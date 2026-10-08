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Emberek a Marson? Távolba látással fedezte fel az egykori katona a régi marsi várost

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 08. 19:00
amerikai hadseregkatonaföldönkívüli
Kitálalt az idegenekről az egykori katona tiszt, aki részt vett az amerikai hadsereg Stargate programjában. A férfi elmondása szerint távolba látással fedezte fel egy marsi város romait.

Egy férfi, aki az amerikai hadsereg egyik "távolba látó", azaz remote viewing projektjében vett részt, elmesélte, milyen volt ezt a képességet használva szétnézni a Marson.

Távolba látással fedezte fel az egykori katona a régi marsi várost
Távolba látással fedezte fel az egykori katona a régi marsi várost. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels / Pexels

Távolba látással fedezte fel az egykori katona a régi marsi várost

Joe McMoneagle az amerikai hadsereg tagjaként vett részt az 1977-ben indított Stargate (Csillagkapu) nevű programban. A projektet azért hozták létre, hogy megvizsgálják a pszichés jelenségek katonai célú felhasználásának lehetőségeit. A program 18 éven át működött, míg végül 1995-ben le nem állították.

A projekt során az úgynevezett távolba látást kutatták. Ez egy állítólagos képesség, amellyel valaki képes nagyon távoli vagy teljesen más helyen lévő tárgyakat, helyszíneket érzékelni, de a tudomány mai állása szerint ez áltudománynak minősül.

Ez a bizarr képesség és elképzelés ihlette Jon Ronson Kecskebűvölők (The Men Who Stare at Goats) című könyvét, amely a Crazy Rulers of the World című dokumentumfilm-sorozatához kapcsolódott. Ronson a könyv- és tévésorozat készítése során McMoneagle-lel is készített interjút, a férfi pedig egy másik alkalommal Aaron Alexander Align nevű podcastjában is megosztotta gondolatait a távolba látásról.

Az egykori tiszt részletesen beszélt a módszerről, és hangsúlyozta: szentül hiszi, hogy ez egy valós jelenség.

Némelyik objektív megfigyelés, míg mások szubjektív tapasztalatok. A szubjektív élményekkel óvatosnak kell lenni, mert ahogy mondtam, minden ember a saját világában él.

A beszélgetés egy másik pontján McMoneagle kijelentette az emberiségről, hogy "mi magunk vagyunk az idegenek", majd felidézte, hogyan használta a távolba látást a Mars megfigyelésére.

Igen, bemértem a Marsot célpontként. Amikor ez megtörtént, minden anyagot megtartottam. Elmentem a nyugati parti Jet Propulsion Laboratory-hoz (Sugárhajtású Laboratórium), ahol kaptam egy csomagot. Amikor megadtam a kutatónak a koordinátákat, azt mondta: "Ó, ez Mars régi városa". Kinyitotta a fiókot, és ideadta az összes negatívot azokról a területekről, amelyeket célba vettem.

- magyarázta.
McMoneagle hozzátette, hogy biztos akart lenni abban, hogy amit látott, az valóságos volt, ezért áttanulmányozta ezeket és a Marsról készült egyéb felvételeket. Meggyőződése szerint a képek egykori lakottságra utalnak a bolygón.

Épületek alapjai, elromlott és részben megsemmisült gépek, ösvények, utak és bányák láthatók rajtuk

- állította.

Az egykori tiszt azt is kijelentette, hogy még egy szállítókonténert is felfedezett a Marson.

Az az érzésem, hogy mindennek, amit a Marson a távoliba látással észleltem, köze volt az emberekhez. Pont olyanok, mint mi, csak kétszer akkorák, ami a kisebb gravitációval magyarázható.

McMoneagle merész feltételezése szerint maga az emberiség volt a Marson, de valami történt, ami elpusztította az ottani létezésünket, és szándékosan a Földre hozott minket - írta az Unilad.

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