért éppen a péntek? A kereszténységben Jézus halálának napjaként a gyásszal és a szenvedéssel kapcsolódott össze.

Az utolsó vacsora. Fotó: Roger-Viollet via AFP

A népi hiedelmek szerint ilyenkor nem volt tanácsos útnak indulni, házasságot kötni vagy új munkába belefogni. Egyes hagyományok még Ádám és Éva bűnbeesését is péntekre helyezték. Bár a két baljós jelkép évszázadok óta létezett, együttes szerencsétlenséget hozó jelentésük csak jóval később terjedt el széles körben. Thomas W. Lawson 1907-ben megjelent Péntek, tizenharmadika című regénye például egy tőzsdei manipuláció történetével erősítette a dátum rossz hírét.

Történelmi tragédiák, amelyek erősítették a péntek 13 hírnevét

A történelem során több olyan tragédia is történt ezen a napon, amely tovább erősítette a dátumhoz fűződő baljós hiedelmeket. Például 1307. október 13-án, pénteken IV. Fülöp francia király parancsára országszerte elfogták a templomos lovagrend tagjait, akiket eretnekséggel vádoltak, sokukat megkínozták, nagymesterüket pedig évekkel később máglyán égették el. A legenda szerint Jacques de Molay halála előtt megátkozta üldözőit, akik még abban az évben meghaltak, így sokan ehhez a véres eseményhez kötik a péntek 13-i babona eredetét.