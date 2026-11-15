A jósnők ideje lejárt? Így olvassa ki a sorsodat a tenyeredből a mesterséges intelligencia

A tenyérjóslás ősi módszere a kézfej belső oldalán megjelenő vonalak, domborulatok alapján vizsgálja az ember személyiségét, sorsát. Egy képzett médium – vagyis kiromanta – évekig tanulja, hogyan ismerje fel és olvassa ki a bőrön látható jelek üzeneteit. Az AI viszont mindössze 30 másodperc alatt elvégzi az egész folyamatot.

Így jósol a tenyeréből a mesterséges intelligencia. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Amikor az algoritmus jósol

A tenyerünkről feltöltött fotó alapján értelmezi a főbb vonásokat, majd személyre szabott elemzést készít a mesterséges intelligencia. Érdeklődhetünk az iránt, hogy mit jelent a szívvonal vagy milyen lehetőségeket tartogat a következő időszak. A beszélgetés interaktív jellege miatt további kérdéseket tehetünk fel, és részletesebben is körbejárhatjuk azokat a témákat, amelyek a leginkább foglalkoztatnak bennünket. Akár hosszabb, több területre kitérő leírást is készíttethetünk, amelyben a hagyományos jövendölés jelképeit modern, könnyen olvasható magyarázatokkal kapcsolja össze. A technológia könnyen elérhető, gyors, a nap bármely szakában kipróbálható, és nem igényel személyes találkozót vagy előzetes időpontfoglalást. Nem beszélve arról, hogy a legtöbbször teljesen ingyenes, ráadásul az emberi agy nem képes egyszerre 200 adatpontot feldolgozni úgy, mint a mesterséges intelligencia.

Egy tenyérfotó, ezer titok

Használhatjuk hozzá a ChatGPT-t, illetve a külön erre a célra kifejlesztett alkalmazásokat is, például a PalmVisiont, a TenyérjóslásAI – Kézelemzés nevű appot vagy a Kiromancia AI-t. A folyamat általában egyszerű: készítsünk egy éles képet a domináns kezünkről, töltsük fel, majd várjuk az értelmezést. A rendszer leírást ad, illetve a hagyományos szimbolikát felhasználva magyarázatot társíthat az egyes részletekhez. Feltérképezi a tenyéren látható összes vonalat a három fő vonaltól – szív-, fej- és élet – kezdve a másodlagosokon– sors-, nap- és házasság – át egészen az apróbb jelekig. A szívvonalat általában az érzelmekkel és a párkapcsolatokkal, a fejet a gondolkodással, az életet jelző barázdát pedig a vitalitással, a fizikai energiával, az általános egészségi állapottal és az aktivitással hozzák összefüggésbe. Az eredmény nagyban függ az alkalmazás működésétől, a megadott utasításoktól és persze magától a rendszertől is. Így előfordulhat, hogy a különböző applikációk kicsit eltérő okfejtést adnak.