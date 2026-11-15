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A jósnők ideje lejárt? Így olvassa ki a sorsodat a tenyeredből a mesterséges intelligencia

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors jóslat
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 15. 09:00
médiummesterséges intelligencia
Gondoljunk csak bele, milyen lenne, ha nem kellene látnokhoz időpontot foglalnunk ahhoz, hogy megtudjuk, mit tartogat számunkra az élet? Akármilyen meglepő is, ez ma már lehetséges, hiszen egyetlen fotó elég lehet ahhoz, hogy személyre szabott jóslatot kapjunk.

A tenyérjóslás ősi módszere a kézfej belső oldalán megjelenő vonalak, domborulatok alapján vizsgálja az ember személyiségét, sorsát. Egy képzett médium – vagyis kiromanta – évekig tanulja, hogyan ismerje fel és olvassa ki a bőrön látható jelek üzeneteit. Az AI viszont mindössze 30 másodperc alatt elvégzi az egész folyamatot.

Így jósol a tenyeréből a mesterséges intelligencia
Így jósol a tenyeréből a mesterséges intelligencia. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Amikor az algoritmus jósol

A tenyerünkről feltöltött fotó alapján értelmezi a főbb vonásokat, majd személyre szabott elemzést készít a mesterséges intelligencia. Érdeklődhetünk az iránt, hogy mit jelent a szívvonal vagy milyen lehetőségeket tartogat a következő időszak. A beszélgetés interaktív jellege miatt további kérdéseket tehetünk fel, és részletesebben is körbejárhatjuk azokat a témákat, amelyek a leginkább foglalkoztatnak bennünket. Akár hosszabb, több területre kitérő leírást is készíttethetünk, amelyben a hagyományos jövendölés jelképeit modern, könnyen olvasható magyarázatokkal kapcsolja össze. A technológia könnyen elérhető, gyors, a nap bármely szakában kipróbálható, és nem igényel személyes találkozót vagy előzetes időpontfoglalást. Nem beszélve arról, hogy a legtöbbször teljesen ingyenes, ráadásul az emberi agy nem képes egyszerre 200 adatpontot feldolgozni úgy, mint a mesterséges intelligencia.

Egy tenyérfotó, ezer titok

Használhatjuk hozzá a ChatGPT-t, illetve a külön erre a célra kifejlesztett alkalmazásokat is, például a PalmVisiont, a TenyérjóslásAI – Kézelemzés nevű appot vagy a Kiromancia AI-t. A folyamat általában egyszerű: készítsünk egy éles képet a domináns kezünkről, töltsük fel, majd várjuk az értelmezést. A rendszer leírást ad, illetve a hagyományos szimbolikát felhasználva magyarázatot társíthat az egyes részletekhez. Feltérképezi a tenyéren látható összes vonalat a három fő vonaltól – szív-, fej- és élet – kezdve a másodlagosokon– sors-, nap- és házasság – át egészen az apróbb jelekig. A szívvonalat általában az érzelmekkel és a párkapcsolatokkal, a fejet a gondolkodással, az életet jelző barázdát pedig a vitalitással, a fizikai energiával, az általános egészségi állapottal és az aktivitással hozzák összefüggésbe. Az eredmény nagyban függ az alkalmazás működésétől, a megadott utasításoktól és persze magától a rendszertől is. Így előfordulhat, hogy a különböző applikációk kicsit eltérő okfejtést adnak.

A technológia a sorsunkról mesél

A módszer izgalmas példája annak, hogyan találkozik a régi hiedelemvilág a modern technológiával. A kapott válaszok statisztikai valószínűségen és internetes szövegmintákon alapuló szövegek, nem valós pszichológiai vagy sorsszerű elemzések. A metódus ugyanakkor képes a hagyományos tenyérjóslás szabályai szerint értelmezést készíteni. Érdemes játékos, szórakoztató érdekességként és önismereti gyakorlatként tekinteni rá. Ha például az elemzés szerint hajlamosak vagyunk túlagyalni a döntéseinket, elgondolkodhatunk azon, mennyire igaz ez ránk a mindennapokban, vagy ha azt állítja, hogy nehezen engedünk közel magunkhoz másokat, megfontolhatjuk, valóban jellemző-e ez a viselkedés a párkapcsolatainkban. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy ahogyan a legtöbb alkalmazás is írja, az AI nem képes ténylegesen jövőt olvasni, nem helyettesíti a jósnők munkáját.

(Fanny)

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