Berkes Olivér meglepő részleteket árult el eltűnésével kapcsolatban: „Dolgoztam biciklis ételfutárként is”

Berkes Olivér korábban a kamerák kereszttüzében élt, ám egyik pillanatról a másikra eltűnt a reflektorfényből. Mint elárulta, ez sajnos nem a véletlen műve volt.
Négy évre félig tudatosan visszavonultam a színpadtól. A feleségemmel és a kiskutyánkkal Amszterdamba költöztünk, hogy új életet kezdjünk, mert itthon a pályafutásom során hosszú időn át olyan jogi és üzleti kérdések halmozódtak fel a háttérben, amelyek miatt szükségem volt a távolságra. Ennek egyik következménye, hogy a korábbi YouTube-csatornám ma már nem áll a rendelkezésemre, ezért újat indítok, és a jövőben a dalaim ott fognak megjelenni. Nem voltak fellépéseim, nem adtam ki új zenét, a hazai szakmai életemet pedig fel kellett számolnom, akkor még előre nem látható időre. Külföldön civilként éltem, dolgoztam biciklis ételfutárként, mosogatóként és rakodóként is. Mellette az Abbey Road Institute Amsterdam akadémián zenei produceri és utómunkát tanultam. Ez annyiban egészíti ki a tevékenységemet, hogy mostanra a háttérmunkát is sikeresen elsajátítottam
– kezdte a hot!-nak Berkes Olivér eltűnéséről.
Berkes Olivér énekes története a bizonyíték arra, hogy semmi nem történik ok nélkül, hiszen az, hogy képes volt hátrébb lépni kettőt, pozitív hatással volt az életére.
„Jót tett, hogy elengedtem a zenét, mert a lelki elakadásomat csak az tudta helyretenni, hogy a háttérbe vonultam. Két évig nem énekeltem, és két évig egyetlen dalt sem írtam. Újra meg kellett szeretnem a zenét, mert egy időre teljesen elmúlt bennem. A távolságot volt a legnehezebb feldolgozni, lévén fogalmunk sem volt arról, mikor jövünk haza. A család borzasztóan hiányzott, mert nagyon szorosak a kötelékeink. Az iskola és a tanulás azonban új perspektívát adott, és általa újra megszerettem a szakmámat.”
Már nem kell sokáig várni: Olivér november 19-én egy vadonatúj számmal tér vissza.
Korábban mindenki a Világítótorony című dalom alapján azonosított be, ám ha azt vesszük alapul, akkor ez a mostani radikálisan elüt majd tőle, zeneileg valami egészen más érkezik. Egy nagyon karakteres vonallal térek vissza, amit korábban nem mutattam meg a nagyközönségnek. De nem kell aggódni, azért az érzelmes dalok sem tűnnek el!
Az utóbbi időszak is tartogatott még újdonságokat Olivér számára, aki nemrégiben megnősült. De vajon mit mond a sármos énekes: megtalálta-e azt, akit a lírai slágereiben mindig is keresett?
A válaszom egy százszázalékos igen! Olyan társam van, aki jóban-rosszban mellettem áll. Az amszterdami élet csak még jobban megerősítette a kapcsolatunkat, ugyanis teljesen egymásra voltunk utalva a feleségemmel, Eszterrel. Szerencsére minden egyes pillanatban ott voltunk egymásnak. Egy, a szerelmen, a kötődésen és a lassan hétévnyi együttléten alapuló, elképesztően komoly kapocs van köztünk, amiért rendkívül hálás vagyok az életnek
– áradozott az énekes.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.