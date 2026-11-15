Berkes Olivér meglepő részleteket árult el eltűnésével kapcsolatban: „Dolgoztam biciklis ételfutárként is”

Berkes Olivér korábban a kamerák kereszttüzében élt, ám egyik pillanatról a másikra eltűnt a reflektorfényből. Mint elárulta, ez sajnos nem a véletlen műve volt.

Berkes Olivér külföldön teljesen civil életet élt (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Berkes Olivér az amszterdami életéről vallott

az amszterdami életéről vallott Elárulta, mivel foglalkozott, miután eltűnt a nyilvánosság elől

Házasságáról is meglepő részleteket árult el az énekes

Berkes Olivér elárulta, miért tűnt el teljesen a nyilvánosság elől

Négy évre félig tudatosan visszavonultam a színpadtól. A feleségemmel és a kiskutyánkkal Amszterdamba költöztünk, hogy új életet kezdjünk, mert itthon a pályafutásom során hosszú időn át olyan jogi és üzleti kérdések halmozódtak fel a háttérben, amelyek miatt szükségem volt a távolságra. Ennek egyik következménye, hogy a korábbi YouTube-csatornám ma már nem áll a rendelkezésemre, ezért újat indítok, és a jövőben a dalaim ott fognak megjelenni. Nem voltak fellépéseim, nem adtam ki új zenét, a hazai szakmai életemet pedig fel kellett számolnom, akkor még előre nem látható időre. Külföldön civilként éltem, dolgoztam biciklis ételfutárként, mosogatóként és rakodóként is. Mellette az Abbey Road Institute Amsterdam akadémián zenei produceri és utómunkát tanultam. Ez annyiban egészíti ki a tevékenységemet, hogy mostanra a háttérmunkát is sikeresen elsajátítottam

– kezdte a hot!-nak Berkes Olivér eltűnéséről.

Azt állítja, jót tett, hogy letett egy időre a zenéről (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Berkes Olivér énekes története a bizonyíték arra, hogy semmi nem történik ok nélkül, hiszen az, hogy képes volt hátrébb lépni kettőt, pozitív hatással volt az életére.

„Jót tett, hogy elengedtem a zenét, mert a lelki elakadásomat csak az tudta helyretenni, hogy a háttérbe vonultam. Két évig nem énekeltem, és két évig egyetlen dalt sem írtam. Újra meg kellett szeretnem a zenét, mert egy időre teljesen elmúlt bennem. A távolságot volt a legnehezebb feldolgozni, lévén fogalmunk sem volt arról, mikor jövünk haza. A család borzasztóan hiányzott, mert nagyon szorosak a kötelékeink. Az iskola és a tanulás azonban új perspektívát adott, és általa újra megszerettem a szakmámat.”

Már nem kell sokáig várni: Olivér november 19-én egy vadonatúj számmal tér vissza.