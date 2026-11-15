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378 nap a vörös bolygón – véget ért a NASA szimulált Mars-missziója

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 15. 17:00
NASAűrhajós
Több mint egy év után, október 31-én ért véget a NASA szimulált Mars-missziója. A kísérletben részt vevő önkéntesek a vörös bolygó körülményei között élték mindennapjaikat, sőt még szimulált Mars-sétákra is vállalkoztak.

Négy kutatási önkéntes több mint egy évet töltött ablakok, kinti zajok vagy a szeretteikkel folytatott valós idejű beszélgetések nélkül, mindezt azért, hogy segítsenek a NASA-nak megérteni, milyen is lehet valójában a Marson élni.

Nincsenek ablakok, kinti zajok és a külső kommunikáció késik: ilyen volt a szimulált Mars-misszió
Nincsenek ablakok, kinti zajok és a külső kommunikáció késik: ilyen volt a szimulált Mars-misszió. Fotó: AFP

Anélkül, hogy valaha elhagyták volna a Földet, Ross Elder parancsnok, Ellen Ellis egészségügyi tiszt, James Spicer fedélzeti mérnök és Matthew Montgomery tudományos tiszt a Mars Dune Alpha nevű, 158 négyzetméteres, 3D-nyomtatott szimulált marsi lakóegységben éltek a NASA houstoni Johnson Űrközpontjában, Texasban. 378 napos tartózkodásuk 2025. október 19-én kezdődött, és 2026. október 31-én ért véget.

A legénység szimulált Mars-sétákon, robotműveleteken, élőhely-karbantartáson, gyakorlatokon és növénytermesztésen vett részt.

Munkájuk többet jelent, mint egy küldetés teljesítése. Arról szól, hogy felkészüljünk a Földön túli emberi felfedezés kihívásaira, összegyűjtsük a legénység egészségének és teljesítményének megóvásához szükséges tudást, valamint kikövezzük az utat a jövőbeli holdi és egy napon a marsi küldetések előtt

- mondta Vanessa Wyche, a Johnson igazgatója.

378 napig tartott a NASA szimulált Mars-missziója
378 napig tartott a NASA szimulált Mars-missziója. Fotó: AFP

Nincsenek ablakok, kinti zajok és a külső kommunikáció késik: ilyen volt a szimulált Mars-misszió

A szimuláció alatt a külvilággal folytatott kommunikáció oda-vissza akár 22 percet is késett, így a legénység nem tudott élőben beszélni a családjával. A szeretteikkel kizárólag késleltetett e-maileken keresztül tarthatták a kapcsolatot.

Odabent a csapat mindenféle feladattal foglalkozott: a rendszeres edzés és a berendezések karbantartása mellett zöldségeket termesztettek, robotokat irányítottak, és szimulált Mars-sétákon vettek részt. A mindennapi készletekkel - például az élelmiszerrel, a vízzel, a tisztítószerekkel és a felszerelésekkel - természetesen nagyon takarékosan kellett bánniuk.

Van ebben egyfajta gyakorlatias kreativitás, amit kifejezetten inspirálónak találok

- mondta Ellis.

Spicer arról számolt be, hogy alig hiányoztak neki a folyamatos hírek vagy a közösségi média, sőt, ezek a zavaró tényezők nélkül még könnyebb is volt a küldetésre koncentrálni.

Minden nap erőt ad nekünk a tudat, hogy az általunk gyűjtött adatok segítik a marsi küldetések megtervezését, és növelik a jövőbeli legénységek biztonságát, egészségét, teljesítményét és kényelmét

- tette hozzá a fedélzeti mérnök.

Ellis szerint a fizikai elzártság nem feltétlenül jelent magányt.

Nehéz lenne meggyőzni valakit, aki soha nem élt elszigeteltségben, hogy a legtöbb napon nem érzem magam elszigeteltnek.

Hozzátette, hogy a három társától minden szükséges támogatást és jó társaságot megkapott, ráadásul a céljuk is közös volt.

A résztvevők jelenleg kiértékeléseken vesznek részt, hogy segítsenek a kutatóknak feldolgozni a tapasztalataikat. Az itt szerzett eredmények a jövőbeli űrhajók tervezésére, az űrhajósok orvosi ellátására, az élelmiszer-ellátásra és a küldetések megszervezésére is hatással lehetnek.

Sara Whiting, a CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) projekt kutatója elmondta, hogy ezek az adatok éppen jókor érkeznek: a NASA most tervezi meg, hogyan fognak az űrhajósok élni és dolgozni az emberiség első holdbázisán, a Hold déli pólusának közelében - írja a LadBible.

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