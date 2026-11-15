Te hogy iszod a kávét? A szívsebészt ezt ajánlja

A reggeli kávé nélkül sokan talán el sem tudják képzelni a napjukat - de vajon mennyire teszünk vele jót az egészségünknek? A negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező amerikai szívsebész, dr. Jeremy London a közösségi médiában járta körül ezt a témát, mialatt a kávé keringési rendszerre gyakorolt hatásairól beszélt. Ekkor kiderült, orvosi szempontból a klasszikus feketekávé, tej és cukor nélkül, kínálja a legnagyobb előnyöket.
A rövid válasz az, hogy igen. De hadd pontosítsak. A feketekávéról beszélek, nem a cukorral és tejjel teli kávéról. És semmiképpen sem a néhány helyen kapható turmixokról
- felelte az orvos, amikor megkérdezték tőle, a kávéfogyasztásnak van-e valódi egészségügyi előnye, majd ezután fel is sorolta ezeket.
Csökken a 2-es típusú cukorbetegség kockázata, csökken a szív- és érrendszeri betegség kockázat, csökken az összhalálozás, csökken bizonyos rákos megbetegedések előfordulása, és csökken a neurodegeneratív betegségek száma. És hogy miért történik ez? Nos, a kávé gyulladáscsökkentő anyagokat és antioxidánsokat tartalmaz, például klorogénsavat
- magyarázta el a szakember, majd ezután kitért arra, mikor és hány adagot érdemes egy nap elfogyasztani. Mint mondta, napi 3-4 csésze az ideális, reggeltől délig bezárólag. Lefekvés előtt pedig semmi esetre sem ajánlott, hiszen a koffein nagyban megnehezítheti az elalvást.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Kávé vagy tea? Mind a kettő része lehet a csontokat támogató étrendnek, de a kutatások alapján úgy tűnik, a tea valamivel kedvezőbb hatású lehet. Egy közel 10 000 idősebb nő bevonásával készült vizsgálat szerint a teát fogyasztó nők csípőcsontjának sűrűsége valamivel magasabb volt, mint azoké, akik nem ittak teát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.