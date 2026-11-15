Te hogy iszod a kávét? A szívsebészt ezt ajánlja

A reggeli kávé nélkül sokan talán el sem tudják képzelni a napjukat - de vajon mennyire teszünk vele jót az egészségünknek? A negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező amerikai szívsebész, dr. Jeremy London a közösségi médiában járta körül ezt a témát, mialatt a kávé keringési rendszerre gyakorolt ​​hatásairól beszélt. Ekkor kiderült, orvosi szempontból a klasszikus feketekávé, tej és cukor nélkül, kínálja a legnagyobb előnyöket.

Kávé: ezt a fajtát ajánlja a szívsebész / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Kávé: ezt a fajtát ajánlja a szívsebész

A rövid válasz az, hogy igen. De hadd pontosítsak. A feketekávéról beszélek, nem a cukorral és tejjel teli kávéról. És semmiképpen sem a néhány helyen kapható turmixokról

- felelte az orvos, amikor megkérdezték tőle, a kávéfogyasztásnak van-e valódi egészségügyi előnye, majd ezután fel is sorolta ezeket.

Csökken a 2-es típusú cukorbetegség kockázata, csökken a szív- és érrendszeri betegség kockázat, csökken az összhalálozás, csökken bizonyos rákos megbetegedések előfordulása, és csökken a neurodegeneratív betegségek száma. És hogy miért történik ez? Nos, a kávé gyulladáscsökkentő anyagokat és antioxidánsokat tartalmaz, például klorogénsavat

- magyarázta el a szakember, majd ezután kitért arra, mikor és hány adagot érdemes egy nap elfogyasztani. Mint mondta, napi 3-4 csésze az ideális, reggeltől délig bezárólag. Lefekvés előtt pedig semmi esetre sem ajánlott, hiszen a koffein nagyban megnehezítheti az elalvást.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

(Via)